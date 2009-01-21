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Intel 21 yıldan sonra ilk defa bu çeyrekte zarar açıklayabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 21 yıldan sonra ilk defa bu çeyrekte zarar açıklayabilir
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Küresel ekonomik kriz dünya devi firmaların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Samsung'un yeniden yapılanma planlarını açıklaması, AMD-Google-Microsoft gibi isimlerin çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayırması krizin geldiği noktayı özetleyen önemli gelişmeler. Yarıieltken endüstrinin lider isimlerinden biri olan Intel de kriz alarmı verdi. Son çeyrek net geliri %88 düşen firma bu yılın ilk çeyreğinde zarar açıklayabilir.

Kendisi aynı zamanda bir ekonomist olan Intel tepe yöneticisi Paul Otellini'ye göre, son zararını tam 87 çeyrek dilim yani yaklaşık 21 yıl önce açıklayan firma, hem küresel ekonomik kriz hem de tatil dönemi sonrası olmasından ötürü düşen talepler nedeniyle Ocak-Şubat-Mart aylarından oluşan yılın ilk çeyreğinde uzun bir aradan sonra ilk defa zarar yazabilir.

İhtimaller dahilindeki bu gelişmeye karşı maliyetleri aşağı çekecek tasarruf tedbirleri üzerinde çalışan Intel'in "işten çıkarma" yönünde bir uygulamaya gidip gitmeyeceği şimdilik bilinmiyor fakat görünen o ki ilk çeyrek performansı firma adına kriz stratejisinin şekillenmesinde önemli bir parametre olacak.


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mustafahayden 10 yıl
quote:
Orjinalden alıntı:cavador "dini dini böğürüyordu".
Bu ne demek "AKLI ÇOK"!!!
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hakemzsr 10 yıl
yeni teknolojilere ihtiyaç varken zarar acıklama egilimine giren intelin i7leri beklenen ilgiyi görmyebilir
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rec 10 yıl
Intel bu çeyrekteki beklentisini kriz nedeniyle düşürdü.
Zaten kârı var beklentiye ulaşmadığı için zarar açıklayabilir gayet bu dönemde normal
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yenerbalcı 10 yıl
imzadan anlaşılmıyormu?

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KanKoKan 10 yıl
Bence esas etken cpu ların fiyatları değil (oda etkende) , anakartların fiyatları her çıkan işlemciyle beraber uçmaya başladı, 200 dolarlara varan anakartlar core2duo lar çıktıktan sonra 350 dolarlara ulaştı ardında i7 ler geldi 450-500 dolarlara çıktı, DDR3 dü filandı derken satışlar düştü tabi.
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justbejust 10 yıl
fiyatların düşmesi açısından iyi, yeni teknolojilerin oturması açısından kötü gelişme.
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KANUNI61 10 yıl
eeeee atık mille bin dolarlık işlemci satamıyorlar ve bir ayrı konıda cipset
pazarına atinin girmesi intel icin kötü oldu birtarafdan amd f/p da ssıkıştırıyor
nediyelim her cıkışın bir inişivar
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sadtneverdie 10 yıl
böyle bir olaya sevinecek tiplerde çıkacağına eminim.
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Númenóre 10 yıl
yani böyle dev şirketlerin indirim yapması için illa global krizmi gerekiyor :S
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gordon01 10 yıl
Şu core i7 lerin fiyatlarına da bir el atıverse iyi olacak
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showstopper41 10 yıl
qx9650 de 650$ lık indirim bekliyoruz. Kriz de ortalık ölücü dolu. Adama 650$ ık indirim yaptırır bunlar. Phenom II ve Core i7 lerin fiyatı düştü diye sevinenlerin hiç biri işlemci almayacak alsında. Daha fazla fiyat düşsün daha ucuzundan ölülenelim diye düşünüyorlar. Onlardan bir de benim.
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CeFurkan 10 yıl
cok fazla krizle alakasi yok
sonucta herhangi bir cift cekirdek core 2 duo mimarisi kullanan islemciye sahip olanlarin baska bir 2 cekirdek islemci almasi veya
herhangi bir 4 cekirdek islemciye sahip kisilerin baska bir 4 cekirdek almasi gereksiz oldugu icin yeni urunleri satmakda oldukca zorlaniyorlar
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fotifoti 10 yıl
ne güzel valla, milyarlarca dolar kazanın ,sonra iki zarar edince kovun. kapitalizmden nefret ediyorum.. insanın hiç ama hiç değeri yok. herşey para .. sadece intel için deil tabiki bu söylediğim.
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XivA 10 yıl
eee 200 usd birden fiyat kırması değil.
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