İlk Google eBooks entegreli e-okuyucu iRiver’dan





E-kitap okuyucular, en az tabletler kadar günlük hayatımızda yer etmiş cihazlardan. Amazon Kindle ve Barnes&Noble Nook modellerinin başını çektiği e-kitap okuyucuların 2011 yılında 16.2 milyon satış yapması bekleniyor.





Pazardan pay almak isteyen üreticiler ise farklı yeniliklerle ilgi çekmeye çalışıyor. Amazon Kindle için yaygın satış ağı ve kendi e-okuyucu uygulamasını kullanırken, Barnes&Noble ise Nook Color’ı Android’in küçültülmüş bir versiyonu ile piyasaya sürmüştü.





Son olarak iRiver firması bu alanda önemli bir girişime imza attı. Firma, 6 inçlik 1024 x 768 çözünürlükte e-ink ekran, Freescale Cortex A8 işlemci, 2GB kapasite, Wi-Fi ve QWERTY klavye sunan 140$’lık iRiver Story HD modeli için Google ile ortaklık anlaşması imzaladı.





Google, blogunda yaptığı duyuruda eBooks platformunun entegre edildiği ilk e-okuyucunun iRiver Story HD olacağını açıkladı. Bu ortaklık Google açısından da bir ilk olacak.





Son olarak İngiliz Milli Kütüphanesi ile değerli eserleri eBooks platformuna aktarma projesine başlayan Google, 3 milyondan fazla ücretsiz, yüzbinlerce ücretli kitabı bünyesinde barındırıyor. 250’den fazla kitabevi ile anlaşma imzalamış durumda. eBooks platformu hali hazırda e-okuyucu uyumlu tarayıcılarda görüntülenebilirken Android ve iOS desteği de bulunuyor.





iRiver Story HD e-okuyucu modeli özellikleri bakımından Amazon ve Barnes&Noble firmalarıyla mücadele edebilecek seviyede. Google’ın da desteğiyle pazarda önemli bir yer edinmeyi hedefliyor. Ancak Google’ın bu tür denemelerden sonra kendi e-okuyucu cihazıyla piyasaya girmesi de ihtimal dahilinde.





iRiver Story HD, 17 Temmuz tarihinde Target mağazalar zincirinde ve çevrimiçi mağazasında satışa sunulacak.