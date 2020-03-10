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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Core i5-10400 görüntülendi

    Intel’in yeni işlemci ailesin gittikçe yaklaştığımız günlerde modeller detaylanmaya devam ediyor.
    1 hf.
    3,5b
    1
    24
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Mavi takımın Kaby Lake’in üstüne 3. kez vites yükselteceği Comet Lake ailesine dair heyecan verici bilgiler paylaşılmaya devam ediliyor. Son gelen haberlerde Core i5-10400 işlemcisine yer verildi.

    Core i5-10400

    Fotoğrafı paylaşılan Core i5-10400 6/12 yapısında 12 MB L3 önbelleğiyle desteklenmiş bir yonga.  Core i5-10400F’te 2.9 GHz’lik taban frekans ve 4 GHz’lik tüm çekirdeklerle ulaşılan tepe frekansı göreceğimiz yeni Core i5 ailesi, hız aşırtmalı modelinde sadece 1-2 yıl öncesinde Intel’in AMD’nin karşısına konumlandırdığı en güçlü oyun işlemcisi Core i7-8700K ile aynı hizada bulunabilir.

    Core i5-10400 görüntülendi
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    Ayrıca Bkz. "10 nm+ Tiger Lake tabanlı 2 yeni NUC sızdı"

    F son ekli modelde 65 watt TDP korunurken modeller 200 dolar altı fiyatıyla AMD’nin Ryzen 5 3600’ün karşısına önemli bir alternatif olmaya geliyor. Son olarak önümüzdeki ay duyurulması beklenen çözümlerin LGA 1200 soketiyle geleceğini hatırlatalım.



    https://www.guru3d.com/news-story/intel-core-i5-10400-photos-and-details.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Editörün Seçimi Yorum
    50 sene öncesinin forumlarını okursan öyle tabi.ilk çıktığında vardı sorun sonrasında çıkan bioslarla sorun çözüldü ama bizim milletimiz ezberler papağan gibi b...
    Yorumu gör »     Wilson Fisk
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 1 hf. en beğenilen editörün seçimi hib.96
    50 sene öncesinin forumlarını okursan öyle tabi.ilk çıktığında vardı sorun sonrasında çıkan bioslarla sorun çözüldü ama bizim milletimiz ezberler papağan gibi bir şeyi hiç güncellemez kendini 30 sene anlatır.bak bakim nerede 1.45 masaüstünde nerede çektiği güç nerede sıcaklık?

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    50 sene öncesinin forumlarını okursan öyle tabi.ilk çıktığında vardı sorun sonrasında çıkan bioslarla sorun çözüldü ama bizim milletimiz ezberler papağan gibi b...
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    2 Yanıt Yanıtla +25
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    hib.96 (halil ibrahim büyükkaratekeli) 1 hf. Hakimutata Insane
    Isınma sorunu intel de var da amd de yok sanki masaüstünde 1.45 voltlari görüyor millet işlemci boşta bile yüksek frekansdan fazla güç çekiyor. Yabancı forumlara da bakın amd en büyük sorunu boşta yüksek sıcaklık
    Isınma sorunu intel de var da amd de yok sanki masaüstünde 1.45 voltlari görüyor millet işlemci boşta bile yüksek frekansdan fazla güç çekiyor. Yabancı forumla...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Luke Neil 1 hf. Hakimutata Insane
    Bunda soğutucu geliyor. Bu modelin hızlarında güç tüketimleri ve ısınmaları amdnin son işlemcilerinden bile daha iyi. Çok az voltaj istiyor bu hızlar için. İyi işlemci olur bu model
    Bunda soğutucu geliyor. Bu modelin hızlarında güç tüketimleri ve ısınmaları amdnin son işlemcilerinden bile daha iyi. Çok az voltaj istiyor bu hızlar için. İyi ...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    forvet09 1 hf.
    Tr fiyatı 1100-1200 olursa efsane olur.
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    guzmann06 (Çağrı Can) 1 hf.
    Zen 2 fiyat indirimi yapılvağı açıklanmış
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    mczaga 1 hf.
    Her işlemciye ayrı anakart çıkartırsan o iş olmaz İntel efendi.
    Fakat intel bu söylediğimi umursuyacağı da yok Kârlarına baktığımızda.
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    wolferto (mehmet öz) 1 hf.
    bu çıkana kadar zaten amd fiyatı düşürmeye başlayacak ki 3600 çıkalı ohooo sene olacak intel işlemci çıkarana kadar intel işlemciyi çıkarınca amd 2600 af çıkarır aha :) bak curcunaya 3600 gücünde 2600 80 dolar haddi baken
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    F3point (Onur K.) 1 hf.
    i3 10100ü bekliyorum hala adam akıllı bilgi yok hiç.
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    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 1 hf.
    Bu 10400 3600 ile birebir veya yakın fiyatlandırılırsa üstelik soğutucu da verirlerse epey güzel satar.

    3700x ısınıyor diyenlere hayret ediyorum. Cinebench r20, Asus realbench ve oyunlarda stok soğutucusuyla max 65-70 derece görüyor. Manuel voltaj falan yok autoda herşey, bu sıcaklıklar da fazla geliyorsa çekin 4.1 ghz'e veya gidin sıvı soğutma alın yani yapacak birşey yok. Bu sıcaklıkların daha üstünü ben 1.24v'da 4.7 Ghz deki 8600K da görüyordum, hem de 250tl'lik soğutucu ile.




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    guzmann06 (Çağrı Can) 1 hf.
    Amd 3000 serisinin ısınması voltajla alakalı amd intelle sidik yarıştırıcam diye bok yemesi 1.25 v kullanılırsa sıkıntı olcağını sanmıyorum aynı şey intel içinde geçerli. Aynı voltaj aynı çekirdek sayısında amd 7mm ısınma durumu intele göre daha iyi. Performasda intel de daha iyi
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 hf.
    antalyada 45 50 derece yazın hava 3 oda bir salon sen gel tek odada pc. kullan.7700k bile 5 ghzde pro soğutucu 9 fan ile anca sogutuyordum 65 70 dereceye getirebilirim sattım kasayı ihtiyaçtan vallahi bu intelin açıkları ve ısınma sorunu olduğu sürece hayatta bir daha almam hangisi olursa olsun adamlar hep açık bir 🚪 birakmislar sen antivrus yükle ne yaparsan yap gene aynı terane. 😡
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    Lana-Del-Rey (Alp ) 1 hf.
    200 dolar altından kasıt büyük ihtimalle R5 3600 ile aynı olur (199$)

    OC derdi olmadığı için uygun fiyatlı anakartlar ve düşük hızlı ucuz ram ile iyi bir alternatif olur.

    O saatten sonra da amd'nin hamle yapması lazım.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 hf.
    babababa ana nintel işlemci çıkarmış yaz günü pisircek gene evleri barklari soğutucu fan parası kitleyecek extra oyuncuya, kullanıcıya düşman başına düşman başına az ötede, hade bakken az ötede oyna intel hadi bakan. 😂😂😂👌
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    3493 kez okundu.
    9 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    comet lake, intel core i5-10400 ve
    2 etiket daha intel 14 nm+++ Donanım
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