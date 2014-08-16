İlk orijinal Lego USB belleği satışa sunuldu





Genelde Lego temalı USB bellekler farklı el yapımı projeler altında ortaya çıkıyor veya herhangi bir lisans anlaşması olmadan piyasaya sürülüyor. Ancak bundan sonra piyasada orijinal Lego USB bellekleri de olacak.





Lego ve PNY ortaklığında geliştirilen yeni USB bellekler 8'li tuğla tasarımına sahip ve USB girişi kayarak çıkıyor veya yuvasına giriyor. Bellek aynı zamanda bir oyuncak olduğu için evinizdeki Lego setinize dahil ederek oynayabiliyorsunuz.





USB 2.0 bağlantısını kullanan Lego USB bellek 8GB ve 16GB kapasite seçeneklerine sahip. Kulpu sayesinde anahtarlık olarak kullanabildiğiniz belleğin kutusundan 8'lik bir tuğla da hediye olarak veriliyor.





Şu an sadece 16GB kapasiteli bellek satışta ve fiyatı da 10$ olarak belirlenmiş. 8GB kapasiteli belleğin ne zaman satışa çıkacağı ise açıklanmadı.

http://www.pny.com/Lego-USB-Flash-Drive