Intel: 2012'de Windows 8'li ultrabook'lar olacak

Microsoft'un endüstri tarafından büyük bir merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 8'in bilgisayar dünyasına yeni bir soluk getireceği düşünülüyor. Geleneksel x86 işlemcilerine ek olarak ARM platformuna da destek sunacak olan Windows 8 için Geliştirici Önizleme Sürümü geçtiğimiz ay kullanıma sunulmuştu. Henüz resmi olarak doğrulanmasa bile genel kullanıma yönelik beta sürümünün Ocak ayında, CES 2012 Fuarı'nda lanse edilmesi bekleniyor. Aynı zamanda Microsoft'un tablet bilgisayar pazarına yönelik en ciddi girişimi olacak Windows 8 işletim sistemi, Intel'e göre ultrabook'ları da olumlu etkileyecek.

Tabletlere yakın ince profilli kasa tasarımında yüksek performanslı Core i5 ve Core i7 işlemcilerle donatılan ultrabook modelleri, aynı zamanda klavye gibi geleneksel form özellikleriyle daha yüksek üretkenlik vaad ediyor ve modeline göre, klavye istasyonuna sahip tabletlerle benzer ağırlık düzeyine inebiliyorlar ki artan model sayısına bağlı olarak zamanla incelik ve hafiflik konusunda ultrabook'ların daha da gelişeceği ve Intel'in 22nm Ivy Bridge platformu ile birlikte güç tüketimi azalırken, işlem ve grafik performansının da artacağı bildiriliyor.

Intel tarafından doğrulanan bilgiye göre, 2012 ile birlikte Windows 8'li ultrabook'lar da pazardaki yerini almış olacak. Yeni işletim sistemiyle birlikte daha fazla fonksiyonellik kazanması beklenen ultrabook'lar, Ivy Bridge platformunun 16 işlem birimine sahip, DirectX 11 destekli yeni grafik birimi sayesinde, ince ve hafif yapıları içerisinde daha yüksek grafik performansı sunacak üstelik daha az güç tüketecekler zira bilindiği üzere Intel, Ivy Bridge ile birlikte akım kaçağını var olan seviyenin de altına çeken 3D transistör teknolojisini kullanmaya başlayacak.