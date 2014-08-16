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İlk orijinal Lego USB belleği satışa sunuldu

4 yıl
1,3b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk orijinal Lego USB belleği satışa sunuldu

Genelde Lego temalı USB bellekler farklı el yapımı projeler altında ortaya çıkıyor veya herhangi bir lisans anlaşması olmadan piyasaya sürülüyor. Ancak bundan sonra piyasada orijinal Lego USB bellekleri de olacak. 

Lego ve PNY ortaklığında geliştirilen yeni USB bellekler 8'li tuğla tasarımına sahip ve USB girişi kayarak çıkıyor veya yuvasına giriyor. Bellek aynı zamanda bir oyuncak olduğu için evinizdeki Lego setinize dahil ederek oynayabiliyorsunuz.

USB 2.0 bağlantısını kullanan Lego USB bellek 8GB ve 16GB kapasite seçeneklerine sahip. Kulpu sayesinde anahtarlık olarak kullanabildiğiniz belleğin kutusundan 8'lik bir tuğla da hediye olarak veriliyor. 

Şu an sadece 16GB kapasiteli bellek satışta ve fiyatı da 10$ olarak belirlenmiş. 8GB kapasiteli belleğin ne zaman satışa çıkacağı ise açıklanmadı.  

http://www.pny.com/Lego-USB-Flash-Drive Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BARIŞ55 4 yıl
Bence bir de şöyle bir özellik koysunlar, aynı firmanın legolarını birbirine ekleyelim, raid gibi, kapasite artsın.
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ouzqan 4 yıl
fiyatı iyiymiş Lego da olsa kendi oyuncaklarındaki fiyatlar gibi olmamış ama kapasite ve 2.0 olması kötü olmuş .
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Captain_Ivy 4 yıl
çocuk oyuncağına döndü iyice
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