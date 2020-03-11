İlk B550 anakartı görüntülendi

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Kırmızı ekip X570’in ardından PCIe 4.0’ı düşük bütçeye sahip oyuncuların da erişebileceği bir yongasette sunma hazırlıkları bir süredir devam ediyor. Uygun fiyatlı sistem toplayacak kullanıcıların yongaseti tarafındaki seçeneği uzun bir süredir 2. nesil Ryzen'larla piyasaya sürülen B450’li anakartlardı.

Son zamanlarda OEM üreticilere has tutulan ve yalnızca işlemciye en yakın PCIe 4.0 slotuna PCIe 4.0 standartında hız sağlayabilen B550A yongasetli anakartlar gündemde. Geçtiğimiz yılın sonlarından itibaren hazır sistemlerde rastlanan anakartın aksine SOYO’nun yeni anakartı çok daha zengin teknik detaylara sahip.

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Anakart piyasasının konsolide olduğu dönemde işlerin kötüye gitmesiyle 2009’da operasyonlarını durduran SOYO bir süredir Çin pazarında faaliyetlerine devam ediyordu.

SOYO’nun yeni B550M anakartı Micro ATX form faktörüyle ATX ağabeylerine kıyasla kompakt bir yapıya sahip. 8 pin CPU ESD konnektörüyle gelen anakartın VRM ünitesinin ve yongasetinin üzerinde bir soğutucu blok yer almazken bu bölümlerin etrafında yer alan vida yuvaları nihai modelde bir değişiklik olabileceğinin ipucu olabilir.

Diğer taraftan 2 DIMM slotuyla gelen anakartta 4 geleneksel SATA arayüzü de konumlandırılırken 2 PCIe x16 slotunun PCIe 4.0 modunda çalışacağı rapor edilmiş. Ek olarak depolama tarafında da M.2 yuvasının da güncel standarttan nasibini alacağı not düşülmüş.

Ayrıca Bkz. "Core i5-10400 görüntülendi"

Eğer B550 yongasetli anakartlar uygun bir fiyat seviyesinden giriş yaparsa AMD zaten performans ve fiyat kanadında Intel’in üzerinde hissettirdiği baskısını artık giriş segmentine kadar indirdiği güncel teknoloji avantajıyla perçinleyebilir.

https://videocardz.com/newz/first-amd-b550-motherboard-pictured

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