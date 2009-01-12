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Intel 18 Ocak'ta işlemci fiyatlarında indirime gidiyor, işte detaylar

Intel işlemci fiyatlarında indirime gidiyor. Firma 18 Ocak'ta bazı işemcilerinde fiyatları aşağı çekecek ve 5 yeni modelini pazara sunacak.
10 yıl
10,3b
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39
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Phenom II işlemcilerini duyurmasıyla başlayan yeni yıl rekabetinin ikinci ayağında sahneye Intel çıkıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında yüksek performans segmentine yönelik olarak Core i7 serisi yeni nesil işlemcilerini kullanıma sunan Intel, düşük güç tüketimiyle ön plana çıkan dört çekirdekli yeni işlemcilerini kullanıma sunmaya ve biri dört çekirdekli 6 farklı işlemci modelinde indirime gitmeye hazırlanıyor.

Intel 18 Ocak'ta işlemci fiyatlarında indirime gidiyor, işte detaylar
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Intel enerji verimli dört çekirdekli işlemcilerini kullanıma sunuyor; Q8200s, Q9400s ve Q9550s

Fiyat indiriminden önce firmanın kullanıma sunacağı dört çekirdekli yeni işlemcilere göz atmakta fayda var. Intel'in lanse edeceği Core 2 Quad serisi yeni işlemciler, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. Isıl güç tasarımları 65 Watt olarak belirlenen enerji verimli üç yeni yeni işlemci ile Intel, son dönemin öne çıkan segmentlerinden biri olan performans odaklı HTPC'lere göz kırpıyor.

Intel'in satılmakta olan mevcut modellerden model isimlerinin sonunda ye ralan "S" uzantısıyla ayrılacak yeni modelleri Q8200s, Q9400s ve Q9550s olacak. Üç yeni modelin de satılmakta olan 95 Watt'lık versiyonlardan sadece ısıl güç tasarmları ile ayrıldığı onun dışında saat hızı ve bellek kapasitesi başta olmak üzere işlemciler arasında herhangi bir teknik farklılığın bulunmadığı belirtiliyor.

Intel 18 Ocak'ta işlemci fiyatlarında indirime gidiyor, işte detaylar
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Intel'in 18 Ocak'ta duyuracağı yeni işlemcileri

Detaylarına yukarıdaki tabloda yer verdiğimiz dört çekirdekli üç yeni işlemcinin yanı sıra Intel aynı tarihte çift çekirdeki iki yeni modelini daha ürün gamına eklemeye hazırlanıyor. Firmanın çift çekirdekli yeni işlemcileri, özellikle giriş seviyesindeki sistemleri hedef alan Pentium E5400 (2.7GHz) ile Core 2 Duo E7500 (2.93GHz). Ayrıca yeni işlemcilerin gelmesiyle modellerin fiyatında indirime gidiliyor.

Intel 18 Ocak'ta işlemci fiyatlarında indirime gidiyor, işte detaylar
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Intel yeni işlemcileriyle birlikte bazı modellerinde fiyat indirimine gidiyor

Core 2 Duo E7500'in adetli alımlarda 133$'lık etiket fiyatıyla pazara giriş yapıyor. Yeni modelin gelmesiyle Core 2 Duo E7400 modelinin fiyatı da 20$'lık indirimle 113$'a çekiliyor. Ayrıca aynı tarihte dört çekirdekli Core 2 Quad Q8200 modelinin fiyatı da 10$'lık indirim ile 193$'dan 183$'a gerileyecek. Öte yandan Pentium E5300'ün fiyatı 74$'a, E5200'ün fiyatı 64$'a E2200'ün fiyatı 64$'a ve Celeron E1400'de 43$'a çekiliyor.


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N-0NE 10 yıl
Türkiyede hiçbir şey değişmez belki 3-5$ oynar fiyatlarda vede dolar kuru zaten o arayı kapatır...
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hunter06 10 yıl
8400 değişmemiş gözüm ondaydı yinede güzel haber
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justbejust 10 yıl
E7400 güzel, onun dışında önemli bir şey yok. E8400-8500'lerde tık olmayışı, Q9400 ve Q9550'lerin hala çok pahalı oluşu gözden kaçmıyor, düşük enerji üreteni daha da pahalı. enerji i7 920 ne zaman Q serisi için faydalı olacak bakalım. E7400 olmasa intel tüketiciyle dalga geçiyor denirdi.
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sadtneverdie 10 yıl
kac para indirim bekliyorsunuz %50 mi?
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drkayzer 10 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

kac para indirim bekliyorsunuz %50 mi?


%10 bile olsa 20 dolar ederdi
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drkayzer 10 yıl
10 dolar indirmiş bu da haber olmuş komik bence :D:D
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ColorTR 10 yıl
bende güzel bi indirim felan var sandım, 10 dolar :)
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By.DeaD 10 yıl
umarım bu s modellerinin oc potansiyellerinde felan bi değişme olmaz...çünkü voltaj felan işin içine girince ne olur blemiyorum..
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max975 10 yıl
elektirikten tasarruf anlamında süper ben q9550 yapabilirim bakalım önce ekran kartı
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suslu76 10 yıl
yüksek modellerde biraz daha fazla indirmesini beklerdim
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ET 7 10 yıl
10 dolar indirim yapmis :) cok farkeder ya
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00x men00 10 yıl
şimdiki Q9550 kaç watt yaaaaaaaaaaa
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fx57 10 yıl

Orjinalden alıntı: 00x men00

şimdiki Q9550 kaç watt yaaaaaaaaaaa


Haberde de belirttik, sanırım dikkatinizden kaçtı. Satılmakta olan Core 2 Quad Q9550'inin ısıl güç tasarımı 95 Watt.
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jiddi 10 yıl
intel her zaman yarista onde olacak. Core 2 serisi ile onemli bir avantaj yakaladi ve bunun meyvalarini piyasadan tuketicin parasini onceden cukka eden taraf olarak rahatlikla tenolojisinin parasini ve karini kat kat kazanmis olmanin rahatligi ile de AMD karsisinda ezici indirimler yapabilecektir.
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Mr NO 10 yıl
E7400'ün fiyatı epey güzelleşmiş. Dost ve akrabalara sorduklarında önereceğim model budur artık
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