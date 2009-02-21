Inno3D GeForce GTX 295 Overclock modelini kullanıma sunuyor

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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve geçtiğimiz günlerde duyurduğu iChill serisi özel soğutuculu (Artic Cooling Accelero Extreme) GeForce GTX 260 modeliyle gündemde olan Inno3D, Nvidia'nın dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse ettiği çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin hız aşırtmalı versiyonunu hazırladı.

Inno3D'nin GeForce GTX 295 Overclock olarak isimlendirdiği ekran kartı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftini kullanıyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 480x paralel işlem birimine sahip olan yeni model 1792MB GDDR3 bellek ile geliyor ve destek veren ekran kartlarında Quad-SLI desteği de sunuyor.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen kartın grafik işlem birimleri 600MHz'de, paralel işlemcileri 1242MHz'de ve bellekleri 2160MHz'de görev yapıyor. Çift DVI ve HDMI konnektörleriyle donatılan yeni model, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilirken, CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek veriyor.

Tasarımı ve tercih edilen soğutucusu ile Nvidia'nın referans çizgisini koruyan Inno3D GeForce GTX 295 Overclock modelinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.