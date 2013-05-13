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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

[Infografik] Donanimhaber.com hakkında merak edilen her şey!

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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[Infografik] Donanimhaber.com hakkında merak edilen her şey!
Yayın hayatına bundan tam 14 yıl önce, Türkiye'de internetin henüz yaygınlaşmadığı bir dönemde başlayan Donanimhaber.com, bugün ülkemizin en büyük teknoloji portalı yayını olması dışında aynı zamanda tüm internet siteleri arasında en çok ziyaret edilen ilk 20 adresten biri unvanına sahip. Hatta bağımsız kurum ve kuruluşların sağladığı raporlara göre, Facebook ve Google gibi yabancı siteleri aradan çıkarttığımızda, Donanimhaber.com bugün ülkemizin en çok ziyaret edilen 6. internet sitesi olma konumunda. 
Sahip olduğu yüzbinlerce üyesi ile forum çatısı altında insanların bilgi-birikim-deneyimlerini paylaştığı, sorular sorduğu veya sorularına yanıt bulduğu Donanimhaber.com, bu açıdan bakıldığında hem bilgi paylaşımı hem de insanların birbirleriyle haberleşebildiği sosyal platform olma misyonuyla her geçen gün daha hızlı büyüyen platform özelliğine sahip. Hazırladığımız özel infografikte, Donanimhaber.com'un geçmişten günümüze gelen serüvenine ışık tutuyor, çoğu zaman karşılaştığımız örneğin Donanimhaber.com'un kaç çalışanı var gibi sorulara ışık tutuyor, tüm bunları yaparken de ülkenin en büyük teknoloji platformu ekseninde ülkemizdeki internet kullanımına ilişkin yorumlar yapabileceğimiz verileri de sizlere sunuyoruz.
Bugüne kadar aralarında "dünyada ilk defa, özel haber" gibi başarılara da imza attığımız 42 bin civarında haber, pek çok ilkleri gerçekleştirdiğimiz, Youtube'un dünyada yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı dönemde benzer bir misyon ile inceleme içeriğini video olarak gerçekleştirmeye başladığımız yayıncılık anlayışımızın bir sonucu olarak 2000'e yakın video inceleme-röportaj-sohbet programları- ve bu içerklere gelmiş milyonun üzerinde yorum ile teknoloji temalı bilgi portalı olarak bilgi paylaşıldıkça güzeldir anlayışı ile meraklılarına yönelik özgün içerikler sunuyoruz. 2 dakikada bir yeni üye kaydının gerçekleştiği forumumuzda ise 17 ana kategori ve 683 alt kategori altında aynı anda onbinlerce üyemiz, bilgi ve yorum paylaşımında bulunuyor.
Yukarıda saydığımız bu detaylara ek olarak çalışan sayımız, en popüler forum konuları, yaşa ve cinsiyete göre Donanimhaber.com takipçileri, mobil internet kullanım yaygınlığı, en popüler tarayıcılar ve üyelerimizin eğitim durumu gibi çok sayıda bilgiye orjinal boyutuna üzerine tıklayarak ulaşabileceğiniz özel infografikten ulaşabilirsiniz.
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eulogy 6 yıl en beğenilen
Ben genelde olaylara olumsuz yönden bakmaya daha yatkın biriyim. Ama bugün o tavrımı yıkıp sevmediğim şeyler değilde DH hakkında sevdiğim bir şeyden bahsedeceğim.

"Sözlük çıktı, twitter çıktı forum bitti" mantalitesini hala yıkmaktadır donanımhaber. Örneğin ekşi sözlük "bilgi kaynağı" amacıla, bir çeşit vikipedi amacıyla ortaya çıkmasına rağmen artık twitter gibi birşey oldu. Herşey anlık, bir başlığa bir daha kimse bakmıyor. Günübirlik yaşayanların günübirlik sitesi oldu. Çoğu kişi forumlarda takılmıyor artık ama dh forum farklı.

Donanımhaber'i anasayfası ve forumu olarak ikiye ayırmak gerek. Ve bence asıl "kutsal bilgi kaynağı" donanımhaber forumudur. Paylaşımın kutsalıdır, kalbidir, sanatıdır. Ne arasanız vardır. Bakın donanım yazılım ilginç şeyler falan filan bırakın, ülkede tonlarca film sitesi var ama google'a film önerisi yazarsanız dh forum çıkar. Ve gerçektende en güzel listelerle karşılaşırsınız.

Site yönetimi sitenin gelişimi ile birlikte bence umarsız bir tavır içine girse de dh forum adına onları tebrik etmek gerekir. Ve en önemlisi hiçbir çıkarı olmadan mükemmel paylaşımlar yapan bu üyeleri kutlamak gerekir.

DonanımHaber sitesine yöneticilerine bazen çok kızıyorum, bazen haksızlık yapıyorlar, yöneticiliklerini çıkarlarını tadı kaçana kadar kullanıyorlar bence. Ama şunu söylemek kesinlikle gerekir ki

Donanım Haber tamam ama asıl kral DH FORUM'dur. Bu siteyi bu güzel noktaya getiren DH Forum'dur. Tonla üyenin emeğidir.

cCc DH FORUM cCc
Ben genelde olaylara olumsuz yönden bakmaya daha yatkın biriyim. Ama bugün o tavrımı yıkıp sevmediğim şeyler değilde DH hakkında sevdiğim bir şeyden bahsedeceğ...
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2 Yanıt Yanıtla +142
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butze 6 yıl
Oha moderatörler neden gönüllü? o kadar reklam kazancınız var iki üç birşey atın adamlara yazık.
2 Yanıt Yanıtla +45
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explorerAA 6 yıl
kufur ve hakaret edenlere musamma gosteren adam kayirma yapan bir yonetime sahip site adminden kufur eden uye icin not aldim bir daha yaparsa uzun banlariz gibi sacma laflarda duydum adam kayirma yapan bir sitedir.
engadget.com/... gibi siteleri takip edin dh ninde ornek alip taklit ettigi siteler bunlar...
kufur ve hakaret edenlere musamma gosteren adam kayirma yapan bir yonetime sahip site adminden kufur eden uye icin not aldim bir daha yaparsa uzun banlariz gib...
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3 Yanıt Yanıtla +31
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Mr. Decent 5 yıl
DH'de her erkeğe 0,17 kadın düşüyor
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bengoksel 5 yıl
Adam kayirma yapan uyduruk bir sitedir dh.once altyapinizi giclendirin zirt pirt cokuyorsunuz sayfa tadariminiz de anca 3 kuruş eder
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bengoksel 5 yıl
Adam kayirma yapan uyduruk bir sitedir dh.once altyapinizi giclendirin zirt pirt cokuyorsunuz sayfa tadariminiz de anca 3 kuruş eder
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-OD- 5 yıl

birde abuk sabuk konuların önüne geçilebilse süper olucak
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Tour Guide 5 yıl
Bir ara ekonomik geliriniz nedir diye anket açılıyordu. :) Demek bunun içinmiş.
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Tour Guide 5 yıl
Tek solukta okudum ya çok güzel olmuş
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WOADISH 6 yıl
vay canına :)
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Zuko 6 yıl
Gerginix

Yine ne var... Germeyin beni... Konu dışı demeyin... Bu arada en çok mesaj attığım konu, KONU DIŞI başlığı altına alındığı için ironik biçimde oradan geldim az evvel bu başlığa...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Evet konu dışı... Mesela alttaki gibi... Türkler okumaz - Türkler konuşur İngiliz sözünün ispatı konu dışı...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
KONU DIŞI meselesi bu forumun mecburiyetidir. Misak-ı Milli sınırları içinde inşa olmuş bu yapı (forum) sahip olduğu kitleyi de bu sınırlar içinden edindiğinden, ona birşey sunarken o kişinin yanında getirdiğini de HABİS olarak içinde bulundurmak durumundadır. KONU DIŞINDA kelliğin merheminden, SSli kakaya varana dek, akla hayale sığmaz her türlü ilginçlik, gerçekten yaraya merhem olan bir iki başlığı ne yazık ki istisna kılacak bir biçimde ülkemin gerçeğini foruma taşır. Ülkenin en çok okunan gazetesi Posta olursa (İçinde haber olmayan konusuz bir gazetedir) KONU dışında, KONUNUN dışında kalan, aslında KONUSUZ birbirinden ilginç filmler çekilmektedir. İlk başlarda bilmezdim KONUNUN DIŞINDA KONUSUZ başlıklar olduğunu... Sonra takıldıkça şahit olmaya başladım... Bir ara tüylerim ürperiyordu... Sonra yüzümde gevrek bir tebessüm ile koyverdim kendimi ülkemin FINISH HIMe gidişi gibi... Burası yeri midir, söylediklerim KONU İÇİNDE midir bilmem ama bendeniz KONUSUZ ülkemin, internete bağlanıp böyle forumlarda KONUSUZ başlıklar açmak için teknoloji tükettiğini düşünüyorum. Durum vahim... Şöyle ki: KONULU başlıklarda vakit geçiren arkadaşlarımız gayet insani biçimde vaktini burada helak ederken, sahip oldukları bilgiyi aktarıp - paylaşırken, burada KONUSUZ başlık açmak isteyen arkadaşların KONUSUZ başlık açmak için ihtiyaç duyduğu, 4 çekirdekli 2GB RAM - 256 BİT ekran kartlı PC sahibi olmalarına aracılık ediyor, yani teknoloji ihtiyaçlarına kılavuzluk ediyor. KONUSUZ BAŞLIK açılmaması için ya bu başlıkları açacak insanımı telef etmek lazım ya da bunlara internet yasağı konması lazım. DEMOKRASİ insanın aklına ilk geleni sıvaması olduğundan ilk iki yöntem hem insani değil hem de demokrasiye ters... Kısacası burası DONANIMHABER... KONU DIŞINDAN ÇIKIŞ YOK... Artık sakinim ama nickim hep böyle kalacak...


Vay be.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Acaba çalışan 17 arkadaş sadece dh ya mı özel yoksa bsc çalışanları da içinde mi?
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meçhulyolcu 6 yıl
eulogy
Ben genelde olaylara olumsuz yönden bakmaya daha yatkın biriyim. Ama bugün o tavrımı yıkıp sevmediğim şeyler değilde DH hakkında sevdiğim bir şeyden bahsedeceğim. Sözlük çıktı, twitter çıktı forum bitti mantalitesini hala yıkmaktadır donanımhaber. Örneğin ekşi sözlük bilgi kaynağı amacıla, bir çeşit vikipedi amacıyla ortaya çıkmasına rağmen artık twitter gibi birşey oldu. Herşey anlık, bir başlığa bir daha kimse bakmıyor. Günübirlik yaşayanların günübirlik sitesi oldu. Çoğu kişi forumlarda takılmıyor artık ama dh forum farklı. Donanımhaberi anasayfası ve forumu olarak ikiye ayırmak gerek. Ve bence asıl kutsal bilgi kaynağı donanımhaber forumudur. Paylaşımın kutsalıdır, kalbidir, sanatıdır. Ne arasanız vardır. Bakın donanım yazılım ilginç şeyler falan filan bırakın, ülkede tonlarca film sitesi var ama googlea film önerisi yazarsanız dh forum çıkar. Ve gerçektende en güzel listelerle karşılaşırsınız. Site yönetimi sitenin gelişimi ile birlikte bence umarsız bir tavır içine girse de dh forum adına onları tebrik etmek gerekir. Ve en önemlisi hiçbir çıkarı olmadan mükemmel paylaşımlar yapan bu üyeleri kutlamak gerekir. DonanımHaber sitesine yöneticilerine bazen çok kızıyorum, bazen haksızlık yapıyorlar, yöneticiliklerini çıkarlarını tadı kaçana kadar kullanıyorlar bence. Ama şunu söylemek kesinlikle gerekir ki Donanım Haber tamam ama asıl kral DH FORUMdur. Bu siteyi bu güzel noktaya getiren DH Forumdur. Tonla üyenin emeğidir. cCc DH FORUM cCc

adı sanı belli olmayan mahlukat burası siyaset yeri mi mesajın sonuna CCC yazıyon ...
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zazian_12 6 yıl
Gerçekten severek ve beğenerek yıllardır takip ettiğim bir forum ve site. İnternetin başına geçtiğimde ilk açtığım site Facebook ikincisi Donanımhaber. Gerçekten abartmıyorum.
Fakat bir eleştirimi dile getirmek istiyorum, yukarıda başka bir arkadaş da söylemiş gerçi.
Bazı alt forumlarda modaratörler bariz adam kayırıyorlar ve çifte standart uyguluyorlar. Aynı forumlarda bir çok şirketin adamı üyelik alıp kendi ürünlerini sürekli millete yalan yanlış bilgilerle ve rakipleri kötüleyerek anlatıyorlar. Bu kişiler her gün mesaj yazdıkları için rütbeleri yüksek. Bunlardan birisiyle yanlış bilgi verdiği için tartışmıştım. Onu haksız gösteren, yalanını ortaya çıkaran deliller sunmuştum. Ne hikmetse bana hakaret etmesine rağmen benim kanıt olarak sunduğum mesaj silindi ve bana uyarı geldi. O şahsın ettiği hakaret dolu mesajlar aynen duruyordu. Ben de bu olayı itiraz panosuna yazdım. İlgili modaratörün değil de başkasının bakmasını rica ettim. Ama hemen ardından itiraz panosundaki mesajım da aynı modaratör tarafında silindi. Sanırım yaptığı adaletsiz davranışın üstleri tarafından görünmesini istemiyordu. Sonra da hesabım bir kaç günlüğüne banlandı.
O an gerçekten şok oldum. Yıllardır takip ettiğim sitede ilk kez böyle bir şey ile karşılaşmıştım.
Gün Bey'e forumdan mesaj atılamadığı için facebook'tan ulaşıp durumu anlatan bir mesaj attım ama bana dönmedi.
Sonra Mesut Bey'e yazdım facebook üzerinden, sağolsun dönüş yaptı ve beni destek ekibine yönlendirdi. Donanımhaberi telefon ile aradım açan olmadı, destek ekibine mail attım dönen olmadı.
Ben haksız yere banlandığımla kaldım, o admin ve kayırdığı üye rahat rahat forumda takılmaya devam ettiler.
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