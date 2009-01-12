Intel 18 Ocak'ta işlemci fiyatlarında indirime gidiyor, işte detaylar

AMD'nin Phenom II işlemcilerini duyurmasıyla başlayan yeni yıl rekabetinin ikinci ayağında sahneye Intel çıkıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında yüksek performans segmentine yönelik olarak Core i7 serisi yeni nesil işlemcilerini kullanıma sunan Intel, düşük güç tüketimiyle ön plana çıkan dört çekirdekli yeni işlemcilerini kullanıma sunmaya ve biri dört çekirdekli 6 farklı işlemci modelinde indirime gitmeye hazırlanıyor.

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Intel enerji verimli dört çekirdekli işlemcilerini kullanıma sunuyor; Q8200s, Q9400s ve Q9550s

Fiyat indiriminden önce firmanın kullanıma sunacağı dört çekirdekli yeni işlemcilere göz atmakta fayda var. Intel'in lanse edeceği Core 2 Quad serisi yeni işlemciler, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. Isıl güç tasarımları 65 Watt olarak belirlenen enerji verimli üç yeni yeni işlemci ile Intel, son dönemin öne çıkan segmentlerinden biri olan performans odaklı HTPC'lere göz kırpıyor.

Intel'in satılmakta olan mevcut modellerden model isimlerinin sonunda ye ralan "S" uzantısıyla ayrılacak yeni modelleri Q8200s, Q9400s ve Q9550s olacak. Üç yeni modelin de satılmakta olan 95 Watt'lık versiyonlardan sadece ısıl güç tasarmları ile ayrıldığı onun dışında saat hızı ve bellek kapasitesi başta olmak üzere işlemciler arasında herhangi bir teknik farklılığın bulunmadığı belirtiliyor.

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Intel'in 18 Ocak'ta duyuracağı yeni işlemcileri

Detaylarına yukarıdaki tabloda yer verdiğimiz dört çekirdekli üç yeni işlemcinin yanı sıra Intel aynı tarihte çift çekirdeki iki yeni modelini daha ürün gamına eklemeye hazırlanıyor. Firmanın çift çekirdekli yeni işlemcileri, özellikle giriş seviyesindeki sistemleri hedef alan Pentium E5400 (2.7GHz) ile Core 2 Duo E7500 (2.93GHz). Ayrıca yeni işlemcilerin gelmesiyle modellerin fiyatında indirime gidiliyor.

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Intel yeni işlemcileriyle birlikte bazı modellerinde fiyat indirimine gidiyor

Core 2 Duo E7500'in adetli alımlarda 133$'lık etiket fiyatıyla pazara giriş yapıyor. Yeni modelin gelmesiyle Core 2 Duo E7400 modelinin fiyatı da 20$'lık indirimle 113$'a çekiliyor. Ayrıca aynı tarihte dört çekirdekli Core 2 Quad Q8200 modelinin fiyatı da 10$'lık indirim ile 193$'dan 183$'a gerileyecek. Öte yandan Pentium E5300'ün fiyatı 74$'a, E5200'ün fiyatı 64$'a E2200'ün fiyatı 64$'a ve Celeron E1400'de 43$'a çekiliyor.