Intel 3.2GHz'de çalışan Core i3 550 işlemcisini hazırlıyor

32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil Core i3 ve Core i5 serisi işlemcilerini Ocak ayında satışa sunan Intel, ürün gamını yeni modellerle genişletmeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre Intel, Core i3 550 işlemcisini önümüzdeki aylarda satışa sunmaya hazırlanıyor. Serinin diğer üyeleri gibi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2GHz'de görev yapan yeni işlemci, 4MB bellek kapasitesiyle gelecek.

Sahip olduğu entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 desteği sunacak yeni işlemci, 733MHz'de çalışan DirectX 10 destekli HD Graphics birimiyle gelecek. Isıl güç tasarımının 73 Watt olması beklenen Core i3 550 işlemcisi, geçtiğimiz ay lanse edilen diğer modeller gibi LGA1156 formunda olacak ve P ya da H serisi çipsetli anakartlarda çalışabilecek.

Intel tarafından ikinci çeyrekte (Nisan, Mayıs, Haziran) satışa sunulması beklenen Core i3 550 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.