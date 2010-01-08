Intel 40GB kapasiteli SSD modelini satışa sundu: X25-V

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Yıl sonuna doğru 600GB kapasiteli SSD modellerini pazara sunmayı planlayan Intel,ürün gamındaki en ucuz SSD çözümü olarak 40GB kapasiteli X25-V modelini pazara sunuyor. Performanstan çok maliyetin gözetildiği 2.5-inç boyutundaki yeni sürücü, SATA-II ara birimini destekliyor ve MCL (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor. Mekanik disklerle kıyaslandığında sessiz çalışan ve daha az güç tüketen X25-V, Intel tarafından açıklanan bilgilere göre 170MB/sn okuma ve 35MB/sn yazma hızlarını destekliyor.

Avrupa ve Amerika pazarlarında üç yıllık garanti ile satışa sunulan 40GB kapasiteli Intel X25-V, Newegg'de 130 dolar, Avurpa'da ise 98 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.

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