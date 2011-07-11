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İlk Google eBooks entegreli e-okuyucu iRiver’dan

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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E-Kitap Okuyucu
Ekrem71
Haber Editörü
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E-kitap okuyucular, en az tabletler kadar günlük hayatımızda yer etmiş cihazlardan. Amazon Kindle ve Barnes&Noble Nook modellerinin başını çektiği e-kitap okuyucuların 2011 yılında 16.2 milyon satış yapması bekleniyor.

Pazardan pay almak isteyen üreticiler ise farklı yeniliklerle ilgi çekmeye çalışıyor. Amazon Kindle için yaygın satış ağı ve kendi e-okuyucu uygulamasını kullanırken, Barnes&Noble ise Nook Color’ı Android’in küçültülmüş bir versiyonu ile piyasaya sürmüştü.

Son olarak iRiver firması bu alanda önemli bir girişime imza attı. Firma, 6 inçlik 1024 x 768 çözünürlükte e-ink ekran, Freescale Cortex A8 işlemci, 2GB kapasite, Wi-Fi ve QWERTY klavye sunan 140$’lık iRiver Story HD modeli için Google ile ortaklık anlaşması imzaladı.

Google, blogunda yaptığı duyuruda eBooks platformunun entegre edildiği ilk e-okuyucunun iRiver Story HD olacağını açıkladı. Bu ortaklık Google açısından da bir ilk olacak. 

Son olarak İngiliz Milli Kütüphanesi ile değerli eserleri eBooks platformuna aktarma projesine başlayan Google, 3 milyondan fazla ücretsiz, yüzbinlerce ücretli kitabı bünyesinde barındırıyor. 250’den fazla kitabevi ile anlaşma imzalamış durumda. eBooks platformu hali hazırda e-okuyucu uyumlu tarayıcılarda görüntülenebilirken Android ve iOS desteği de bulunuyor. 

iRiver Story HD e-okuyucu modeli özellikleri bakımından Amazon ve Barnes&Noble firmalarıyla mücadele edebilecek seviyede. Google’ın da desteğiyle pazarda önemli bir yer edinmeyi hedefliyor. Ancak Google’ın bu tür denemelerden sonra kendi e-okuyucu cihazıyla piyasaya girmesi de ihtimal dahilinde.

iRiver Story HD, 17 Temmuz tarihinde Target mağazalar zincirinde ve çevrimiçi mağazasında satışa sunulacak. 

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celalcaner2 8 yıl
arkadaşlar bu ürünü yurtdışından nerden getirtebiliriz?
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