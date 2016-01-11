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In Win'den CES 2016'ya özel sınırlı sayıda H-Frame kasa ve Signature güç kaynağı

Zaman zaman üreticilerin piyasaya sürdüğü özel üretim serilere ilgi duyanlar varsa, In Win firmasının CES 2016 için sınırlı sayıda ürettiği H-Frame kasasına göz atabilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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In Win'den CES 2016'ya özel sınırlı sayıda H-Frame kasa ve Signature güç kaynağı


İlgi çekici tasarımlara sahip kasa ürünleri ile yakından tanıdığımız In Win, CES 2016 fuarını da boş geçmedi ve sınırlı sayıda ürettiği H-Frame kasasını tanıttı. Sadece 500 adet üretilecek H-Frame içerisinde yine özel üretim Signature 1065W güç kaynağı yer alacak. 

E-ATX formatında tam boy kasa olan H-Frame, sadece SSD kullanırsanız 44cm uzunluğa kadar ekran kartlarına imkan tanıyor. 8 adet PCIe genişleme yuvasına sahip olan kasada 3 adet USB portu, USB 3.1 Type-C girişi, HD ses girişi gibi bağlantılar yer alıyor. Kasa alüminyum alaşımdan imal edilirken, yan pencere paneller ise sağlamlaştırılmış. Etkileyici bir görüntü vermesi adına da kasa, LED aydınlatma ile donatılmış. Sınırlı sayıda olduğu için her kasanın üzerinde bir numara yazacak. 

Kasa içerisindeki Signature 1065W güç kaynağı da orijinal model olan S11-1065'in biraz genişletilmiş hali. Normalde 15cm olan genişlik, kasa için 18cm'ye çıkarılmış. Tamamen modüler yapıda olan güç kaynağında Japon kapasitörler kullanılırken, 165mm'lik fan 4 farklı modda çalışabiliyor. Belirli yoğunluğun altında sessiz kalabilen fan ayrıca güç kapatıldıktan sonra da bir süre daha çalışabiliyor. Ön taraftaki USB portu üzerinden mobil cihazlarınızı şarj etmek de mümkün. 

Güç kaynağıyla birlikte H-Frame kasa için belirlenen fiyat etiketi 850$. Daha önce söylediğimiz gibi sadece 500 adet üretilen set için 5 yıl garanti veriliyor. Set haricinde bu yıl In Win, 4 farklı güç kaynağının yer aldığı Classic adında yeni bir seriye başlayacak ve seri 80 Plus Platinum verimlilik standardına sahip olacak.  
In Win'den CES 2016'ya özel sınırlı sayıda H-Frame kasa ve Signature güç kaynağı
 

http://www.tomshardware.com/news/inwin-h-frame-case-signature-psu,30954.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
In-win kasaların Türkiye Dist. Avasya Teknoloji olmuştur.
avasya.com.tr/...
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ylmzsngl 3 yıl
Tasarımı gerçekten çok güzelmiş.. Estetik konusunda Win çok başarılı.
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JoeyBane 3 yıl
Tasarimi hosuma gitti de 850$ az bi para degil
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einhander 3 yıl
pek bı tuzluymus
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St Batuhan 3 yıl
Pek de güzel gelmedi ön taraftaki aydınlatma yaklaşımı dışında. Yine de In Win tasarımı olduğunu da buram buram belli ediyor tabii.
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krmkng88888 3 yıl
İlgi çekici tasarım güle güle kullan
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