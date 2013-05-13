[Infografik] Donanimhaber.com hakkında merak edilen her şey!

Yayın hayatına bundan tam 14 yıl önce, Türkiye'de internetin henüz yaygınlaşmadığı bir dönemde başlayan Donanimhaber.com, bugün ülkemizin en büyük teknoloji portalı yayını olması dışında aynı zamanda tüm internet siteleri arasında en çok ziyaret edilen ilk 20 adresten biri unvanına sahip. Hatta bağımsız kurum ve kuruluşların sağladığı raporlara göre, Facebook ve Google gibi yabancı siteleri aradan çıkarttığımızda, Donanimhaber.com bugün ülkemizin en çok ziyaret edilen 6. internet sitesi olma konumunda.

Sahip olduğu yüzbinlerce üyesi ile forum çatısı altında insanların bilgi-birikim-deneyimlerini paylaştığı, sorular sorduğu veya sorularına yanıt bulduğu Donanimhaber.com, bu açıdan bakıldığında hem bilgi paylaşımı hem de insanların birbirleriyle haberleşebildiği sosyal platform olma misyonuyla her geçen gün daha hızlı büyüyen platform özelliğine sahip. Hazırladığımız özel infografikte, Donanimhaber.com'un geçmişten günümüze gelen serüvenine ışık tutuyor, çoğu zaman karşılaştığımız örneğin Donanimhaber.com'un kaç çalışanı var gibi sorulara ışık tutuyor, tüm bunları yaparken de ülkenin en büyük teknoloji platformu ekseninde ülkemizdeki internet kullanımına ilişkin yorumlar yapabileceğimiz verileri de sizlere sunuyoruz.

Bugüne kadar aralarında "dünyada ilk defa, özel haber" gibi başarılara da imza attığımız 42 bin civarında haber, pek çok ilkleri gerçekleştirdiğimiz, Youtube'un dünyada yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı dönemde benzer bir misyon ile inceleme içeriğini video olarak gerçekleştirmeye başladığımız yayıncılık anlayışımızın bir sonucu olarak 2000'e yakın video inceleme-röportaj-sohbet programları- ve bu içerklere gelmiş milyonun üzerinde yorum ile teknoloji temalı bilgi portalı olarak bilgi paylaşıldıkça güzeldir anlayışı ile meraklılarına yönelik özgün içerikler sunuyoruz. 2 dakikada bir yeni üye kaydının gerçekleştiği forumumuzda ise 17 ana kategori ve 683 alt kategori altında aynı anda onbinlerce üyemiz, bilgi ve yorum paylaşımında bulunuyor.

Yukarıda saydığımız bu detaylara ek olarak çalışan sayımız, en popüler forum konuları, yaşa ve cinsiyete göre Donanimhaber.com takipçileri, mobil internet kullanım yaygınlığı, en popüler tarayıcılar ve üyelerimizin eğitim durumu gibi çok sayıda bilgiye orjinal boyutuna üzerine tıklayarak ulaşabileceğiniz özel infografikten ulaşabilirsiniz.

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