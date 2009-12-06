Indilinx SATA-III destekli yeni nesil SSD kontrolcüsünü ilk çeyreğe erteledi

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Katı hâl sürücülerinin (SSD) yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte ün kazanan firmalardan birisi de Indilinx oldu. NAND flash kontrol yongaları hazırlayan Indilinx, Barefoot kod adını taşıyan kontrol yongasıyla özellikle üst seviye SSD'lerin önemli bir kısmında üreticilerin öncelikli tercihlerinden birisi haline geldi. Kore'de tasarlanan ve 90nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barefoot kontrol yongası, TRIM ve 64MB ön bellek desteği ile öne çıkarken, 512GB'a kadar farklı kapasitlerdeki SSD modellerinde kullanılabiliyor. En hızlı SSD çözümü olarak OCZ tarafından hazırlanan ve 270MB/sn okuma hızı sunan Vertex Turbo'da gördüğümüz kontrolcünün bir sonraki jenerasyonu için Indilinx firmasının çalışmaları devam ediyor. Gelen yeni bilgilere göre firma, Jet Stream kod adını taşıyan yeni kontrolcüyü yeni yılın ilk çeyreğine erteledi.

Geliştirme çalışmaları devam eden Jet Stream kontrol yongasının yeni nesil teknolojilerle uyumlu olacağı ve SATA-III desteği sunacağı açıklandı. 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni yonga, resmi duyurusu kısa bir süre önce Samsung tarafından yapılan DDR MLC NAND gibi yeni tip NAND flash yongalarıyla da uyumlu olacak. Barefoot yongasından farklı olarak, desteklenen kapasite miktarı 512GB seviyesinden 1TB'a çıkartılan Jet Stream için geliştirme çalışmaları bir yıldan daha uzun bir süredir devam ediyor. Örneklemeleri başlayan yeni kontrolcünün ilk çeyrekte hazır olması, kullanıldığı yeni SSD modellerinin ise ikinci çeyrek ile birlikte pazara giriş yapması bekleniyor.

Indilinx ile birlikte Samsung ve SandForce firmaları da yeni nesil NAND flash kontrolcü çalışmalarını südürürken, Micron ise kendi geliştirdiği kontrolcüyü kullanan, SATA-III destekli yeni SSD modellerini geçtiğimiz hafta duyurdu.