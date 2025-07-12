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    RealSense, Intel'den ayrıldı ve 50 milyon dolar yatırım aldı

    Intel'in robotik görüş teknolojisi geliştiren şirketi RealSense, bağımsız hale gelerek MediaTek ve Intel Capital’in öncülüğünde 50 milyon dolarlık yatırım topladı.

    RealSense, Intel'den ayrıldı ve 50 milyon dolar yatırım aldı Tam Boyutta Gör
    Robotlar için yapay zekâ destekli görüş sistemleri geliştiren RealSense, Intel'den ayrılarak bağımsız bir şirket oldu. Bu dönüşümle birlikte Seri A yatırım turunda 50 milyon dolar topladı. Yatırıma MediaTek Innovation Fund, Intel Capital ve diğer stratejik ortaklar katıldı.

    RealSense, özellikle 3B derinlik algılama teknolojileriyle öne çıkıyor. Bu sistemler, robotların çevresini algılamasını ve güvenli hareket etmesini sağlıyor. Şirketin teknolojisi, dünya genelinde birçok otonom mobil robot ve güvenlik sisteminde kullanılıyor.

    "Daha hızlı inovasyon yapabileceğiz"

    Son çıkan ürünü D555 kamerası, tek kabloyla hem veri hem güç aktarımı sağlayarak kullanım kolaylığı sunuyor. Ayrıca kamerada yapay zekâ desteği bulunuyor. RealSense, yeni yatırımı üretimi artırmak, yazılım geliştirmek ve küresel pazarda daha etkin olmak için kullanacak.

    RealSense, Intel'den ayrıldı ve 50 milyon dolar yatırım aldı Tam Boyutta Gör
    Şirketin CEO'su Nadav Orbach konuyla ilgili olarak: "Artık daha hızlı inovasyon yapabilir ve pazara daha çevik cevap verebiliriz." ifadelerini kullandı. RealSense'in, gelecekte halka arz veya stratejik ortaklık gibi seçenekleri değerlendirebileceği de belirtiliyor.
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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

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    turkelvis 1 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 1 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 3 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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