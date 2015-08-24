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İnsanlar olmasaydı Dünya'da daha fazla memeli olurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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İnsanlar olmasaydı Dünya'da daha fazla memeli olurdu
 Zooloji'de megafauna olarak geçen büyük memelilerin sayısı günümüzde oldukça azalmış durumda. Dünya genelinde birçok memeli türünün soyu tükenmiş durumda ve geri kalan az sayıda büyük memeli türü de yakın gelecekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Birçok memeli türünün karşılaştığı bu yok olma tehlikesinin arkasındaki temel neden ise diğerlerini yavaş yavaş yok eden üstün bir memeli türü: İnsanlar.
 Sahra Altı Afrika, günümüzde hala birçok farklı türde büyük memeli barındıran son yer haline gelmiş durumda. Bu bölgenin büyük memelilerin insan faaliyetleri sonucunda yok olmadığı tek bölge olduğunu belirten ekolojist Soren Faurby, bu bölgede bile birçok türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve büyük memelilerin yaşam alanlarının insanlar tarafından önemli ölçüde kısıtlandığını ifade etti. Dünya'nın geri kalanında ise durum oldukça endişe verici. Birçok bölgedeki megafauna türleri hızla yok olurken, geri kalanlar da insanlardan uzak dağlık bölgelere kaçmak zorunda kalmış durumda.
Üstteki resimde insanların var olmadığı bir dünyada memelilerin dağılımı gösterilirken, alttaki resimde ise insanların memeli türlerinin çeşitliliğini ne kadar azalttığı gözler önüne seriliyor.
İnsanlar olmasaydı Dünya'da daha fazla memeli olurdu
 
 Ortaya çıkan bu düşündürücü tablo ışığında harekete geçen araştırmacılar, eğer insanlar hiç var olmasaydı Dünya'daki megafauna nüfusunun bugün ne durumda olacağını görmek için yeni bir araştırma düzenlediler. Faurby ve ekibi tarafından düzenlenen araştırmaya göre eğer insanlar hiç var olmasalardı, megafauna türleri hala tüm kıtalarda yaşıyor olacaklardı. Eğer insanlar var olmasaydı memeli türlerinin nerelerde yaşayacaklarını hesaplayan araştırmacılar, insanların bina veya çiftlik kurmadıkları, iklim dengesini bozmadıkları ve Dünya'nın ekosistemini bozmadıkları bir Dünya modeli hazırladılar.
İnsanların var olmadığı bu Dünya modelinde Amerika kıtasının megafauna türleri bakımından Sahra Altı Afrika'dan bile daha zengin bir çeşitliliğe sahip olacağı düşünülüyor. Avrupa'da ise gergedan, fil, ayı ve Kafkas sığını gibi büyük memeli türlerinin dolaşacağı belirtiliyor.

http://gizmodo.com/if-humans-never-existed-the-world-would-have-more-mamm-1726028039?utm_medium=referral&amp;utm_source=pulsenews Yorum Yaz
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clopin 4 yıl en beğenilen
böyle bilimsel konuları daha çok yayınlayın bi zahmet gpu un mhz hızı bize bişey katmadıgı gibi masraflıda oluyor
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hellchooseme 4 yıl
Kimin umrunda ki ? Herkes kapitalist düzenin asalak akımlarına kapılmış gidiyor.O hayvanlar başka hayatlar kimin umrunda ? Saçmalığın,aptallığın,koyunluğun!,modern sefaletin ismi olmuş sana hayat.İnsanoğlu mağarasından çıkmayacaktı en gelişmiş hali bir ahşap kulübe,yay ve kılıç olacaktı.İnsanoğlu geliştikçe yepyeni ihtiyaçlar ortaya çıkardı doğamıza ait olmayan ihtiyaçlar.Şu saatten sonra geri dönüşü de yok bunun maalesef insanoğlu öz yeteneklerini kaybetti şu an çok nadir de olsa vahşi yerlerde 1 saat bile yaşayamayacak kadar beceriksizleşti.Yeteneklerimizi kaybettik artık gerçekten modern çöplüklerden başka biryerde yaşayamayız.Birde yeni dünyalar bulacaklar bulun da oranın da ırzına geçin.Neyse beyler iphone ne zaman lanse edilecek :)
Kimin umrunda ki ? Herkes kapitalist düzenin asalak akımlarına kapılmış gidiyor.O hayvanlar başka hayatlar kimin umrunda ? Saçmalığın,aptallığın,koyunluğun!,mod...
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DH Misafiri 4 yıl
Kate Upton bütün dünyaya yeter.
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black_flood 4 yıl
İnsan' da bir memeli hayvan türü neyin kafasını yaşıyorsunuz insan kavramı gelince farklı bir durum mu söz konusu düşünebilmesi dışında.
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BekirTemel 4 yıl
Neler neler olurdu.
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admix 4 yıl
böyle haberler daha çok yapılmalı bencede
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THUGGER 4 yıl
İnsansiz hava araci gibi bir dunya olsaydi iyiydi
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DH Misafiri 4 yıl
insan olmasaydı yani biz var olmasaydık. sanki diğer tüm canlılar sevgi ve şefkat timsali ahenk içinde yaşayıp duracaklardı hepsi birbirini yiyerek ezerek hayatta kalmaya çalışıyor. bitkilerden tut memelilere kadar hepsi böyle
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Pi 4 yıl
İnsanlar bu dunyanin kanseridir. Net.
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hellchooseme 4 yıl
canguler917

aslında sadece doğanın kanunlarına uyuyoruz o kadar.güçlü olan zayıf olanı yener.biraz düşünün anlayacaksınız


Aynen katılıyorum yalnız kaçırdığın bir nokta var.Doğal düzende güçlü zayıf olanı öldürür fakat onu yoketmez çünkü yokederse kendisi de yokolur.Bir aslan antilopu avladığı zaman sadece sürüden bir canlı eksilir aslan onun yaşayacağı habibatı yoketmez.Bizler ne yaptık ? Onların yaşayabilecekleri ortamları yok ettik ihtiyacımızdan fazlasını avladık.Sırf gösteriş olsun diye kürklerinden derilerinden giysi imal ettik.Doğanın kaynaklarını bilinçsizce heba ettik.Bunu dünya üstünde yapan başka bir canlı türü var mı? bana böyle bir hayvan göster bu düzenin en büyük destekçisi olayım.Bizler artık doğanın kanatları altında değiliz doğayı yıktık yok ettik.Kendimize suni bir doğa yarattık ve herşeyin batışını seyrediyoruz.Birde en gelişmiş canlı olacağız böyle olacağımıza gerizekalı olmayı tercih ederdim.

Şimdi herkesi empati yapmaya çağırıyorum bir yaban hayvanı olduğunuzu düşünün.Türkiye'de doğdunuz nasıl hayatta kalırdınız ? Ben size söyleyeyim mi ya sizi vururlar kavurma yaparlardı yada hayvanat bahçesinde bebelerin oyuncağı.

Edit:Birkaç ekleme yapayım...

Şimdi insanoğlu doğal düzene tabi olsa idi bugün dünya nüfusu 7 milyar olmazdı.Şimdi günümüzde insanlar neden ölüyor ? Savaş,trafik kazası,cinayet vs bunlar doğal sebepler mi ? Hangisinde bizzat doğanın rolü var bugün trafik kazası mı daha çok can alıyor yoksa deprem,kasırga gibi doğa olayları mı ? Harbiden doğal bir şekilde yaşasa idik hastalıklar,hayvan saldırıları,açlık,doğal afetler ve en önemlisi doğal seçilim ile insanlar ölürdü buda nüfusu dengede tutardı.Geliştik mi yoksa dibe mi vurduk?

Bakın bir sokak köpeğine kamera takmışlar ki bu evcil bir hayvan insanların doğaya verdiği zararın kanıtı niteliğinde...




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savagecharmer 4 yıl hellchooseme
Şu videoyu izleyince tuhaf oldum yazık günah cidden şu hayvanlara.

Nedense hayvanları insanlardan daha çok önemsiyorum tuhaf bir şey.
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Mianfei 4 yıl
Insanlarda memelidir lütfen yanlış hesaplamışsınız..
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THUGGER 4 yıl Mianfei
Kalasso
Insanlarda memelidir lütfen yanlış hesaplamışsınız..


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kadirirdem 4 yıl
zaten dünyaya her türlü pislik insandan geliyor ama sorsan hiçkimsenin umrunda değil...
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