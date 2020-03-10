Core i5-10400 görüntülendi

Mavi takımın Kaby Lake’in üstüne 3. kez vites yükselteceği Comet Lake ailesine dair heyecan verici bilgiler paylaşılmaya devam ediliyor. Son gelen haberlerde Core i5-10400 işlemcisine yer verildi.
Core i5-10400
Fotoğrafı paylaşılan Core i5-10400 6/12 yapısında 12 MB L3 önbelleğiyle desteklenmiş bir yonga. Core i5-10400F’te 2.9 GHz’lik taban frekans ve 4 GHz’lik tüm çekirdeklerle ulaşılan tepe frekansı göreceğimiz yeni Core i5 ailesi, hız aşırtmalı modelinde sadece 1-2 yıl öncesinde Intel’in AMD’nin karşısına konumlandırdığı en güçlü oyun işlemcisi Core i7-8700K ile aynı hizada bulunabilir.
Ayrıca Bkz. "10 nm+ Tiger Lake tabanlı 2 yeni NUC sızdı"
F son ekli modelde 65 watt TDP korunurken modeller 200 dolar altı fiyatıyla AMD’nin Ryzen 5 3600’ün karşısına önemli bir alternatif olmaya geliyor. Son olarak önümüzdeki ay duyurulması beklenen çözümlerin LGA 1200 soketiyle geleceğini hatırlatalım.
https://www.guru3d.com/news-story/intel-core-i5-10400-photos-and-details.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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|50 sene öncesinin forumlarını okursan öyle tabi.ilk çıktığında vardı sorun sonrasında çıkan bioslarla sorun çözüldü ama bizim milletimiz ezberler papağan gibi b...
Fakat intel bu söylediğimi umursuyacağı da yok Kârlarına baktığımızda.
3700x ısınıyor diyenlere hayret ediyorum. Cinebench r20, Asus realbench ve oyunlarda stok soğutucusuyla max 65-70 derece görüyor. Manuel voltaj falan yok autoda herşey, bu sıcaklıklar da fazla geliyorsa çekin 4.1 ghz'e veya gidin sıvı soğutma alın yani yapacak birşey yok. Bu sıcaklıkların daha üstünü ben 1.24v'da 4.7 Ghz deki 8600K da görüyordum, hem de 250tl'lik soğutucu ile.
OC derdi olmadığı için uygun fiyatlı anakartlar ve düşük hızlı ucuz ram ile iyi bir alternatif olur.
O saatten sonra da amd'nin hamle yapması lazım.
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