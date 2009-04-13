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Inno3D, GeForce GTX 275 Overclock modelini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,5b
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13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Inno3D, GeForce GTX 275 Overclock modelini kullanıma sunuyor
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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartı hazırlayan üreticilerden Inno3D, resmi lansmanı geçtiğimiz günlerde yapılan GeForce GTX 275 modelinin hız aşırtmalı versiyonunu satışa sundu. GeForce GTX 275 Overclock olarak isimlendirilen yeni model, tahmin edebileceğiniz üzere fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor. Tasarım ve kullanılan soğutucu anlamında standardın dışına çıkmayan kart, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor.

Grafik işlem birimi 670MHz'de (standart modelde 633MHz), bellekleri ise 2350MHz'de (standart modelde 2268MHz) görev yapan ekran kartı 448-bit bellek veri yolu desteğine, 896MB GDDR3 bellek kapasitesine ve 240x paralel işlem birimine sahip. SLI ve Triple SLI kurulumlarına olanak tanıyan yeni model, PureVideo HD teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor ayrıca CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine destek veriyor.

Inno3D'nin GeForce GTX 275 Overclock modeli mevcut bilgilere göre 250$ seviyesinin çok az üstü bir fiyatla yurt dışında kullanıma sunulacak.


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dante38 10 yıl
bende inno3d nin 4ti serisi vardı yazın can çekişiyordu kart ama yine tık yoktu
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husNUKE 10 yıl
umarım resimdeki kabarcıklar uzerindeki çıkartmanın altında kalan hava kabarcıkları değildir. Böyle yapıştıracaksa hiç yapıştırmasınlar daha iyi
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Ucuza özel soğutmalı marka/model olmadığı sürece. En azından referans soğutma fiyatına

En ucuz markanın referans soğutması alınması daha iyi bence. Hiç değilse ucuz

ASUS da, referans soğutmalı model çıkartıyor, Inno da. Ucuz olan tercih edilmeli

@husNUKE

O dediğin ''Jelatin''
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toysoLdier(V) 10 yıl

Orjinalden alıntı: husNUKE

umarım resimdeki kabarcıklar uzerindeki çıkartmanın altında kalan hava kabarcıkları değildir. Böyle yapıştıracaksa hiç yapıştırmasınlar daha iyi


hocam üstünde jelatinimsi koruyucu bir kılıf var, onun bıraktığı hava kabarcıkları sadece, paniğe gerek yok


Bence gayet kullanışlı olabilir, Inno3D düşük fiyatlarla odakta olan bir marka zaten. Bu modelin de tutacağını düşünüyorum...
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İSYAN_ATEŞİ 10 yıl
katılıyorum
Orjinalden alıntı: husNUKE

umarım resimdeki kabarcıklar uzerindeki çıkartmanın altında kalan hava kabarcıkları değildir. Böyle yapıştıracaksa hiç yapıştırmasınlar daha iyi

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max975 10 yıl
OC Yİ KENDİSİ YAPANA BOŞ AMA YAPAMIYAN VEYA fabrika garantisi isteyenlere olur.
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kaptan666 10 yıl
%5 gpu, %4 ram olacak şekilde hız aşırtılmış, sonuçta sentetik benchmark testlerinde en fazla %5 artış olacaktır, oyunlarda ise farkedilmiyecektir bile. Referans tasarıma böyle ufak tefek değişiklikler yaparak daha pahalıya satmalarını bi türlü anlamıyorum. Bu tarz ürünler için fazladan harcanan her kuruşa yazık.
Ancak referans tasarımın dışına çıkmış, daha üst seviye bi soğutucuya sahip ve gpu'nun voltajı arttırılmış modeller ayrı tabi.
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Cool Boy 10 yıl
gtx 275 amp almaya gerek kalmayacak sanırım
zaten kartlar oc ile piyasaya sürülmeye başladı.
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teutara 10 yıl
inno3d ülkemizde de genelde daha yumuşak bir fiyatlandırmaya sahip. bu seviye bir üründe zaten standart kalitenin varolduğu düşünüldüğünde, fiyat avantajına sahip ürün tercih edilir diye düşünüyorum.
saygılar..
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