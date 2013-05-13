[Infografik] Donanimhaber.com hakkında merak edilen her şey!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yayın hayatına bundan tam 14 yıl önce, Türkiye'de internetin henüz yaygınlaşmadığı bir dönemde başlayan Donanimhaber.com, bugün ülkemizin en büyük teknoloji portalı yayını olması dışında aynı zamanda tüm internet siteleri arasında en çok ziyaret edilen ilk 20 adresten biri unvanına sahip. Hatta bağımsız kurum ve kuruluşların sağladığı raporlara göre, Facebook ve Google gibi yabancı siteleri aradan çıkarttığımızda, Donanimhaber.com bugün ülkemizin en çok ziyaret edilen 6. internet sitesi olma konumunda.
Sahip olduğu yüzbinlerce üyesi ile forum çatısı altında insanların bilgi-birikim-deneyimlerini paylaştığı, sorular sorduğu veya sorularına yanıt bulduğu Donanimhaber.com, bu açıdan bakıldığında hem bilgi paylaşımı hem de insanların birbirleriyle haberleşebildiği sosyal platform olma misyonuyla her geçen gün daha hızlı büyüyen platform özelliğine sahip. Hazırladığımız özel infografikte, Donanimhaber.com'un geçmişten günümüze gelen serüvenine ışık tutuyor, çoğu zaman karşılaştığımız örneğin Donanimhaber.com'un kaç çalışanı var gibi sorulara ışık tutuyor, tüm bunları yaparken de ülkenin en büyük teknoloji platformu ekseninde ülkemizdeki internet kullanımına ilişkin yorumlar yapabileceğimiz verileri de sizlere sunuyoruz.
Bugüne kadar aralarında "dünyada ilk defa, özel haber" gibi başarılara da imza attığımız 42 bin civarında haber, pek çok ilkleri gerçekleştirdiğimiz, Youtube'un dünyada yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı dönemde benzer bir misyon ile inceleme içeriğini video olarak gerçekleştirmeye başladığımız yayıncılık anlayışımızın bir sonucu olarak 2000'e yakın video inceleme-röportaj-sohbet programları- ve bu içerklere gelmiş milyonun üzerinde yorum ile teknoloji temalı bilgi portalı olarak bilgi paylaşıldıkça güzeldir anlayışı ile meraklılarına yönelik özgün içerikler sunuyoruz. 2 dakikada bir yeni üye kaydının gerçekleştiği forumumuzda ise 17 ana kategori ve 683 alt kategori altında aynı anda onbinlerce üyemiz, bilgi ve yorum paylaşımında bulunuyor.
Yukarıda saydığımız bu detaylara ek olarak çalışan sayımız, en popüler forum konuları, yaşa ve cinsiyete göre Donanimhaber.com takipçileri, mobil internet kullanım yaygınlığı, en popüler tarayıcılar ve üyelerimizin eğitim durumu gibi çok sayıda bilgiye orjinal boyutuna üzerine tıklayarak ulaşabileceğiniz özel infografikten ulaşabilirsiniz.
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"Sözlük çıktı, twitter çıktı forum bitti" mantalitesini hala yıkmaktadır donanımhaber. Örneğin ekşi sözlük "bilgi kaynağı" amacıla, bir çeşit vikipedi amacıyla ortaya çıkmasına rağmen artık twitter gibi birşey oldu. Herşey anlık, bir başlığa bir daha kimse bakmıyor. Günübirlik yaşayanların günübirlik sitesi oldu. Çoğu kişi forumlarda takılmıyor artık ama dh forum farklı.
Donanımhaber'i anasayfası ve forumu olarak ikiye ayırmak gerek. Ve bence asıl "kutsal bilgi kaynağı" donanımhaber forumudur. Paylaşımın kutsalıdır, kalbidir, sanatıdır. Ne arasanız vardır. Bakın donanım yazılım ilginç şeyler falan filan bırakın, ülkede tonlarca film sitesi var ama google'a film önerisi yazarsanız dh forum çıkar. Ve gerçektende en güzel listelerle karşılaşırsınız.
Site yönetimi sitenin gelişimi ile birlikte bence umarsız bir tavır içine girse de dh forum adına onları tebrik etmek gerekir. Ve en önemlisi hiçbir çıkarı olmadan mükemmel paylaşımlar yapan bu üyeleri kutlamak gerekir.
DonanımHaber sitesine yöneticilerine bazen çok kızıyorum, bazen haksızlık yapıyorlar, yöneticiliklerini çıkarlarını tadı kaçana kadar kullanıyorlar bence. Ama şunu söylemek kesinlikle gerekir ki
Donanım Haber tamam ama asıl kral DH FORUM'dur. Bu siteyi bu güzel noktaya getiren DH Forum'dur. Tonla üyenin emeğidir.
cCc DH FORUM cCc
engadget.com/... gibi siteleri takip edin dh ninde ornek alip taklit ettigi siteler bunlar...