Intel 45nm Pentium E2210 işlemcisini kullanıma sunuyor

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Önümüzdeki hafta başlayacak Computex fuarında Core i7 950 ve Core i7 975 Extreme Edition modellerini tanıtması beklenen Intel, giriş seviyesinde sistemler ve ofis bilgisayarları için hazırladığı çift çekirdekli Pentium E 2000 serisini de güncelliyor. Intel'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre firma, 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Pentium E2200 modelini EOL programı çerçevisinde saha kenarına almaya yerini ise 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Pentium E2210 modeliyle doldurmaya hazırlanıyor.

Açıklanan detaylara göre 2.2GHz'de çalışan ve 1MB L2 bellek kapasitesine sahip olan 800MHz FSB destekli Pentium E2210 modelinin 65 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olduğu ve yeni üretim teknolojisiyle seriyi daha iddialı bir konuma taşıyabileceği belirtiliyor. Deep Sleep State (C3E) ve Deeper Sleep State (C4E) gibi yeni özelliklere sahip olan 45nm Pentium E2210 işlemcisinin hız aşırtma konusunda da iddialı olması beklenirken, 64$'lık E2200 modelinin yerini aynı veya daha uygun fiyat seviyesinden alması bekleniyor.