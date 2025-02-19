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    Stadyumlara 5G şebekesi kuruldu: Yarın Galatasaray stadında herkes 5G'yi deneyebilecek

    Galatasaray Rams Park stadyumuna 5G şebekesi kuruldu. Yarın Galatasaray'ın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçında tüm taraftarlar 5G'yi test edebilecek.                  
    Galatasaray stadına 5G kuruldu: Yarın herkes 5G'yi kullanabilecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de 5G teknolojisinin bugüne kadarki en geniş kapsamlı testi için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen hafta yaptığı açıklamasında dört büyüklerin stadyumuna 5G şebekesi kurulacağını söylemişti. Şimdi de Galatasaray Rams Park Stadyumu’na 5G şebekesi kurulduğunu duyurdu. 20 Ocak Perşembe günü (yarın) oynanacak Galatasaray – AZ Alkmaar futbol maçında tüm taraftarlar 5G’yi deneyimleyebilecek.

    FB, BJK ve TS stadyumlarına 5G ne zaman gelecek?

    Operatörlerin 5G testleri için İstanbul Havalimanı gibi 34 farklı noktada halka açık şekilde 5G hizmeti sunuluyordu. 5G’nin yoğun kullanım senaryolarındaki performansını test etmek için stadyumlara 5G test şebekesi kurulması planlanmıştı. Bunun ilk adımı olarak Galatasaray’ın stadyumunda 5G ağı hayata geçirildi. Önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un stadyumlarına da 5G şebekesi kurulacak.

    Kimler 5G’yi kullanabilecek?

    5G’li cep telefonu bulunan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un tüm kullanıcıları herhangi bir ek ücret ödemeden 5G teknolojisini kullanacak. 5G sayesinde yüksek indirme ve yükleme hızı elde edilecek. On binlerce kişinin aynı anda internete bağlandığı durumlarda internette kilitlenme yaşanmayacak. Çekilen fotoğraflar ve videolar birkaç saniye içerisinde sosyal medya platformlarına yüklenebilecek.

    5G ihalesi ne zaman?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına göre Türkiye'de 5G ihalesi 2025'in ikinci yarısında yapılacak. 2026 yılında operatörler ilk sinyali vermeye başlayacak. 2026'da tüm Türkiye'de 5G'yi kullanabileceğiz.

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    Editörün Seçimi Yorum
    ben yeni hava alanında denemiştim 5G'yi. sadece speedtest yaptım ve sanırım 1gb falan data gitti.
    Yorumu gör »     Evren7
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