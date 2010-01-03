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Intel 2010'a hızlı başlıyor: 17 yeni işlemci, 7 yeni çipset ve 3 yeni WiFi kartı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
20,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 2010'a hızlı başlıyor: 17 yeni işlemci, 7 yeni çipset ve 3 yeni WiFi kartı
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Intel uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil işlemci, çipset ve kablosuz iletişim çözümlerini pazara sunmaya hazırlanıyor. Firma cephesinden elimize ulaşan yeni bir döküman, Intel'in 2010 hedeflerini gözler önüne seriyor. 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek Las Vegas'da fuarının yıldızlarından biri de Intel'in olması bekleniyor zira firma 17 yeni işlemci, 7 yeni çipset ve üç yeni WiFi çözümünü fuar kapsamında lanse edecek. Dizüstü bilgisayarlar için Core i7 serisi altında beş, Core i5 serisi altında dört ve Core i3 serisi altında iki yeni işlemci hazırlayan Intel, ayrıca dört yeni çipset ve üç yeni WiFi kartını da tanıtacak.

WiFi kartlarından söz açılmışken Intel'in önemli bir değişkliğe gideceğini belirtmekte fayda görüyoruz. Dizüstü bilgisayar bilgisayarlar için Centrino platformu kapsamında işlemci, çipset ve WiFi kartını birlikte sunan Intel, WiFi kartlarını artık tercihe bağlı seçenek olarak sunacak yani Intel tabanlı dizüstü bilgisayar hazırlayan üreticiler, WiFi seçeneği olarak bundan böyle Intel ile sınırlı kamayacak ve diledikleri takdirde Atheros ya da Realtek gibi firmaların çözümlerini de kullanabilecekler. Intel'in masaüstü sistemler için hazırladığı yenilikler arasındaysa dört yeni Core i5 ve iki yeni Core i3 işlemciyle birlikte üç yeni çipset yer alıyor.

H55 ve H57 çipsetlerini son kullanıcılar için hazırlayan Intel, ileri platform kontrol özellikleri ve gelişmiş güvenlik önlemleri içeren Q serisi yonga seti çözümlerini ise kurumsal ihtiyaçlar için hazırladı.


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XRacer 9 yıl

intel genelde orta segment ürünlere ağırlık vermiş. bu demekki amd nin satışlarının artması inteli hareketlendirmiş

Kesinlikle katılıyorum.AMD son zamanlarda orta segmentte f/p odaklı ürünleriyle gayet iyi iş çıkarttı.En güzel yanı da soket karmaşasının neredeyse olmaması.AM3 işlemciler biliyorsunuz AM2+ anakartlarla uyumlu.
Onboard çipsetleri de gayet güzel,beklenenden fazlasını veriyor.
Böylece uygun fiyata performanslı bir giriş ve orta seviye (üst seviye zaten core i5-7) bilgisayar toplamak mümkün oluyor.
Intel tam da bu noktayı hedef almış.
Yalnız işlemci üzerinde grafik işlemcisi olayını beğendim.Her ne kadar Intel ekran kartı konusunda beceriksiz olsa da Clarkdale grafikleri oyun dışındaki HD video gibi diğer işlerin altından rahatlıkla kalkacak gibi duruyor.
Benim merak ettiğim 2 konu işlemcinin üzerindeki o/b grafik yongaları o/c olabilecek mi ve işlemcinin o/c kapasitesini engellemez mi bu grafik çipi? Yani işlemciyi o/c yaptığımızda grafik yongası yüksek ısı vb. olaylardan etkilenmez mi?
Bu son zamanlarda çıkan haberlere bakarsak CES2010 epey yoğun ve hareketli geçecek gibi.Özellikle Intel açısından.Fakat Nvidia için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.
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sahafiec 9 yıl
hızlı giriş yaptılar bakalım gerisi gelecek mi...
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CoreXXX 9 yıl
intel genelde orta segment ürünlere ağırlık vermiş. bu demekki amd nin satışlarının artması inteli hareketlendirmiş
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MegaWolt38 9 yıl
yeni çipsetler mi? para tuzağından başka nane değil ya
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sertacaygun 9 yıl
Intel haberlerinden deee, Apple haberlerinde deeee, BIKTIM :D !
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yelkowan 9 yıl
"Bu yıl AMD'nin yılı olacak." tı

AMDciler böyle diyordu; fakat durum bunu göstermiyor.
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ugacomtr 9 yıl
i9 dan biraz haber çıksaydi.... sabirsizlikla bekliyoruz.
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B.A.R.I.Ş 9 yıl
Asıl şu Nvidia biraz hızlansa.
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HOWTEK 9 yıl
mobil ağırlıklı işlemciler hight ta yenilik yok
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hooper 9 yıl
yeni işlemcilerin özelliklerini de öğrenebilsek çok iyi olacak özellikle i7 serisini merak ediyorum.
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.: mds :. 9 yıl
hadi bakalım...
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blackdreamss 9 yıl
İntel uçmuş bu yıl bomba gibi olacak
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TELESCOPE 9 yıl
bilgilendirme için teşekkürler
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