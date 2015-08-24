İnsanlar olmasaydı Dünya'da daha fazla memeli olurdu

Haber Editörü
Zooloji'de megafauna olarak geçen büyük memelilerin sayısı günümüzde oldukça azalmış durumda. Dünya genelinde birçok memeli türünün soyu tükenmiş durumda ve geri kalan az sayıda büyük memeli türü de yakın gelecekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Birçok memeli türünün karşılaştığı bu yok olma tehlikesinin arkasındaki temel neden ise diğerlerini yavaş yavaş yok eden üstün bir memeli türü: İnsanlar.
Sahra Altı Afrika, günümüzde hala birçok farklı türde büyük memeli barındıran son yer haline gelmiş durumda. Bu bölgenin büyük memelilerin insan faaliyetleri sonucunda yok olmadığı tek bölge olduğunu belirten ekolojist Soren Faurby, bu bölgede bile birçok türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve büyük memelilerin yaşam alanlarının insanlar tarafından önemli ölçüde kısıtlandığını ifade etti. Dünya'nın geri kalanında ise durum oldukça endişe verici. Birçok bölgedeki megafauna türleri hızla yok olurken, geri kalanlar da insanlardan uzak dağlık bölgelere kaçmak zorunda kalmış durumda.
Üstteki resimde insanların var olmadığı bir dünyada memelilerin dağılımı gösterilirken, alttaki resimde ise insanların memeli türlerinin çeşitliliğini ne kadar azalttığı gözler önüne seriliyor.
Ortaya çıkan bu düşündürücü tablo ışığında harekete geçen araştırmacılar, eğer insanlar hiç var olmasaydı Dünya'daki megafauna nüfusunun bugün ne durumda olacağını görmek için yeni bir araştırma düzenlediler. Faurby ve ekibi tarafından düzenlenen araştırmaya göre eğer insanlar hiç var olmasalardı, megafauna türleri hala tüm kıtalarda yaşıyor olacaklardı. Eğer insanlar var olmasaydı memeli türlerinin nerelerde yaşayacaklarını hesaplayan araştırmacılar, insanların bina veya çiftlik kurmadıkları, iklim dengesini bozmadıkları ve Dünya'nın ekosistemini bozmadıkları bir Dünya modeli hazırladılar.
İnsanların var olmadığı bu Dünya modelinde Amerika kıtasının megafauna türleri bakımından Sahra Altı Afrika'dan bile daha zengin bir çeşitliliğe sahip olacağı düşünülüyor. Avrupa'da ise gergedan, fil, ayı ve Kafkas sığını gibi büyük memeli türlerinin dolaşacağı belirtiliyor.
http://gizmodo.com/if-humans-never-existed-the-world-would-have-more-mamm-1726028039?utm_medium=referral&utm_source=pulsenews Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynen katılıyorum yalnız kaçırdığın bir nokta var.Doğal düzende güçlü zayıf olanı öldürür fakat onu yoketmez çünkü yokederse kendisi de yokolur.Bir aslan antilopu avladığı zaman sadece sürüden bir canlı eksilir aslan onun yaşayacağı habibatı yoketmez.Bizler ne yaptık ? Onların yaşayabilecekleri ortamları yok ettik ihtiyacımızdan fazlasını avladık.Sırf gösteriş olsun diye kürklerinden derilerinden giysi imal ettik.Doğanın kaynaklarını bilinçsizce heba ettik.Bunu dünya üstünde yapan başka bir canlı türü var mı? bana böyle bir hayvan göster bu düzenin en büyük destekçisi olayım.Bizler artık doğanın kanatları altında değiliz doğayı yıktık yok ettik.Kendimize suni bir doğa yarattık ve herşeyin batışını seyrediyoruz.Birde en gelişmiş canlı olacağız böyle olacağımıza gerizekalı olmayı tercih ederdim.
Şimdi herkesi empati yapmaya çağırıyorum bir yaban hayvanı olduğunuzu düşünün.Türkiye'de doğdunuz nasıl hayatta kalırdınız ? Ben size söyleyeyim mi ya sizi vururlar kavurma yaparlardı yada hayvanat bahçesinde bebelerin oyuncağı.
Edit:Birkaç ekleme yapayım...
Şimdi insanoğlu doğal düzene tabi olsa idi bugün dünya nüfusu 7 milyar olmazdı.Şimdi günümüzde insanlar neden ölüyor ? Savaş,trafik kazası,cinayet vs bunlar doğal sebepler mi ? Hangisinde bizzat doğanın rolü var bugün trafik kazası mı daha çok can alıyor yoksa deprem,kasırga gibi doğa olayları mı ? Harbiden doğal bir şekilde yaşasa idik hastalıklar,hayvan saldırıları,açlık,doğal afetler ve en önemlisi doğal seçilim ile insanlar ölürdü buda nüfusu dengede tutardı.Geliştik mi yoksa dibe mi vurduk?
Bakın bir sokak köpeğine kamera takmışlar ki bu evcil bir hayvan insanların doğaya verdiği zararın kanıtı niteliğinde...
Nedense hayvanları insanlardan daha çok önemsiyorum tuhaf bir şey.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3574 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, dünya ve doğa