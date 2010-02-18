Intel 3.2GHz'de çalışan Core i3 550 işlemcisini hazırlıyor

32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil Core i3 ve Core i5 serisi işlemcilerini Ocak ayında satışa sunan Intel, ürün gamını yeni modellerle genişletmeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre Intel, Core i3 550 işlemcisini önümüzdeki aylarda satışa sunmaya hazırlanıyor. Serinin diğer üyeleri gibi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2GHz'de görev yapan yeni işlemci, 4MB bellek kapasitesiyle gelecek.
Sahip olduğu entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 desteği sunacak yeni işlemci, 733MHz'de çalışan DirectX 10 destekli HD Graphics birimiyle gelecek. Isıl güç tasarımının 73 Watt olması beklenen Core i3 550 işlemcisi, geçtiğimiz ay lanse edilen diğer modeller gibi LGA1156 formunda olacak ve P ya da H serisi çipsetli anakartlarda çalışabilecek.
Intel tarafından ikinci çeyrekte (Nisan, Mayıs, Haziran) satışa sunulması beklenen Core i3 550 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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pcyi topladım :) ama ekranda görüntü yok acılıyor calışıyor ama ekran simsiyah ekran kartı almamıştım onbord la idare edılırsandım ya benım ana kartta bi problem var ya işlemcide yada bu donanım ekran kartsız calışmıyor...
ben nm muhemdisi deilim ama bu teknolaji sadece intelde var adamlar denemese uygun gormese bu işlemciye bu ana kartı cıkartmazdı sanırım...
peki ne yapmam gerek?
ANA KART H57 çipsetli ve USB 3.0 destekli yeni anakart: H57M-USB3
işlemci olarak i3 530 2.93 Ghz
RAM Kingston HyperX 2 GB 1600 MHz DDR3 RAM CL9
HDD WESTERN DIGITAL 500 GB SATA II HDD 32MB Caviar Black
KASA EVEREST (tam serisini bilmiyorum elımde vardı kullandım)
power supply gigabayt 470W (sipariş verdiğim)
ve hiç araştırmadım şimdide diyorum keşke AMD cipsetlı alsaydım...neyse zaten siparışlerı verdım 3 gune kadar gelır denıyeyım kullanayım düşüncemı burya yazıcam ıyı yada kotu benden sonraki arkadaşlara umarım yardımcı olur
Bir işlemcinin hemen hemen bütün değerleri aynı olmasına karşın fiyatlarındaki oynamalar İntel tarafında akıl alır derecede değil yani...
vatanbilgisayar.com/...|19=115
530 ile 540 arasındaki minumum hıza karşın 45 tl fark örnekle 1GB ram'e yansıyabilir.vs vs...
530 2,93 GHz 540 3,06 Ghz(fark)
Oysa AMD kanadı daha bir cazip...
vatanbilgisayar.com/...
vatanbilgisayar.com/...
20 tl fark ile 2,8 yerine 3,0 Ghz alınabilir.
İntel şimdiye kadar ektiği tohumların verimini aldı.Lakin başak her yıl aynı verimi vermez...Özellikle bu fiyat politikası ile.Millet yorumdan bahsediyor,son kullanıcı olarak nasıl kar ederiz,pc ne amaçla kullanılacak buna göre alışveriş yapılmalı..Küçücük farklar için faiş fiyatlar ödemeye değmez bence...