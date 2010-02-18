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Intel 3.2GHz'de çalışan Core i3 550 işlemcisini hazırlıyor

9 yıl
10,9b
1
40
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil Core i3 ve Core i5 serisi işlemcilerini Ocak ayında satışa sunan Intel, ürün gamını yeni modellerle genişletmeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre Intel, Core i3 550 işlemcisini önümüzdeki aylarda satışa sunmaya hazırlanıyor. Serinin diğer üyeleri gibi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2GHz'de görev yapan yeni işlemci, 4MB bellek kapasitesiyle gelecek.

Sahip olduğu entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 desteği sunacak yeni işlemci, 733MHz'de çalışan DirectX 10 destekli HD Graphics birimiyle gelecek. Isıl güç tasarımının 73 Watt olması beklenen Core i3 550 işlemcisi, geçtiğimiz ay lanse edilen diğer modeller gibi LGA1156 formunda olacak ve P ya da H serisi çipsetli anakartlarda çalışabilecek.

Intel tarafından ikinci çeyrekte (Nisan, Mayıs, Haziran) satışa sunulması beklenen Core i3 550 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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DH Misafiri 8 yıl
tamm dır arkadaşlar sorun halloldu formattayım:)
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DH Misafiri 8 yıl
slm lar herkeze iyi geceler..
pcyi topladım :) ama ekranda görüntü yok acılıyor calışıyor ama ekran simsiyah ekran kartı almamıştım onbord la idare edılırsandım ya benım ana kartta bi problem var ya işlemcide yada bu donanım ekran kartsız calışmıyor...
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DH Misafiri 8 yıl
nalet power supply yüzünden pc yi calıştıramadım calıştısam kim senin nm hakında söledıkerıne kulak asmıcam denicem görcem de deniyemiyorum nm hakında uzman olmadan lutfen yanıltıcı konuşmayalım ben cok arştırdım nm yi herkez intelin başarısı derken...
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar ben ev kullanıcısıyım allahınızın aşkına bi ev kullanıcı 12 mb chanc belleği ne etsin 4 mb zaten düşük deil hı para olarak AMD tarafı daha cazip diyorsanız tamm haklısınız
ben nm muhemdisi deilim ama bu teknolaji sadece intelde var adamlar denemese uygun gormese bu işlemciye bu ana kartı cıkartmazdı sanırım...
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DH Misafiri 8 yıl
Mete Can Karahasan
peki ne yapmam gerek?
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sarikanarya567 8 yıl
Herkes nanoteknoloji uzmanı olmuş valla.Adamların bir bildiği var ki 4mb yapmış,12 falan yapsa bu fiyata alınamaz bu kart.
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DH Misafiri 8 yıl
ekran kartı almadım oncelıkle i3 işlemci üstündeki grfik işlemcisini deneyeyim bi cok kişide zaten bunu merak ediyo r gercek ten işe yarıyormu yoksa laf olsun torba dolsun mu kullanayım ve düşüncemi buraya yazarım cok gerekirse bi ekran kartı alırım
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Mete Can Karahasan 8 yıl
Bu işlemciler 32nm'den bekleneni veremiyor, çekirdekler ile bellek kontrol aygıtı aynı zeminde değil. Bellek kontrol aygıtı ekran işlemcisi tarafında bulunuyor, dolayısıyla gecikmeli iletişim kuruyor.
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DH Misafiri 8 yıl
slm arkadaşlar parcalar geldi topladım ama power supply siparişi vermemştim elimdeki yetreli olur diye düşündüm malesefki olmadı ve yeni power supply siparişi verdim pazartesi gelir...
ANA KART H57 çipsetli ve USB 3.0 destekli yeni anakart: H57M-USB3
işlemci olarak i3 530 2.93 Ghz
RAM Kingston HyperX 2 GB 1600 MHz DDR3 RAM CL9
HDD WESTERN DIGITAL 500 GB SATA II HDD 32MB Caviar Black
KASA EVEREST (tam serisini bilmiyorum elımde vardı kullandım)
power supply gigabayt 470W (sipariş verdiğim)
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DH Misafiri 8 yıl
lvlehlvlet arkadaşım tşkler acıklaman icin... ben hatayı baştan h57 intel cipsetli anakart almakla yaptım...bırazda AMD den cekınme amacım ısınma problemıydı
ve hiç araştırmadım şimdide diyorum keşke AMD cipsetlı alsaydım...neyse zaten siparışlerı verdım 3 gune kadar gelır denıyeyım kullanayım düşüncemı burya yazıcam ıyı yada kotu benden sonraki arkadaşlara umarım yardımcı olur
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DH Misafiri 8 yıl
koskoca donanım haberde yardımcı olacak bir kişi yokmu madem bukadar başı boş bi yer bali domain ni değişin...
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lvlehlvlet 8 yıl
Dostum 540 ile 550 arasında hissedebileceğin bir fark yok.Keza hissettirecekleri tek gerçek fiyat olacaktır ! Bazı arkadaşların yorumuna katılmamak elde değil hani,teknolojıleri iyi,buna karşın fiyatları da iyi demek yetmez,uçuk kaçık !

Bir işlemcinin hemen hemen bütün değerleri aynı olmasına karşın fiyatlarındaki oynamalar İntel tarafında akıl alır derecede değil yani...

vatanbilgisayar.com/...|19=115

530 ile 540 arasındaki minumum hıza karşın 45 tl fark örnekle 1GB ram'e yansıyabilir.vs vs...

530 2,93 GHz 540 3,06 Ghz(fark)

Oysa AMD kanadı daha bir cazip...

vatanbilgisayar.com/...

vatanbilgisayar.com/...

20 tl fark ile 2,8 yerine 3,0 Ghz alınabilir.

İntel şimdiye kadar ektiği tohumların verimini aldı.Lakin başak her yıl aynı verimi vermez...Özellikle bu fiyat politikası ile.Millet yorumdan bahsediyor,son kullanıcı olarak nasıl kar ederiz,pc ne amaçla kullanılacak buna göre alışveriş yapılmalı..Küçücük farklar için faiş fiyatlar ödemeye değmez bence...

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DH Misafiri 8 yıl
yokmu arkadaşlar intel i3 540 ile i3 550 serisinin arasındakı farkı acıklıya bılecek bir bilirkişi...ben araştırdım 540 serisinden farklı bişey bulamadım zaten bicok yerde resmi bile yok yeni yeni raflara konulmaya başlamış tr de 550 ler yarın sıpariş vericem hangisinı verim ana kart Gigabayt H57 cipsetli usb 3.0 destekli 1156 pin ve ben buna i3 işlemcilerden 530 hariç 540 yada 550 serisini alamyı düşünüyorum mantık en 550 ust model olması lazım ama mantıkla deil bilerek almak istıyorum varmı içinizde konu hakkında bilgisi olan bi arkadaş?
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