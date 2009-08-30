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Intel 34nm SSD modellerinde kutu tasarımını güncelledi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 34nm SSD modellerinde kutu tasarımını güncelledi
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Geleceğin depolama standardı olacağı ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde mekanik disklerin yerini alacağı öngörülen NAND flash tabanlı SSD depolama çözümlerinde sektörün iddialı isimlerinden birisi de dünya yarıiletken devi Intel. Micron ile giriştiği ortaklık çerçevesinde kendi NAND flash bellek yongalarını ve kontrolcülerini hazırlayan Intel'in SSD pazarında iddialı olduğu ve zirveyi hedeflediği biliniyor.

Temmuz ayında duyurduğu ikinci jenerasyon X25-M serisi SSD sürücüleri ile endüstride ilk defa 34nm NAND flash bellek yongalarına sahip depolama çözümlerini kullanıma sunan Intel, yeni SSD'lerin lansmanını takip eden süreçte belirlenen ve veri kaybına neden olabileceği belirtilen BIOS sorunu nedeniyle 34nm SSD'lerin satışını durdurmuş ve hızlı bir çalışma ile sorunu çözen firmware güncellemesini yayınlanmıştı.

Firmware güncellemesi ile birlikte 34nm SSD modellerini yeniden satışa sunan Intel, Core i7 jenerasyonunda olduğu gibi yeni nesil SSD modellerinde de kutu tasarımını değiştirdi. Firma yeni firmware güncellemesi ile 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan depolama çözümleri için yeni bir başlangıç yapmayı hedefleyen firma, kutu tasarımını da yeni nesil işlemcilerdeki tasarıma benzer şekilde güncelledi.

Bu arada Intel'in 34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı X25-M G2 serisi yeni SSD ailesinin 60GB'lık temsilcisi 180 Avro, 160GB'lık temsilcisi ise 360 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satılıyor.

Intel 34nm SSD modellerinde kutu tasarımını güncelledi
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Rizeli55 10 yıl
aç gözlülükle ne alakası var...sonuçta söz konusu olan ticari bir kuruluş...sosyal yardımlaşma kurumu değil ki....
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NEGA 10 yıl
intel bütün ürün gruplarının tasarımlarını aynı çatı altında toplamak istiyor heralde günden güne farklı ürünlerin görünüm öğeleri ile ilgili haberler çıkıyor fiyat bakımından hala son kullanıcı için çokta uygun durmuyor 2. revizyon sata3 içeren p55 anakartlar ile fiyatlarının biraz daha uygun hale gelmesi olası.
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m15k3n 10 yıl
bu donanım üreticileri bu kadar aç gözlü olurlarsa biz son kullanıcı ancak bu ürünler piyasadaki yerlerini antika değerine dönüştürecek zamana geldiği süre zarfında sahip oluyoruz.belki stokları eritmek istiyorlar ama hep tek taraflı olmaları (lehine) çok can sıkıcı.
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husNUKE 10 yıl
kutu tasarımı guzel olmuş ama biz bunları alana kadar kutunun boyaları güneşten solar
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CaSsErDoDo 10 yıl
şu ss dlerin fiyatı hala inmedi ya ne diyim ben yapcak bişi yok yaygınlaşana kadar bekliyeceğiz
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