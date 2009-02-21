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Inno3D GeForce GTX 295 Overclock modelini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Inno3D GeForce GTX 295 Overclock modelini kullanıma sunuyor
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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve geçtiğimiz günlerde duyurduğu iChill serisi özel soğutuculu (Artic Cooling Accelero Extreme) GeForce GTX 260 modeliyle gündemde olan Inno3D, Nvidia'nın dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse ettiği çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin hız aşırtmalı versiyonunu hazırladı.

Inno3D'nin GeForce GTX 295 Overclock olarak isimlendirdiği ekran kartı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftini kullanıyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 480x paralel işlem birimine sahip olan yeni model 1792MB GDDR3 bellek ile geliyor ve destek veren ekran kartlarında Quad-SLI desteği de sunuyor.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen kartın grafik işlem birimleri 600MHz'de, paralel işlemcileri 1242MHz'de ve bellekleri 2160MHz'de görev yapıyor. Çift DVI ve HDMI konnektörleriyle donatılan yeni model, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilirken, CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek veriyor.

Tasarımı ve tercih edilen soğutucusu ile Nvidia'nın referans çizgisini koruyan Inno3D GeForce GTX 295 Overclock modelinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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sdbz 10 yıl
5790'in ayak sesleri yaklaşırken, bu kartı almak için iki kez düşünmek gerek.
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Rizeli55 10 yıl
gerçekten nvidia stil anlamında bitmiş arkadaş...yahu bari rengini değiştirin...ne biliyim...mavi mor..bişe yapın olmadı bi stiker ...kart da böyle kutu gibi satılmazki arkadaş...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
bu kartlara niçin para verilir anlamış değilim zira çok daha ucuz kartlarla bununla oynadığın kalitede oyunları oynuyosun.. GPU da oc işise ilk başlarda çok heveslendiğim ama artık nefret ettiğim bi konudur.. 1 oyunda stabil olur aynı frekans başka oyunda stabil olmaz, internette gezerken mavi ekranlar vs işin yoksa bunla uğraş..
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Vuze 10 yıl
normal bu şekilde alıp oc le ugraşmak istemeyenler için sanırsam bu kart ama donanıma ilgili olan kullanan biriyseniz oc uğraşacagınız bir gerçek
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00x men00 10 yıl
yaa referans soğutucu ile nasıl ocli satack anlamadım bari özel soğutuculu yap adam kazıklıyola yaaaaaaaaaaaaaaaaa
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HoLY.oNE 10 yıl

Orjinalden alıntı: 00x men00

yaa referans soğutucu ile nasıl ocli satack anlamadım bari özel soğutuculu yap adam kazıklıyola yaaaaaaaaaaaaaaaaa

di mi yaaaaaaaaaaaaaa
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Source 10 yıl
gtx295 in oc kapasitesi tahmin ettiğimden yüksek çıktı gerçekten, hazır oc li olarak çıkması güzel
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alito 10 yıl
dedemin radyosuna benziyor! şu nvidia ya birileri karizma nasıl yapılırı göstersin lütfen
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max975 10 yıl
herhalde oc yapınca yarıya fiyat artar
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Kadir59 10 yıl
paranın gözü çıksın anca öyle bakıyoruz
çok süper kart.
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