RealSense, Intel'den ayrıldı ve 50 milyon dolar yatırım aldı

RealSense, özellikle 3B derinlik algılama teknolojileriyle öne çıkıyor. Bu sistemler, robotların çevresini algılamasını ve güvenli hareket etmesini sağlıyor. Şirketin teknolojisi, dünya genelinde birçok otonom mobil robot ve güvenlik sisteminde kullanılıyor.
"Daha hızlı inovasyon yapabileceğiz"
Son çıkan ürünü D555 kamerası, tek kabloyla hem veri hem güç aktarımı sağlayarak kullanım kolaylığı sunuyor. Ayrıca kamerada yapay zekâ desteği bulunuyor. RealSense, yeni yatırımı üretimi artırmak, yazılım geliştirmek ve küresel pazarda daha etkin olmak için kullanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre