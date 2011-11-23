Infinity Blade 2 grafik kalitesiyle dikkat çekiyor

Unreal Engine 3 motorunu kullanan ilk iOS oyunu olarak geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan Infinity Blade ile sadece ilk dört günde 1.6 milyon dolarlık satış gelirine ulaşarak önemli bir başarıya imza atan Chair Entertainment ve Epic Games, iPhone 4S lansmanında tanıtılan Infinity Blade 2 için geri sayıma başladı. Önümüzdeki hafta oyunseverlerin beğenisine sunulması beklenen Infinity Blade 2'ye ait yeni görüntüler, mobil teknolojilerin geldiği nokta ve oyunların gelişimi açısından yine ses getirecek gibi görünüyor.

Xbox 360 için yeni bir Kinect oyunu olarak projelendirilen fakat daha sonra stratejik bir karar ile iOS platformu için geliştirilen Infinity Blade'in devam yapımında grafik odaklı geliştirmelerin yanı sıra oynanabilirlik açısından da güncellemeler yapıldığı belirtiliyor. Apple tarafından tasarlanan A5 işlemcisindeki çift çekirdekli PowerVR SGX543MP grafik yongasını terletmesi beklenen yeni oyunun, iOS tabanlı güncel cihazlar için 1 Aralık'ta App Store'daki yerini alması beklenirken, 2011'de yayınlanmış en iyi mobil oyunlardan biri olacağı düşünülüyor.