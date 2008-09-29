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Intel 3.5GHz'de çalışan en hızlı işlemcisinin satışına başladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel yüksek saat hızıyla dikkat çeken ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli en hızlı işlemcisinin satışına başladı. Intel'in Xeon 5200 serisi dahilinde sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı X5270 modeli 3.5GHz olarak belirlenen saat hızıyla firmanın Core mimarisine geçişten bu yana hazırladığı en yüksek frekanslı model. Belirttiğimiz üzere çift çekirdekli yapıda olan işlemci 1333MHz FSB desteği ve 6MB'lık seviye 2 bellek ile geliyor. LGA771 formundaki yeni model, yüksek saat hızına rağmen 80 watt'lık ısıl güç tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Satışına başlanan Xeon X5270, adetli (1000x) alımlarda 1172$'lık yurt dışı satış fiyatına sahip.

Editörün Notu: Intel'in masaüstü sistemler için hazırladığı güncel en hızlı çift çekirdekli işlemcisi 3.33GHz'lik Core 2 Duo E8600'dür.


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nixniz 11 yıl
Hmm güzel haber... de...

"adetli (1000x) alımlarda 1172$"

Türkiyedeki distiribitörler almaz bunu :) zaten normalde server işlemcisi zor alıyorlar...

1000 adet üstü ancak HP filan alır oda kendi içinden türkiyeye yollar vs...
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GOLDFALCON 11 yıl
türkiyede o kadar server gerektircek kadar gelişmiş bi ordu warsa wardır normal firmalara gerekmez sanırım....
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