İnsanlar olmasaydı Dünya'da daha fazla memeli olurdu

Zooloji'de megafauna olarak geçen büyük memelilerin sayısı günümüzde oldukça azalmış durumda. Dünya genelinde birçok memeli türünün soyu tükenmiş durumda ve geri kalan az sayıda büyük memeli türü de yakın gelecekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Birçok memeli türünün karşılaştığı bu yok olma tehlikesinin arkasındaki temel neden ise diğerlerini yavaş yavaş yok eden üstün bir memeli türü: İnsanlar.



Sahra Altı Afrika, günümüzde hala birçok farklı türde büyük memeli barındıran son yer haline gelmiş durumda. Bu bölgenin büyük memelilerin insan faaliyetleri sonucunda yok olmadığı tek bölge olduğunu belirten ekolojist Soren Faurby, bu bölgede bile birçok türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve büyük memelilerin yaşam alanlarının insanlar tarafından önemli ölçüde kısıtlandığını ifade etti. Dünya'nın geri kalanında ise durum oldukça endişe verici. Birçok bölgedeki megafauna türleri hızla yok olurken, geri kalanlar da insanlardan uzak dağlık bölgelere kaçmak zorunda kalmış durumda.

Üstteki resimde insanların var olmadığı bir dünyada memelilerin dağılımı gösterilirken, alttaki resimde ise insanların memeli türlerinin çeşitliliğini ne kadar azalttığı gözler önüne seriliyor.



Ortaya çıkan bu düşündürücü tablo ışığında harekete geçen araştırmacılar, eğer insanlar hiç var olmasaydı Dünya'daki megafauna nüfusunun bugün ne durumda olacağını görmek için yeni bir araştırma düzenlediler. Faurby ve ekibi tarafından düzenlenen araştırmaya göre eğer insanlar hiç var olmasalardı, megafauna türleri hala tüm kıtalarda yaşıyor olacaklardı. Eğer insanlar var olmasaydı memeli türlerinin nerelerde yaşayacaklarını hesaplayan araştırmacılar, insanların bina veya çiftlik kurmadıkları, iklim dengesini bozmadıkları ve Dünya'nın ekosistemini bozmadıkları bir Dünya modeli hazırladılar.



İnsanların var olmadığı bu Dünya modelinde Amerika kıtasının megafauna türleri bakımından Sahra Altı Afrika'dan bile daha zengin bir çeşitliliğe sahip olacağı düşünülüyor. Avrupa'da ise gergedan, fil, ayı ve Kafkas sığını gibi büyük memeli türlerinin dolaşacağı belirtiliyor.



http://gizmodo.com/if-humans-never-existed-the-world-would-have-more-mamm-1726028039?utm_medium=referral&utm_source=pulsenews