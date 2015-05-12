In Win D Frame Mini bilgisayar kasası övgü topluyor

İlgi çekici kasa tasarımlarıyla tanıdığımız Tayvanlı In Win firmasının geçtiğimiz yıl sonlarında piyasaya sürdüğü D-Frame Mini adındaki mini-ITX kasası otoritelerden olumlu değerlendirmeler almaya devam ediyor.





In Win'in X-Frame, H-Frame ve D-Frame serisi bilgisayar kasaları tasarımları ile dikkat çekiyor ve adındaki harflere benzer bir şekilde kasa tasarımları mevcut. D-Frame Mini ise bu tasarımları daha ufak boyutlara getiriyor.





Dikey veya yatay kullanılabilen ürün ayrıca taşınabilirlik konusunda da oldukça başarılı. Ayrıca kasa iskeleti hariç tamamen açık bir yapıya sahip. Böylece havalandırma konusunda da iyi bir iş çıkarıyor. Sadece yan kısımlarında renkli şeffaf paneller kullanılabiliyor. Ancak toz veya benzer nesnelerin girmesi ihtimali artıyor.





Sağlam alüminyum boru yapısına sahip olan kasada 340mm'ye kadar grafik kartı, 165mm'ye kadar işlemci soğutucusu, 220mm'ye kadar güç kaynağı ve 240mm'ye kadar su soğutma radyatörü kullanılabiliyor. Bu kısımda 120mm'lik iki fan da tercih edilebiliyor. Ayrıca 3 adet 2.5 inç veya 3.5 inç sürücü yuvası mevcut. Boru kaynakları elle yapılmış ve darbeye de dayanıklı.





405mm x 230mm x 501mm ölçülere sahip olan kasa 5.3kg ağırlığında. Önceki modellerin aksine bu kasa kutusundan birleştirilmiş bir şekilde çıkıyor. Kasanın tüm bağlantı noktaları ön panelde toplanmış.





Standart kullanıcıdan ziyade gösterişli kasalara ilgi gösteren tüketiciler için geliştirilen In Win D-Frame Mini bilgisayar kasası, 250 pound fiyat etiketi ile de bu kanıyı doğruluyor.

http://hexus.net/tech/reviews/chassis/82888-in-win-d-frame-mini/