İlk Bakış: ATi Radeon HD 5770

Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modelleriyle endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını kullanıma sunan AMD-ATi, farklı fiyat segmentleri için yeni model çalışmalarını sürdürüyor. DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının yaygınlaşmasında önemli bir rol üstleneceği düşünülen Radeon HD 5700 serisi için de artık geri sayım başladı. 13 Ekim'den itibaren satışa sunulması beklenen yeni seri ile birlikte Radeon HD 5750 ve Radeon HD 5770 olmak üzere en azından ilk etapta iki modelini kullanıma sunacak olan AMD-ATi, takip eden haftalarda kod adı Hemlock olan çift graifk işlemcili model ya da modellerini de lans ederek 2009 yılı için DirectX 11 destekli en az beş yeni modelini lanse etmiş olacak. 199$ satışa sunulması beklenen Radeon HD 5770 modeli için resmi bilgiler sonunda gün ışığına çıktı. Radeon HD 5800 serisi ile başlayan Batmobil tasarımının devam ettiği yeni nesil ekran kartı, 21cm uzunluğunda baskılı devre kullanıyor ve uyum sıkıntısı olmadan güncel kasa modellerinin çok büyük bir kısmıyla kullanılabilecek.

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40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunun güç verdiği ATi Radeon HD 5770, 128-bit bellek veri yolu desteği sunuyor. 800x paralel işlem birimine ve 56x doku ünitesine sahip olan ekran kartı standart olarak 1GB GDDR5 bellekle gelirken, 512MB kapasiteli daha ekonomik bir çözüm için henüz herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Radeon HD 4870'e yakın hatta yer yer daha iyi performans sergileyeceği iddia edilen Radeon HD 5770'in referans tasarımında grafik işlemci hızı 850MHz, bellek frekansı ise 4800MHz civarında olması bekleniyor. ATi Radeon HD 5770 için henüz güç tüketim değerleri resmi olarak açıklanmış olmasa da kart üzerinde bir adet 6-pin PCIe güç girişi bulunuyor dolayısıyla kartın maksimum güç tüketim değeri 6-pin güç konnektöründen 75 Watt ve PCIe slotu üzerinden 75 Watt olmak üzere teknik olarak en kötü ihtimalle 150 Watt olacak gibi görünüyor ancak HD 5850 modelinin 151 Watt TDP ile geldiği dikkate alınırsa Radeon HD 5770 muhtemelen daha düşük güç tüketim değerlereüine sahip olacak.

Tam Boyutta Gör

AMD cephesinden gelen bilgilere göre serin ve sessiz çalışacağı belirtilen ATi Radeon HD 5770 de Bakır tabana ve kompakt ısı borusuna sahip olan çift slot tasarımlı soğutucu kullanılıyor. Ancak gelen bilgilere göre firmanın iş ortakları tarafından tek slot soğutucu kullanılan özel tasarımlı Radeon HD 5770 modellerinin lanse edilmesi de kuvvetle muhtemel görünüyor. Siyah renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ekran kartı temel teknolojiler ve bağlantı özellikleri açısından Radeon HD 5800 serisi ile benzer profil çiziyor. DirectX 11 ve Shader Model 5.0 desteğinin yanı sıra geliştirilmiş Unified Video Decoder 2.0 teknolojisine yer verilen Radeon HD 5770, yüksek tanımlı (HD) videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Öte yandan Radeon HD 5850 ve 5870 modellerinde olduğu gibi çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer verilen kartın 1 TeraFLOP'un üzerinde işlem gücü sunacağı ve kendi fiyat segmentinin en güçlü çözümlerinden birisi olacağı bildirilen Radeon HD 5770, 13 Ekim'de geliyor.