Intel 21 yıldan sonra ilk defa bu çeyrekte zarar açıklayabilir

Tam Boyutta Gör

Küresel ekonomik kriz dünya devi firmaların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Samsung'un yeniden yapılanma planlarını açıklaması, AMD-Google-Microsoft gibi isimlerin çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayırması krizin geldiği noktayı özetleyen önemli gelişmeler. Yarıieltken endüstrinin lider isimlerinden biri olan Intel de kriz alarmı verdi. Son çeyrek net geliri %88 düşen firma bu yılın ilk çeyreğinde zarar açıklayabilir.

Kendisi aynı zamanda bir ekonomist olan Intel tepe yöneticisi Paul Otellini'ye göre, son zararını tam 87 çeyrek dilim yani yaklaşık 21 yıl önce açıklayan firma, hem küresel ekonomik kriz hem de tatil dönemi sonrası olmasından ötürü düşen talepler nedeniyle Ocak-Şubat-Mart aylarından oluşan yılın ilk çeyreğinde uzun bir aradan sonra ilk defa zarar yazabilir.

İhtimaller dahilindeki bu gelişmeye karşı maliyetleri aşağı çekecek tasarruf tedbirleri üzerinde çalışan Intel'in "işten çıkarma" yönünde bir uygulamaya gidip gitmeyeceği şimdilik bilinmiyor fakat görünen o ki ilk çeyrek performansı firma adına kriz stratejisinin şekillenmesinde önemli bir parametre olacak.