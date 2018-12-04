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Yılın üçüncü çeyreğinde giyilebilir cihaz pazarının lideri Xiaomi

Giyilebilir cihaz pazarında Xiaomi ve Samsung yüzde 90 civarında bir artış yaşarken Apple da yüzde 50 artış seviyesini yakaladı. Pazarın tek kaybedeni ise Fitbit.
5 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre durgunluğa giriş işaretleri vermiş olsa da giyilebilir cihaz pazarı yeniden çıkışa geçmiş durumda. Yılın üçüncü çeyreğinde önemli artışlar görülürken liderlik de el değiştirmiş durumda.

Büyük artışlar var

IDC tarafından yapılan üçüncü çeyrek dönem araştırmasına göre giyilebilir cihaz pazarında toplam 32 milyon adet satış yapıldı ve yıl bazında yüzde 21.7 artış görüldü. Firma bazında ise Xiaomi ve Samsung en büyük çıkışı yapan markalar oldu.

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Özellikle bünyesine kattığı Huami gibi girişimlerin giyilebilir cihazlarıyla ekosistemini hızlı bir şekilde büyüten Xiaomi yılın üçüncü çeyreğinde 6.9 milyon civarında satış yaptı ve yıl bazında yüzde 90 artış gösterdi. Yüzde 21.5 pazar payı ile de liderliği ele geçirdi.

Apple da yüzde 54 büyüme göstererek satış rakamını 4.2 milyona çıkardı. Elbette Apple’ın sadece tek seri ile ve yüksek fiyatlara rağmen bu büyümeyi gerçekleştirdiğini belirtmek gerek. Fitbit ise listenin tek kaybedeni olmuş. Yine de satış rakamları Huawei’ye göre oldukça önde.

Huawei pazarda 1.9 milyon adet satış yapmış ve yüzde 20 artış sağlamış. Genelde 1 milyon civarında dolaşan Samsung ise bu çeyrekte yüzde 90 artış göstererek 1.8 milyon seviyesine çıkmayı ve ilk 5 arasına girmeyi başarmış. Samsung Gear serisi ve Galaxy Watch bu dönemde ilgiyi artırmış gibi görünüyor.

Yılın dördüncü çeyreğinde tatil sezonunda etkisiyle satışların artması bekleniyor. Bununla birlikte Apple ve Fitbit’in oluşturduğu sağlık girişimlerinin küçük çaplı akıllı saat üreticileri için rekabet dezavantajı oluşturacağı da notlar arasında.

 

https://venturebeat.com/2018/12/03/idc-wearables-grew-21-7-in-q3-2018-xiaomi-now-leads-apple-and-fitbit/ Yorum Yaz
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KüflenmişPeynir 5 ay en beğenilen bluedevil866
Adamlar verileri görmeyen gözlere sokarcasına göstermiş ve kalkmış "balon bir karşılaştırma" diye mi ifade ediyorsun. Sonuçlar ortada, Apple bu zamana kadar "zaten bizi alan kitle, ne çıkarsak alır" mantığıyla sattı. Ne zamanki artık insanlar bu fahiş fiyatlı apple ürünleri yerine, senin tabirinle ucuz işçilik ürünü olan ama daha elle tutulur ya da daha yenilikçi teknolojileri iphone'nun yarı fiyatına satan Xiaomi, Huawei, OnePlus gibi üreticilere yönelince haliyle Apple tökezlemeye başladı. Bu durumda Çinli üreticileri tebrik etmek dururken, kazık fiyatlar koyan Apple'ı savunmak fanboyluğun ta kendisi olsa gerek.
Adamlar verileri görmeyen gözlere sokarcasına göstermiş ve kalkmış "balon bir karşılaştırma" diye mi ifade ediyorsun. Sonuçlar ortada, Apple bu zamana kadar "za...
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bluedevil866 5 ay
Balon bir karsilastiema. Cin ke di kuresel ekonomisini kurmak istiyor. Bunu da teknolojileri calarak yapiyor. Ucuz iscilik ve yuksek nufusu arti noktasi.
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yorumculuklar 5 ay
Bu satışlarda Piranha adı altında satılan Mi Band 2'lerde var sanırım :D
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umit d 5 ay
bravo
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wolferto 5 ay
ucuz işçilik mi.diğer markalar üretimi kendi ülkesinde yapsa kimbilir size kaca kaktıracaklar bukadar da fanatik olunmaz.xiaomi bukdar büyümeye rağmen kendisini bozmuyor .apple argesindeki çayın suyunu bile masraf olarak sattığı cihazlara yansıtıyor :) gelmiş burda kaliteyi uygun fiyata satanı yargılıyor .gülsem mi ağlasam mı?
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bluedevil866 5 ay
Balon bir karsilastiema. Cin ke di kuresel ekonomisini kurmak istiyor. Bunu da teknolojileri calarak yapiyor. Ucuz iscilik ve yuksek nufusu arti noktasi.
1 Yanıt Yanıtla +4
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KüflenmişPeynir 5 ay bluedevil866
Adamlar verileri görmeyen gözlere sokarcasına göstermiş ve kalkmış "balon bir karşılaştırma" diye mi ifade ediyorsun. Sonuçlar ortada, Apple bu zamana kadar "zaten bizi alan kitle, ne çıkarsak alır" mantığıyla sattı. Ne zamanki artık insanlar bu fahiş fiyatlı apple ürünleri yerine, senin tabirinle ucuz işçilik ürünü olan ama daha elle tutulur ya da daha yenilikçi teknolojileri iphone'nun yarı fiyatına satan Xiaomi, Huawei, OnePlus gibi üreticilere yönelince haliyle Apple tökezlemeye başladı. Bu durumda Çinli üreticileri tebrik etmek dururken, kazık fiyatlar koyan Apple'ı savunmak fanboyluğun ta kendisi olsa gerek.
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esmerbuyucu 5 ay
Balonmi
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Ekrem71.5 5 ay
yeni sponsoru Şağomi sanırım :)
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