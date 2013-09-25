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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instagram, iOS 7 için güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Instagram, iOS 7 için güncellendi

İnternet dünyasının en sevilen sosyal ağlarından biri olan Instagram'ın iOS uygulaması artık iOS 7 destekliyor.

4.2 numaralı sürüme yükseltilen uygulama, yeni güncellemeyle birlikte iOS 7'nin tasarım anlayışla benzerlik taşıyan sade ve modern arayüzüyle dikkat çekiyor. Daha çok berraklığa odaklanılan yeni arayüzün yanı sıra 4.2 güncellemesi, uygulamaya bazı yeni özellikleri de beraberinde getiriyor.

Güncellemenin önemli yeniliklerinden biri olan çözünürlük artışı sayesinde paylaşılan fotoğraf ya da video eskiye nazaran daha yüksek bir çözünürlüğe küçültüleceğinden ötürü uygulama içerisinde daha büyük şekilde görüntüleyebilmek mümkün kılınmış. Ayrıca ızgara görünümünde içeriklerin daha büyük görünmesi de sağlanırken; profil fotoğrafları da iOS 7'deki gibi çember içerisine alınmış.

Instagram'ın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve uygulamanın güncel sürümünü iOS'li cihazınıza indirebilirsiniz:

Instagram - Burbn, Inc.

Instagram, iOS 7 için güncellendi
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Enclosure 6 yıl
Demek ki bunuda güncellemeyeceğiz
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DSGNRY 6 yıl
müdür haddim değil ama konuyu paylaşmıştım ben


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