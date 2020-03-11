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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İlk B550 anakartı görüntülendi

    AMD’nin bütçe dostu sistemlerde kendisine yer edinecek B550 yongasetini taşıyan ilk anakartın görüntüsü sızdı.
    1 hf.
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    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Kırmızı ekip X570’in ardından PCIe 4.0’ı düşük bütçeye sahip oyuncuların da erişebileceği bir yongasette sunma hazırlıkları bir süredir devam ediyor. Uygun fiyatlı sistem toplayacak kullanıcıların yongaseti tarafındaki seçeneği uzun bir süredir 2. nesil Ryzen'larla piyasaya sürülen B450’li anakartlardı.

    Son zamanlarda OEM üreticilere has tutulan ve yalnızca işlemciye en yakın PCIe 4.0 slotuna PCIe 4.0 standartında hız sağlayabilen B550A yongasetli anakartlar gündemde. Geçtiğimiz yılın sonlarından itibaren hazır sistemlerde rastlanan anakartın aksine SOYO’nun yeni anakartı çok daha zengin teknik detaylara sahip.

    İlginizi Çekebilir Avatar AMD B550A yongasetli anakartlarda PCIe 4.0 desteği sunulabilir

    AMD PCIe 4.0'ı daha alınabilir hale getiriyor

     Anakart piyasasının konsolide olduğu dönemde işlerin kötüye gitmesiyle 2009’da operasyonlarını durduran SOYO bir süredir Çin pazarında faaliyetlerine devam ediyordu.

    SOYO’nun yeni B550M anakartı Micro ATX form faktörüyle ATX ağabeylerine kıyasla kompakt bir yapıya sahip. 8 pin CPU ESD konnektörüyle gelen anakartın VRM ünitesinin ve yongasetinin üzerinde bir soğutucu blok yer almazken bu bölümlerin etrafında yer alan vida yuvaları nihai modelde bir değişiklik olabileceğinin ipucu olabilir.

    Diğer taraftan 2 DIMM slotuyla gelen anakartta 4 geleneksel SATA arayüzü de konumlandırılırken 2 PCIe x16 slotunun PCIe 4.0 modunda çalışacağı rapor edilmiş. Ek olarak depolama tarafında da M.2 yuvasının da güncel standarttan nasibini alacağı not düşülmüş.

    Ayrıca Bkz. "Core i5-10400 görüntülendi"

    Eğer B550 yongasetli anakartlar uygun bir fiyat seviyesinden giriş yaparsa AMD zaten performans ve fiyat kanadında Intel’in üzerinde hissettirdiği baskısını artık giriş segmentine kadar indirdiği güncel teknoloji avantajıyla perçinleyebilir.



    https://videocardz.com/newz/first-amd-b550-motherboard-pictured Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    sasuta (Suat KIRBIZ) 6 gün
    B550 anakartlarda pcie 4 olmayacak deniyordu sonradan karar mı değiştirildi?
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    ipli jeton (Adem Gdk) 1 hf.
    Aynı anakart üreticileri ekran kartı da üretiyor. Özellikle bu anakartın hitap ettiği kesime yönelik olan 60 70 dolarlık gt1030 vb. dip seviye kartlarda bile vga çıkışı yok artık. Ekran kartı üreticileri bu kartın üzerine bir realtek yongası koyup vga çıkışı eklemediler dersiniz? NVidia ile aralarındaki lisans anlaşmasından olabilir mi?



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    Arisaka 1 hf.
    B550 ?

    Tarihi eser AM2 anakartlar bile bundan çok daha dolu.
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    ipli jeton (Adem Gdk) 1 hf.
    Adam bu çağda oraya vga çıkışı koyarken azıcık utanır.
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    Executor Arhentir (Erdem ) 1 hf.
    OEM üreticilere özel, Modifiye edilmiş B450 olduğu söyleniyor. B550A gibi takma ismi var.Gerçek B550 daha sonra çıkacak.
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 hf. Jowiyaga
    aga bende onu dıyorum busene 80fps oynarsın 2 sene sonra 60 2 sene sonra 50 fps anlqtmak istediğim bu
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    hakanhan68 1 hf.
    b450 fiyatları düşürse olurda b450 fiyatları nerdeyse x570 fiyatlarına geliyor
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    evlbleef 1 hf. yeni yorumcu
    Vaaay PCIe 4.0'la geliyor demek. Güzel haber.
    X570'lerde soğutma için küçük bir fan vardı, bunda göremedim.
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    2984 kez okundu.
    9 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    b550, amd pcie 4.0 ve
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