Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Robotlar için yapay zekâ destekli görüş sistemleri geliştiren RealSense, Intel'den ayrılarak bağımsız bir şirket oldu. Bu dönüşümle birlikte Seri A yatırım turunda 50 milyon dolar topladı. Yatırıma MediaTek Innovation Fund, Intel Capital ve diğer stratejik ortaklar katıldı.

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RealSense, özellikle 3B derinlik algılama teknolojileriyle öne çıkıyor. Bu sistemler, robotların çevresini algılamasını ve güvenli hareket etmesini sağlıyor. Şirketin teknolojisi, dünya genelinde birçok otonom mobil robot ve güvenlik sisteminde kullanılıyor.

"Daha hızlı inovasyon yapabileceğiz"

Son çıkan ürünü D555 kamerası, tek kabloyla hem veri hem güç aktarımı sağlayarak kullanım kolaylığı sunuyor. Ayrıca kamerada yapay zekâ desteği bulunuyor. RealSense, yeni yatırımı üretimi artırmak, yazılım geliştirmek ve küresel pazarda daha etkin olmak için kullanacak.

Tam Boyutta Gör Şirketin CEO'su Nadav Orbach konuyla ilgili olarak: "Artık daha hızlı inovasyon yapabilir ve pazara daha çevik cevap verebiliriz." ifadelerini kullandı. RealSense'in, gelecekte halka arz veya stratejik ortaklık gibi seçenekleri değerlendirebileceği de belirtiliyor.

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RealSense, Intel'den ayrıldı ve 50 milyon dolar yatırım aldı

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