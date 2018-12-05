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Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

In-Win fütüristik tasarıma sahip Z-Tower kasasını duyurdu

Geleneksel konseptin dışına çıkan In-Win Z-Tower bilgisayar kasası uzaydan gelmiş gibi bir görünüm arz ediyor. Kasa tasarımına rağmen oldukça geniş bir hacme sahip.
5 ay
10,1b
1
6
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde bilgisayar kasalarında kullanıcılar geleneksel tasarıma bağlı kalıyor. Bu bakımdan tasarımlar daha çok dörtgen konsepte uygun olarak hazırlanıyor. Ara sıra ilginç konseptler de görebiliyoruz. In-Win tarafından tasarlanan Z-Tower bunlardan birisi.

In-Win Z-Tower özellikleri

Z-Tower firmanın özel tasarım kasa serisinin son örneği. 5cm kalınlığında alüminyum alaşımdan imal edilen kasa birkaç parçanın bir araya gelmesinden oluşmuş. Spiral şeklinde yukarıya doğru kıvrılan kasa 720 x 400 x 740mm boyutlara sahip.

Ayrıca Bkz. "Yılın üçüncü çeyreğinde giyilebilir cihaz pazarının lideri Xiaomi"

Sınırlı sayıda olan kasanın alt kısmında üretim numaraları yer alıyor. Yaklaşık 42Kg ağırlığında olan kasada E-ATX anakartlar kullanılabiliyor. Ayrıca 340 milimetreye kadar ekran kartı, 170 mm yüksekliğe kadar işlemci soğutucu, 2 adet 2.5 veya 3.5 inçlik sürücü, 3 adet 120mm fan, 1 adet 360mm radyatör yerleştirilebiliyor.

Kasanın üst kısmında 1 adet USB 3.1 Tip-C ve 2 adet USB 3.0 girişleri yer alıyor. Toplamda 72.5Kg ağırlığa kadar çıkabilen Z-Tower kasası için henüz bir fiyat açıklanmadı.

 

https://www.guru3d.com/news-story/in-win-launches-an-out-of-this-world-z-tower-chassis-quite-something-else.html Yorum Yaz
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DG Chester 5 ay en beğenilen
Computex 6 ay önceydi , yurtdışında her haber sitesi her Youtuber 6 ay önce kasa ile ilgili haberini yaptı.. Baltalamak istemiyorum, benim işim teknoloji haberi yapmak değil ama ben bunu 6 ay önce 3-4 farklı kanaldan gördüysem, benim ülkemde niye daha yeni haber oluyor. Kınıyorum.
Computex 6 ay önceydi , yurtdışında her haber sitesi her Youtuber 6 ay önce kasa ile ilgili haberini yaptı.. Baltalamak istemiyorum, benim işim teknoloji haberi...
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DG Chester 5 ay en beğenilen
Computex 6 ay önceydi , yurtdışında her haber sitesi her Youtuber 6 ay önce kasa ile ilgili haberini yaptı.. Baltalamak istemiyorum, benim işim teknoloji haberi yapmak değil ama ben bunu 6 ay önce 3-4 farklı kanaldan gördüysem, benim ülkemde niye daha yeni haber oluyor. Kınıyorum.
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massacrer 5 ay DG Chester
ekrem ile farkı fark etmeye hazır değilsin demek hocam henüz

Winrar'ın satış departmanı daha faydalı geliyor bazen bu tarz haberleri görünce...
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Father Torque 5 ay
Bir de önüne "dokunmayınız" diye tabela koymuşlar, nesine dokunayım yahu şu ... kasa demeye dilim varmıyor.
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Mukarnas 5 ay
ihlam verici.. ayni konsepti alci kullanarak daha temiz yapabilirim hatta kil kullanilsa isi transferinde olumlu etkisi olur mu acaba diye dusunmeye basladim.
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_Dominic_Toretto_ 5 ay
In-Win yine bildiğimiz gibi.
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OverClocK1ng 5 ay
Fütüristik olsun diye naapacaklarını şaşırdılar. Hiç estetik değil.
Fütüristik yaparken, estetiği de dikkate almaları lazım...
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