In-Win fütüristik tasarıma sahip Z-Tower kasasını duyurdu

Genelde bilgisayar kasalarında kullanıcılar geleneksel tasarıma bağlı kalıyor. Bu bakımdan tasarımlar daha çok dörtgen konsepte uygun olarak hazırlanıyor. Ara sıra ilginç konseptler de görebiliyoruz. In-Win tarafından tasarlanan Z-Tower bunlardan birisi.

In-Win Z-Tower özellikleri

Z-Tower firmanın özel tasarım kasa serisinin son örneği. 5cm kalınlığında alüminyum alaşımdan imal edilen kasa birkaç parçanın bir araya gelmesinden oluşmuş. Spiral şeklinde yukarıya doğru kıvrılan kasa 720 x 400 x 740mm boyutlara sahip.

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Sınırlı sayıda olan kasanın alt kısmında üretim numaraları yer alıyor. Yaklaşık 42Kg ağırlığında olan kasada E-ATX anakartlar kullanılabiliyor. Ayrıca 340 milimetreye kadar ekran kartı, 170 mm yüksekliğe kadar işlemci soğutucu, 2 adet 2.5 veya 3.5 inçlik sürücü, 3 adet 120mm fan, 1 adet 360mm radyatör yerleştirilebiliyor.

Kasanın üst kısmında 1 adet USB 3.1 Tip-C ve 2 adet USB 3.0 girişleri yer alıyor. Toplamda 72.5Kg ağırlığa kadar çıkabilen Z-Tower kasası için henüz bir fiyat açıklanmadı.