Core i5-10400 görüntülendi

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Mavi takımın Kaby Lake’in üstüne 3. kez vites yükselteceği Comet Lake ailesine dair heyecan verici bilgiler paylaşılmaya devam ediliyor. Son gelen haberlerde Core i5-10400 işlemcisine yer verildi.

Core i5-10400

Fotoğrafı paylaşılan Core i5-10400 6/12 yapısında 12 MB L3 önbelleğiyle desteklenmiş bir yonga. Core i5-10400F’te 2.9 GHz’lik taban frekans ve 4 GHz’lik tüm çekirdeklerle ulaşılan tepe frekansı göreceğimiz yeni Core i5 ailesi, hız aşırtmalı modelinde sadece 1-2 yıl öncesinde Intel’in AMD’nin karşısına konumlandırdığı en güçlü oyun işlemcisi Core i7-8700K ile aynı hizada bulunabilir.

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F son ekli modelde 65 watt TDP korunurken modeller 200 dolar altı fiyatıyla AMD’nin Ryzen 5 3600’ün karşısına önemli bir alternatif olmaya geliyor. Son olarak önümüzdeki ay duyurulması beklenen çözümlerin LGA 1200 soketiyle geleceğini hatırlatalım.

https://www.guru3d.com/news-story/intel-core-i5-10400-photos-and-details.html

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