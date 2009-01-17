Intel, 320GB'lık SSD'lerinde 32nm bellek yongaları kullanacak

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Yarıiletken üretiminde dünya devi isimlerden Intel, yıl sonuna doğru katı hâl disklerinde (SSD) kapasiteyi iki kart arttırmayı planlıyor. Intel'in müşterilerine yolladığı yeni bir dökümana göre, yılın son çeyreğinde 8 yeni SSD modelini kullanıma sunmayı planlayan firma, kapasitesini de 320GB'a çıkartmayı hedefliyor. Gelen bilgilere göre, Intel'in hazırlayacağı yeni SSD modellerinde üretim teknolojisi ön plana çıkacak gibi görünüyor.

Yılın ikinci yarısında 32nm üretim teknolojisine geçiş yapmayı planlayan Intel'in yüksek kapasiteli yeni SSD modellerinde kullanılacak NAND flash bellek yongalarını da sağlayacağı avantajlar doğrultusunda 32nm üretim teknolojisiyle hazırlaması bekleniyor. X25-E ve X25-M serileri altında 160GB'a kadar SSD çözümleri hazırlayan firmanın yıl içerisinde Toshiba ve Samsung gibi isimler ile SSD mücadelesine girişmesi beklenebilir.

Netbook'lar başta olmak üzere kompakt boyutlu bilgisayarların ve taşınabilir cihazların yüksek satış rakamlarına ulaşması flash bellek teknolojisini esas alan SSD'lerin önemini arttırırken sektörün önde gelen oyuncuları da arka arkaya pazara giriş yapmaya devam ediyor. Zira haberlerimizde de belirttiğimiz üzere son olarak Kingston ve Corsair gibi bellek devi iki isim de SSD modellerini duyurdu.