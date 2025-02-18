Turkcell, TEKNOFEST 2025’te 5G yarışması düzenliyor: Başvurular başladı!

“5G Konumlandırma Yarışması” ile 5G test şebekesi kullanılarak en doğru konumlamayı yapacak modellerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Yarışmacı takımlar, radyo şebeke performans metrikleri ile GPS (koordinat) verilerini içeren bir veri seti üzerinde yapay zeka, makine öğrenmesi veya farklı diğer teknikler kullanarak belirlenen hedef/ödül noktalarını bulmaya çalışacak. Bu noktaları en doğru ve en hızlı şekilde tespit eden takım yarışmayı kazanmış olacak.
Başvurular 1 Mart'a kadar açık
Yarışmaya başvurular 1 Mart 2025’e kadar devam edecek. Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Açık Öğretim öğrencileri takım halinde katılabilir. Takımlar en az 2, en fazla 5 kişiden oluşacak.
Yarışma sonucunda birinci takıma 150 bin TL, ikinci takıma 120 bin TL, üçüncü takıma 100 bin TL olmak üzere toplam 370 bin TL ödül dağıtılacak. Yarışma ile ilgili tüm detaylara ve başvuru formuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
https://www.teknofest.org/tr/yarismalar/5g-konumlandirma-yarismasi/Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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