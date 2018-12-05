In-Win fütüristik tasarıma sahip Z-Tower kasasını duyurdu

Genelde bilgisayar kasalarında kullanıcılar geleneksel tasarıma bağlı kalıyor. Bu bakımdan tasarımlar daha çok dörtgen konsepte uygun olarak hazırlanıyor. Ara sıra ilginç konseptler de görebiliyoruz. In-Win tarafından tasarlanan Z-Tower bunlardan birisi.
In-Win Z-Tower özellikleri
Z-Tower firmanın özel tasarım kasa serisinin son örneği. 5cm kalınlığında alüminyum alaşımdan imal edilen kasa birkaç parçanın bir araya gelmesinden oluşmuş. Spiral şeklinde yukarıya doğru kıvrılan kasa 720 x 400 x 740mm boyutlara sahip.Ayrıca Bkz. "Yılın üçüncü çeyreğinde giyilebilir cihaz pazarının lideri Xiaomi"
Sınırlı sayıda olan kasanın alt kısmında üretim numaraları yer alıyor. Yaklaşık 42Kg ağırlığında olan kasada E-ATX anakartlar kullanılabiliyor. Ayrıca 340 milimetreye kadar ekran kartı, 170 mm yüksekliğe kadar işlemci soğutucu, 2 adet 2.5 veya 3.5 inçlik sürücü, 3 adet 120mm fan, 1 adet 360mm radyatör yerleştirilebiliyor.
Kasanın üst kısmında 1 adet USB 3.1 Tip-C ve 2 adet USB 3.0 girişleri yer alıyor. Toplamda 72.5Kg ağırlığa kadar çıkabilen Z-Tower kasası için henüz bir fiyat açıklanmadı.
https://www.guru3d.com/news-story/in-win-launches-an-out-of-this-world-z-tower-chassis-quite-something-else.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Winrar'ın satış departmanı daha faydalı geliyor bazen bu tarz haberleri görünce...
Fütüristik yaparken, estetiği de dikkate almaları lazım...