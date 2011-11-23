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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Infinity Blade 2 grafik kalitesiyle dikkat çekiyor

7 yıl
85b
1
55
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Unreal Engine 3 motorunu kullanan ilk iOS oyunu olarak geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan Infinity Blade ile sadece ilk dört günde 1.6 milyon dolarlık satış gelirine ulaşarak önemli bir başarıya imza atan Chair Entertainment ve Epic Games, iPhone 4S lansmanında tanıtılan Infinity Blade 2 için geri sayıma başladı. Önümüzdeki hafta oyunseverlerin beğenisine sunulması beklenen Infinity Blade 2'ye ait yeni görüntüler, mobil teknolojilerin geldiği nokta ve oyunların gelişimi açısından yine ses getirecek gibi görünüyor.  
Xbox 360 için yeni bir Kinect oyunu olarak projelendirilen fakat daha sonra stratejik bir karar ile iOS platformu için geliştirilen Infinity Blade'in devam yapımında grafik odaklı geliştirmelerin yanı sıra oynanabilirlik açısından da güncellemeler yapıldığı belirtiliyor. Apple tarafından tasarlanan A5 işlemcisindeki çift çekirdekli PowerVR SGX543MP grafik yongasını terletmesi beklenen yeni oyunun, iOS tabanlı güncel cihazlar için 1 Aralık'ta  App Store'daki yerini alması beklenirken, 2011'de yayınlanmış en iyi mobil oyunlardan biri olacağı düşünülüyor. 

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anubis2005 7 yıl en beğenilen
Apple bir numara herzaman kiskananlar çatlasın
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morefieldxi 7 yıl
teşekkür ederim nası oldu anlamadım ama hd 7900 serisine yorum yaptım buraya gelmiş enteresan
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ChineseTranslator 7 yıl
Link isteyen pm atsin
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prooge 7 yıl
gerek yok PM'ye burdan link versen ne olcak ?


bu arada tüm dünyada çıktı arkadaşlar..Türk Storedede var
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ChineseTranslator 7 yıl
Suanda sadece yeni zelandada var
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Zuko 7 yıl ChineseTranslator
erdem03
Suanda sadece yeni zelandada var

Haa şimdi anlaşıldı neden önce Yeni Zelanda'da önce çıktığı. iGO Turkey de o zaman çıkmıştı. Yeni Zelanda güne ilk başlayan ülke ya, ondan herhalde.
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ChineseTranslator 7 yıl
Suanda oynuyorum ilkini oynayip keyif alan buna asik olucaktir
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#TheNightMare# 7 yıl
Oyun çıktı iPhone 4s ve 4 ayrıca 3gs de destekliyor
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prooge 7 yıl
cihanyildiz

Oyun çıktı iPhone 4s ve 4 ayrıca 3gs de destekliyor

hani hocam ben göremiyorum Türk Apple storede mi yok yoksa ?
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MAVİT 7 yıl #TheNightMare#
cihanyildiz

Oyun çıktı iPhone 4s ve 4 ayrıca 3gs de destekliyor

çıktıysa bi zahmet itunes link bulamadımda
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prooge 7 yıl
bu oyun yarın çıkıcak mı şimdi ?
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sertacarslan 7 yıl
MrRain
Bu oyun androidde de çalışır belki ama retina display ile bir başka görünüyor. Bana Galaxy SII daha iyi diyenlere bu oyunu açıp gösteriyorum susuyorlar. Galaxy birçok anlamda iphone dan iyi olabilir belki ama, böyle bir oyunu iphone da oynamak ayrı bir zevk. Çünkü ben daha (Battlefield3 hariç) bilgisayarımda bu kadar güzel ve net grafik görmedim.Samsung ya da HTC pixel yoğunluğunu artırana kadar ne yaparlarsa yapsınlar iphone kullanmaya devam edicem. Çünkü bu oyun iphone ile bir başka :)

Hocam küçük ekranda nasıl zevkle oyun oynuyorsunuz? Parmaklar zaten ekranın yarısını kapatıyor. Ben 4.3" ekranda bile oyun oynamaktan zevk almıyorum kendi adıma.
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dark dragon 7 yıl sertacarslan
sertacarslan
MrRain
Bu oyun androidde de çalışır belki ama retina display ile bir başka görünüyor. Bana Galaxy SII daha iyi diyenlere bu oyunu açıp gösteriyorum susuyorlar. Galaxy birçok anlamda iphone dan iyi olabilir belki ama, böyle bir oyunu iphone da oynamak ayrı bir zevk. Çünkü ben daha (Battlefield3 hariç) bilgisayarımda bu kadar güzel ve net grafik görmedim.Samsung ya da HTC pixel yoğunluğunu artırana kadar ne yaparlarsa yapsınlar iphone kullanmaya devam edicem. Çünkü bu oyun iphone ile bir başka :)

Hocam küçük ekranda nasıl zevkle oyun oynuyorsunuz? Parmaklar zaten ekranın yarısını kapatıyor. Ben 4.3" ekranda bile oyun oynamaktan zevk almıyorum kendi adıma.

iPad 2 aldıktan sonra telefonda oyun oynamaktan keyif almaz oldum, küçücük ekran zaten üstüne bir de şarjı bitiriyor.
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MAVİT 7 yıl
Adamlar yapmış taktir etmek lazım, android platformu oyun konusuna daha çok destek verirse güzel olur her sene en az sistem gereksinimi verse üreticilere üreticilerde en az donanıma göre optimize etse her sene belirlenen hem üst seviye telefonların ömrü uzar alt seviye telefonlarda hakkıyla kullanır
artık eksi mi basarsınız artı mı bilemem ama böyle düzenlemeler gayet güzel olur
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DH Misafiri 7 yıl
desenize artık exc. oyunları ios ve android içinde görmeye başlıcaz
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semo_86 7 yıl
Adamlar neredeyse konsol kalitesinde oyun yapmışlar helal olsun.
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