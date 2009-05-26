Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel 45nm Pentium E2210 işlemcisini kullanıma sunuyor

9 yıl
8,6b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel 45nm Pentium E2210 işlemcisini kullanıma sunuyor
Tam Boyutta Gör

Önümüzdeki hafta başlayacak Computex fuarında Core i7 950 ve Core i7 975 Extreme Edition modellerini tanıtması beklenen Intel, giriş seviyesinde sistemler ve ofis bilgisayarları için hazırladığı çift çekirdekli Pentium E 2000 serisini de güncelliyor. Intel'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre firma, 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Pentium E2200 modelini EOL programı çerçevisinde saha kenarına almaya yerini ise 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Pentium E2210 modeliyle doldurmaya hazırlanıyor.

Açıklanan detaylara göre 2.2GHz'de çalışan ve 1MB L2 bellek kapasitesine sahip olan 800MHz FSB destekli Pentium E2210 modelinin 65 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olduğu ve yeni üretim teknolojisiyle seriyi daha iddialı bir konuma taşıyabileceği belirtiliyor. Deep Sleep State (C3E) ve Deeper Sleep State (C4E) gibi yeni özelliklere sahip olan 45nm Pentium E2210 işlemcisinin hız aşırtma konusunda da iddialı olması beklenirken, 64$'lık E2200 modelinin yerini aynı veya daha uygun fiyat seviyesinden alması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
buraoca2 9 yıl
E5xxx serisinden sonra pek tutulacağını düşünmüyorum ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
Boş yere gelen güncellemeydi bu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 9 yıl
@sadtneverdie zaten orda ülkedeki ekonomi politikasına taş atıyorum ötv derken. ama jeton bu ne zman düşeceği belli olmuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
intel le çtv nin ıvırın zıvırın ne ilgisi var? adamlar 64 dolardan çıkartıyor. vergiler intelden kampanyası başlatıp mı satsınlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Confusion 9 yıl
takoz üretim yapmazlarsa "xtreme oc" olacağı kesin bir ürün::::::::: alanlar rahatlıkla 4ghz üstüne çıkacaktır ama ürünün giriş seviye yane ofis bilgisayarlarına üretildiği belli bunu alıp oyun için oc kastırmak tüketiciler için temel amaç olmamalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cato16 9 yıl
Şimdi İntel'in uygun fiyatı derken 150'yi kastediyor sanırım. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FasTBoY 9 yıl
Vaybe, hiç tahmin etmezdim E2xxx serisininde 45nm olacağını.

Desenize benim E2160'ın torunu geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 9 yıl
al bunu ver o.c. u :) ama dediğiniz gibi kdv ötv hede hödö derken çok pahalanır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
tercihi fiyatına bağlı bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
memlekette 150 liraya satarlar bunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Light_Velocity 9 yıl
Intel iyice yaşlandı

Haber için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8551 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
cpu, İşlemci
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Acer Timeline ile 8 saat kesintisiz pil ömrü 9 yıl Guitar Hero: Metallica inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim