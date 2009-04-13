Inno3D, GeForce GTX 275 Overclock modelini kullanıma sunuyor

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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartı hazırlayan üreticilerden Inno3D, resmi lansmanı geçtiğimiz günlerde yapılan GeForce GTX 275 modelinin hız aşırtmalı versiyonunu satışa sundu. GeForce GTX 275 Overclock olarak isimlendirilen yeni model, tahmin edebileceğiniz üzere fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor. Tasarım ve kullanılan soğutucu anlamında standardın dışına çıkmayan kart, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor.

Grafik işlem birimi 670MHz'de (standart modelde 633MHz), bellekleri ise 2350MHz'de (standart modelde 2268MHz) görev yapan ekran kartı 448-bit bellek veri yolu desteğine, 896MB GDDR3 bellek kapasitesine ve 240x paralel işlem birimine sahip. SLI ve Triple SLI kurulumlarına olanak tanıyan yeni model, PureVideo HD teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor ayrıca CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine destek veriyor.

Inno3D'nin GeForce GTX 275 Overclock modeli mevcut bilgilere göre 250$ seviyesinin çok az üstü bir fiyatla yurt dışında kullanıma sunulacak.