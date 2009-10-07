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İlk Bakış: ATi Radeon HD 5770

AMD yüksek satış rakamlarına ulaşması beklenen ATi Radeon HD 5770 modelini 13 Ekim'de satışa sunuyor. Kartın ilk görselleri ve resmi detayları.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,7b
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49
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modelleriyle endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını kullanıma sunan AMD-ATi, farklı fiyat segmentleri için yeni model çalışmalarını sürdürüyor. DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının yaygınlaşmasında önemli bir rol üstleneceği düşünülen Radeon HD 5700 serisi için de artık geri sayım başladı. 13 Ekim'den itibaren satışa sunulması beklenen yeni seri ile birlikte Radeon HD 5750 ve Radeon HD 5770 olmak üzere en azından ilk etapta iki modelini kullanıma sunacak olan AMD-ATi, takip eden haftalarda kod adı Hemlock olan çift graifk işlemcili model ya da modellerini de lans ederek 2009 yılı için DirectX 11 destekli en az beş yeni modelini lanse etmiş olacak. 199$ satışa sunulması beklenen Radeon HD 5770 modeli için resmi bilgiler sonunda gün ışığına çıktı. Radeon HD 5800 serisi ile başlayan Batmobil tasarımının devam ettiği yeni nesil ekran kartı, 21cm uzunluğunda baskılı devre kullanıyor ve uyum sıkıntısı olmadan güncel kasa modellerinin çok büyük bir kısmıyla kullanılabilecek.

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40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunun güç verdiği ATi Radeon HD 5770, 128-bit bellek veri yolu desteği sunuyor. 800x paralel işlem birimine ve 56x doku ünitesine sahip olan ekran kartı standart olarak 1GB GDDR5 bellekle gelirken, 512MB kapasiteli daha ekonomik bir çözüm için henüz herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Radeon HD 4870'e yakın hatta yer yer daha iyi performans sergileyeceği iddia edilen Radeon HD 5770'in referans tasarımında grafik işlemci hızı 850MHz, bellek frekansı ise 4800MHz civarında olması bekleniyor. ATi Radeon HD 5770 için henüz güç tüketim değerleri resmi olarak açıklanmış olmasa da kart üzerinde bir adet 6-pin PCIe güç girişi bulunuyor dolayısıyla kartın maksimum güç tüketim değeri 6-pin güç konnektöründen 75 Watt ve PCIe slotu üzerinden 75 Watt olmak üzere teknik olarak en kötü ihtimalle 150 Watt olacak gibi görünüyor ancak HD 5850 modelinin 151 Watt TDP ile geldiği dikkate alınırsa Radeon HD 5770 muhtemelen daha düşük güç tüketim değerlereüine sahip olacak.

İlk Bakış: ATi Radeon HD 5770
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AMD cephesinden gelen bilgilere göre serin ve sessiz çalışacağı belirtilen ATi Radeon HD 5770 de Bakır tabana ve kompakt ısı borusuna sahip olan çift slot tasarımlı soğutucu kullanılıyor. Ancak gelen bilgilere göre firmanın iş ortakları tarafından tek slot soğutucu kullanılan özel tasarımlı Radeon HD 5770 modellerinin lanse edilmesi de kuvvetle muhtemel görünüyor. Siyah renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ekran kartı temel teknolojiler ve bağlantı özellikleri açısından Radeon HD 5800 serisi ile benzer profil çiziyor. DirectX 11 ve Shader Model 5.0 desteğinin yanı sıra geliştirilmiş Unified Video Decoder 2.0 teknolojisine yer verilen Radeon HD 5770, yüksek tanımlı (HD) videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Öte yandan Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinde olduğu gibi çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer verilen kartın 1 TeraFLOP'un üzerinde işlem gücü sunacağı ve kendi fiyat segmentinin en güçlü çözümlerinden birisi olacağı bildirilen Radeon HD 5770, 13 Ekim'de geliyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaslar bn bişi sorucam..bn bi pc alcam
özellikleri
i5 işlemci
6gb ram
ati hd 5770 ekran kartı
500 hard disk var ama sanırım intel işlemci ile atı ekran kartı uymuyomuş doğrumu???yardımcı olursanız sevinirim...??
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yakamoz32 8 yıl
intel işlemci ile ati kartların uymadıığını kim dediyse sallamış arkadaşım ben 5 senedir intel işlemcii + ati kart kullanıyorum ve hic sorun yaşamadım..işlemci markası ile ekran kartı markası uyumsuzluğu diye bişey olamaz ...olsa olsa donanım uyumsuzluğu olabilir ama dediğim gibi ekran kartı ve işlemci uyumsuzluğu olmaz
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DH Misafiri 9 yıl
Bene kullanıyorum HD 5770 mükemmel bir kart...Ultra sessiz ferrari hızında.
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arrivederci 10 yıl
gtx 260 ı bile geçemiyor test sonuçlarına bakın
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tolgacem 10 yıl
128bit bu kartı frenler

hd5870 de driver sorunu yoksa suanda hd4870x2 ye geçilmesinin sebebi zaten bant genişligi iken ati neden ısrar ediyor anlayamıyorum
ben 200usd vermem bu karta

toplam bant genişligi yetersiz 6ghz falan ddr5 olsa tamam cıkarsn 128bit
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serenissimo 10 yıl
hayırlısı hd 5850 ve 5870 serileri türkiyede satılmaya başladı ; sapphire 5850 ; peşin 500 TL ; sapphire 5870 ; peşin 748 TL
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cobi 10 yıl
okuduğum bir incelemede dx 11 in kartları dx 10 göre daha az zorladığı yazıyordu dx 11 e has sıkıştırma yöntemleri varmış bunlar ile bellek kullanımı 1/3 ile 1/8 oranında düşürülüyormuş sanıyorum ati bunu hesaplayarak bellekleri çok güçlü koymuyor incelemeyi bulursam link veririm
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sdbz 10 yıl
Bu cypress mimariside ne marifetliymiş, kırpıp kırpıp yıldız yapılıyor ve her artığı elmas fiyatına satılıyor.. Eğer 200 usd fiyatı doğruysa ATI'nin orta segmentteki kullanıcı kitlesi (benim gibiler yani) büyük hayal kırıklığına uğrar.. Bu kart için bekliyordum ama 150 usd'den bir sent fazla veremem. Hey ATI, duy sesimizi, işte bu orta seviyecilerin ayak sesleri..
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simplethinks 10 yıl
bence defult olarak 4850/gts250 performansı verir ve belki overclokcla 4870/gtx260 veya bunlara yakın performans verir.
Katılıyorum fiyatının 150 usd altında olması iyi olur
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yerroner 10 yıl
Ve bir neslin umutları ve beklentileri göz yaşları içinde yerle bir olur :) (Warcraft III'ten alıntıdır)
Kart bu durumda 4850 ve 4870'le eşit seviyede olacak zannımca. Shader yoğunluklu işlerde GPU hızı sayesinde 48xx serisini az biraz geçecek, ama bant genişliği işin içine girince 4870'in oldukça gerisine düşecek 5770. Tahminim oyunlarda 2-3 fps düşük alacağı yönünde orta çözünürlüklerde bu seriye nazaran.
Yani bu kartların şu andaki değeri 5750 için 100 dolar (4850) ve 5770 için 150 dolar (4870). Üstüne alınan para DX11 kaporası oluyor.
Bir miktar hayal kırıklığı
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sulo61gun 10 yıl
@yerroner
aynen o fiyattan satılacak zaten
ayrıca tabiki ilk giriş fiyatlarının yüksek olması son derece normal çünkü rakip kartlarını çıkarmamış hala.bu nedenle bunun avantajını kullancak kaymak yemek isteyecek.nvidia kartlarını çıkardığında da indirim kartını kullanacak.
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AntonChigurh 10 yıl
Öyle görünüyorki video incelemesi sitede yayınlanmadan 5700lerin performansından kimse tam emin olamayacak :D
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