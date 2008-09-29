Intel 3.5GHz'de çalışan en hızlı işlemcisinin satışına başladı

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Intel yüksek saat hızıyla dikkat çeken ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli en hızlı işlemcisinin satışına başladı. Intel'in Xeon 5200 serisi dahilinde sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı X5270 modeli 3.5GHz olarak belirlenen saat hızıyla firmanın Core mimarisine geçişten bu yana hazırladığı en yüksek frekanslı model. Belirttiğimiz üzere çift çekirdekli yapıda olan işlemci 1333MHz FSB desteği ve 6MB'lık seviye 2 bellek ile geliyor. LGA771 formundaki yeni model, yüksek saat hızına rağmen 80 watt'lık ısıl güç tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Satışına başlanan Xeon X5270, adetli (1000x) alımlarda 1172$'lık yurt dışı satış fiyatına sahip.

Editörün Notu: Intel'in masaüstü sistemler için hazırladığı güncel en hızlı çift çekirdekli işlemcisi 3.33GHz'lik Core 2 Duo E8600'dür.