Intel 2010'a hızlı başlıyor: 17 yeni işlemci, 7 yeni çipset ve 3 yeni WiFi kartı

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Intel uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil işlemci, çipset ve kablosuz iletişim çözümlerini pazara sunmaya hazırlanıyor. Firma cephesinden elimize ulaşan yeni bir döküman, Intel'in 2010 hedeflerini gözler önüne seriyor. 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek Las Vegas'da fuarının yıldızlarından biri de Intel'in olması bekleniyor zira firma 17 yeni işlemci, 7 yeni çipset ve üç yeni WiFi çözümünü fuar kapsamında lanse edecek. Dizüstü bilgisayarlar için Core i7 serisi altında beş, Core i5 serisi altında dört ve Core i3 serisi altında iki yeni işlemci hazırlayan Intel, ayrıca dört yeni çipset ve üç yeni WiFi kartını da tanıtacak.

WiFi kartlarından söz açılmışken Intel'in önemli bir değişkliğe gideceğini belirtmekte fayda görüyoruz. Dizüstü bilgisayar bilgisayarlar için Centrino platformu kapsamında işlemci, çipset ve WiFi kartını birlikte sunan Intel, WiFi kartlarını artık tercihe bağlı seçenek olarak sunacak yani Intel tabanlı dizüstü bilgisayar hazırlayan üreticiler, WiFi seçeneği olarak bundan böyle Intel ile sınırlı kamayacak ve diledikleri takdirde Atheros ya da Realtek gibi firmaların çözümlerini de kullanabilecekler. Intel'in masaüstü sistemler için hazırladığı yenilikler arasındaysa dört yeni Core i5 ve iki yeni Core i3 işlemciyle birlikte üç yeni çipset yer alıyor.

H55 ve H57 çipsetlerini son kullanıcılar için hazırlayan Intel, ileri platform kontrol özellikleri ve gelişmiş güvenlik önlemleri içeren Q serisi yonga seti çözümlerini ise kurumsal ihtiyaçlar için hazırladı.