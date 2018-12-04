Yılın üçüncü çeyreğinde giyilebilir cihaz pazarının lideri Xiaomi

Bir süre durgunluğa giriş işaretleri vermiş olsa da giyilebilir cihaz pazarı yeniden çıkışa geçmiş durumda. Yılın üçüncü çeyreğinde önemli artışlar görülürken liderlik de el değiştirmiş durumda.

Büyük artışlar var

IDC tarafından yapılan üçüncü çeyrek dönem araştırmasına göre giyilebilir cihaz pazarında toplam 32 milyon adet satış yapıldı ve yıl bazında yüzde 21.7 artış görüldü. Firma bazında ise Xiaomi ve Samsung en büyük çıkışı yapan markalar oldu.

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Özellikle bünyesine kattığı Huami gibi girişimlerin giyilebilir cihazlarıyla ekosistemini hızlı bir şekilde büyüten Xiaomi yılın üçüncü çeyreğinde 6.9 milyon civarında satış yaptı ve yıl bazında yüzde 90 artış gösterdi. Yüzde 21.5 pazar payı ile de liderliği ele geçirdi.

Apple da yüzde 54 büyüme göstererek satış rakamını 4.2 milyona çıkardı. Elbette Apple’ın sadece tek seri ile ve yüksek fiyatlara rağmen bu büyümeyi gerçekleştirdiğini belirtmek gerek. Fitbit ise listenin tek kaybedeni olmuş. Yine de satış rakamları Huawei’ye göre oldukça önde.

Huawei pazarda 1.9 milyon adet satış yapmış ve yüzde 20 artış sağlamış. Genelde 1 milyon civarında dolaşan Samsung ise bu çeyrekte yüzde 90 artış göstererek 1.8 milyon seviyesine çıkmayı ve ilk 5 arasına girmeyi başarmış. Samsung Gear serisi ve Galaxy Watch bu dönemde ilgiyi artırmış gibi görünüyor.

Yılın dördüncü çeyreğinde tatil sezonunda etkisiyle satışların artması bekleniyor. Bununla birlikte Apple ve Fitbit’in oluşturduğu sağlık girişimlerinin küçük çaplı akıllı saat üreticileri için rekabet dezavantajı oluşturacağı da notlar arasında.