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In Win D Frame Mini bilgisayar kasası övgü topluyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,8b
1
18
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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In Win D Frame Mini bilgisayar kasası övgü topluyor

İlgi çekici kasa tasarımlarıyla tanıdığımız Tayvanlı In Win firmasının geçtiğimiz yıl sonlarında piyasaya sürdüğü D-Frame Mini adındaki mini-ITX kasası otoritelerden olumlu değerlendirmeler almaya devam ediyor. 

In Win'in X-Frame, H-Frame ve D-Frame serisi bilgisayar kasaları tasarımları ile dikkat çekiyor ve adındaki harflere benzer bir şekilde kasa tasarımları mevcut. D-Frame Mini ise bu tasarımları daha ufak boyutlara getiriyor. 

Dikey veya yatay kullanılabilen ürün ayrıca taşınabilirlik konusunda da oldukça başarılı. Ayrıca kasa iskeleti hariç tamamen açık bir yapıya sahip. Böylece havalandırma konusunda da iyi bir iş çıkarıyor. Sadece yan kısımlarında renkli şeffaf paneller kullanılabiliyor. Ancak toz veya benzer nesnelerin girmesi ihtimali artıyor. 

Sağlam alüminyum boru yapısına sahip olan kasada 340mm'ye kadar grafik kartı, 165mm'ye kadar işlemci soğutucusu, 220mm'ye kadar güç kaynağı ve 240mm'ye kadar su soğutma radyatörü kullanılabiliyor. Bu kısımda 120mm'lik iki fan da tercih edilebiliyor. Ayrıca 3 adet 2.5 inç veya 3.5 inç sürücü yuvası mevcut. Boru kaynakları elle yapılmış ve darbeye de dayanıklı. 

405mm x 230mm x 501mm ölçülere sahip olan kasa 5.3kg ağırlığında. Önceki modellerin aksine bu kasa kutusundan birleştirilmiş bir şekilde çıkıyor. Kasanın tüm bağlantı noktaları ön panelde toplanmış.

Standart kullanıcıdan ziyade gösterişli kasalara ilgi gösteren tüketiciler için geliştirilen In Win D-Frame Mini bilgisayar kasası, 250 pound fiyat etiketi ile de bu kanıyı doğruluyor.  

http://hexus.net/tech/reviews/chassis/82888-in-win-d-frame-mini/ Yorum Yaz
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ALBAY 4 yıl en beğenilen
Beleş olsa sokmam evime. Jeneratörden bozma gibi duruyor.


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aspirin_00 4 yıl
ALBAY
Beleş olsa sokmam evime. Jeneratörden bozma gibi duruyor.
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herkes hem fikir sanırım :D
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istemsizhareket 4 yıl
Standart kullanıcıdan ziyade gösterişli kasalara ilgi gösteren tüketiciler için geliştirilen...

Nasıl bir tatmin sağlıyorlarsa artık, karşısına geçip saatlerce kasayı mı izliyorlar. Akıl fikir...
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zebede 4 yıl
Bu ürünü makul fiyata tr den edinebileceğim bir yer varmı?
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sanatairum 4 yıl
Kasayı beyenmeyen arkadaşlara şunu bırakıp kaçayım.

Bu atx olanı, mini değil. Bunu bulmak çok zor şuan.
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zebede 4 yıl
Benim uzun zamandır araştırdığım incelediğim ürün.maalesef tr den ona ulaşmak şimdilik zor.yurt dışından getirmeye uğraştım ancak beceremedim.
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hakcak 4 yıl
Parçaları öldüren şey toz. Toz filtresiz kasa alınmaz. Hele ki bu. Çöp ! .
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ECB 4 yıl
Fikir güzelde o fikirin fiyatı o değil. İşin profesyonelliğini geçtim azıcık elinden iş gelen bunun iç aksamını yapar kalan demirleri sanayide 50 liraya herhangi bir ustaya kaynak yaptırır. :)
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oktayakgoz 4 yıl
Bunu tasarlayan kisi genc biri anlasilan. Hic masaustu pc gormemis.
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alito 4 yıl
Tasarım harika ama fiyat anormal olmuş. Amaçları ne satmamak mı?
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aspirin_00 4 yıl
ALBAY
Beleş olsa sokmam evime. Jeneratörden bozma gibi duruyor.
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herkes hem fikir sanırım :D
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WB 4 yıl
Guzel tasarim..
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ilkerinanç 4 yıl
la kasanın sadece iskeletini alıcam bide 250 poundmu vericem hemde yurtdışı fiyatı.
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CVenturas 4 yıl
Bu fiyat ne böyle fiyatına göre facia resmen
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Normandia_06 4 yıl
O nasıl bir fiyatmış
sanayi de profilci Mehmet amcaya söylüyümde seri üretime geçsin 45 tl ye yapar aynısını
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