Intel 34nm SSD modellerinde kutu tasarımını güncelledi

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Geleceğin depolama standardı olacağı ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde mekanik disklerin yerini alacağı öngörülen NAND flash tabanlı SSD depolama çözümlerinde sektörün iddialı isimlerinden birisi de dünya yarıiletken devi Intel. Micron ile giriştiği ortaklık çerçevesinde kendi NAND flash bellek yongalarını ve kontrolcülerini hazırlayan Intel'in SSD pazarında iddialı olduğu ve zirveyi hedeflediği biliniyor.

Temmuz ayında duyurduğu ikinci jenerasyon X25-M serisi SSD sürücüleri ile endüstride ilk defa 34nm NAND flash bellek yongalarına sahip depolama çözümlerini kullanıma sunan Intel, yeni SSD'lerin lansmanını takip eden süreçte belirlenen ve veri kaybına neden olabileceği belirtilen BIOS sorunu nedeniyle 34nm SSD'lerin satışını durdurmuş ve hızlı bir çalışma ile sorunu çözen firmware güncellemesini yayınlanmıştı.

Firmware güncellemesi ile birlikte 34nm SSD modellerini yeniden satışa sunan Intel, Core i7 jenerasyonunda olduğu gibi yeni nesil SSD modellerinde de kutu tasarımını değiştirdi. Firma yeni firmware güncellemesi ile 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan depolama çözümleri için yeni bir başlangıç yapmayı hedefleyen firma, kutu tasarımını da yeni nesil işlemcilerdeki tasarıma benzer şekilde güncelledi.

Bu arada Intel'in 34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı X25-M G2 serisi yeni SSD ailesinin 60GB'lık temsilcisi 180 Avro, 160GB'lık temsilcisi ise 360 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satılıyor.

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