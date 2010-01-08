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Intel 40GB kapasiteli SSD modelini satışa sundu: X25-V

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 40GB kapasiteli SSD modelini satışa sundu: X25-V
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Yıl sonuna doğru 600GB kapasiteli SSD modellerini pazara sunmayı planlayan Intel,ürün gamındaki en ucuz SSD çözümü olarak 40GB kapasiteli X25-V modelini pazara sunuyor. Performanstan çok maliyetin gözetildiği 2.5-inç boyutundaki yeni sürücü, SATA-II ara birimini destekliyor ve MCL (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor. Mekanik disklerle kıyaslandığında sessiz çalışan ve daha az güç tüketen X25-V, Intel tarafından açıklanan bilgilere göre 170MB/sn okuma ve 35MB/sn yazma hızlarını destekliyor.

Avrupa ve Amerika pazarlarında üç yıllık garanti ile satışa sunulan 40GB kapasiteli Intel X25-V, Newegg'de 130 dolar, Avurpa'da ise 98 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.

Intel 40GB kapasiteli SSD modelini satışa sundu: X25-V
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DH Misafiri 9 yıl
detaylı yazma ve okuma değerleri:
chip.com.tr/...
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar yanıldığınız birçok nokta var, yazma hızı düşük ama zaten 40 GB ne yazacaksınız windows işletim sistemini kurun programlarınızı içine atın windows açılışı core 2 quad 4 GB ddr2 li sistemde 40 sn den 20 sn düştü, kapanış süresi 17 sn de 6 sn düştü, photoshop a tıkladığınızda credit ekranı nerdeyse gelmiyor, hangi Hdd sabit diskte hangi raid sistemiyle ve veri güvenliği ile 200MB/sn okuma hızı veriyor.
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Divinity 9 yıl
Kaçırdığınız bir nokta var, yazma hızı düşük gözükse bile erişim süresi 0.5ms den az. Yani veriye erişirken inanılmaz bir vakit kazanımı mevcut, aynı zamanda mekanik disklerde olan kafanın mutlaka okunacak bölümün üzerinden geçme zorunluluğu da yok, ses zaten yok, bir de karşılaştırmalarınızı 7200 disklere ve hatta raid yaptığınız diskler ile yapıyorsunuz, ve bu da sizi yanlış yönlendiriyor.
Giriş sınıfı SSD diskleri mekanik disklerin giriş sınıfı olan versiyonları ile karşılaştırmalısınız, 5400rpm olanlar gibi ve tabi raid performansı mekanik disklerde %35'lerde kalırken SSD'lerde raid performansı %85 civarı olur.
Kısaca kaçırdığınız çok nokta var yorum yazarken.
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CoreXXX 9 yıl
35mb/sn ve 40 gb ne işe yarar bu disk anlayamadım, performans için alsak performanslı değil, kapasite için alsak kapasitesi yok. sadece laptoplarda az enerji için kullanılabilir
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hakanr 9 yıl
usb bellek alırım daha iyi o ne biçim bi yazma hızı öyle
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TuVNeRa 9 yıl
Yazma ile okuma hızı arasında uçurum var.
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tolgaciik 9 yıl
hem yavaş hem düşük kapasite.. 40GB mı kaldı artık yapmasınlar yaahuu
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deniz_sea 9 yıl
önce benim caviar black e yetişsin sonra alırım
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Susturucu10Şanlı 9 yıl
fiyatı pahalı ve hızı da iyi değil değmez şimdilik ama inşallah fiyatlar yakında düşer çünkü 2ssd alıp raid yapmak istiyorum artık
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grafiker 9 yıl
40 gb 130 dolar hala pahalılar ve buda giriş seviyesi bir ürün gibi duruyor.
hadi biraz ucuzlasın şu ssd ler...
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Tora 9 yıl
Yazma hızı 80MB/s gibi orta seviye bile olsa mutlaka 2 tane alıp RAID0 ile sistem diski olarak kullanırdım fakat 35MB/s kabul edilmeyecek kadar düşük bir hız.
Onun dışında okuma hızı, üst seviye olmamasına rağmen gayet ideal
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