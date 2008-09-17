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Intel 8 Çekirdekli Nehalem modellerini 2009'da duyuracak

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dunington serisi 6 çekirdekli ilk işlemcilerini pazara sunarak önemli bir ilki gerçekleştiren Intel, çekirdek sayısını arttırmakta kararlı görünüyor. Zira gelen bilgilere göre firma Nehalem mimarisini kullanan 8 çekirdekli işlemcilerini gelecek yılın ikinci yarısında duyurmayı hedefliyor. Muhtemelen 16MB büyüklüğünde L3 belleğe sahip olacak 8 çekirdekli işlemcilerin 150 watt seviyesinde ısıl güç tasarımına sahip olacakları tahmin ediliyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak işlemcilerin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak Core i7 serisi dört çekirdekli işlemcilerden boyut olarak iki kata varan oranda daha büyük olmaları beklenirken artan çekirdek sayısına paralel olarak saat hızlarının performans odaklı masaüstü Nehalem (Bloomfield serisi) işlemcilerine göre ciddi derecede düşük olması bekleniyor. İlk etapta sunucu ve iş istasyonlarına yönelik olarak hazırlanacak 8 çekirdekli işlemciler için Intel'in hedefinde masaüstü sistemlerde bulunuyor.


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DH Misafiri 8 yıl
çekirdek sayısının artması ençok server(yer sağlayıcı) yarıyacaktır. makineyi bölüp bölüp VPS veya VDS olarak satılacaktır. şuan için 32 çekirdekliyi bekleyen intel müşterileri vardır.
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2kol3bacak 8 yıl
Horta gel bravo misafir harikasın
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nevrullah 10 yıl
64 çekirdek olsa ne yazar programlar destek vermedikten sonra tek çekirdek kullanacak geri kalan çekirdekler yatacak. Bide işlemciler 64 bit üretiliyor uzunca bi süredir. fakat daha tam anlamıyla 64 bit program bile bulamazken 2 çekirdek üzeri işlemciler kullanıcılar için lüks olmaktan öteye geçmiyor.
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G-UNITSOLDIER 11 yıl
8 çekirdek mi nerde??
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bigdede 11 yıl
olsa ne olurki kullanamadıktan sonra
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Promesa 11 yıl
Haydi hayirlisi
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DreaMeat 11 yıl
Çok çekirdek destekli uygulamalar artmadıkça, çekirdek arttırımı son kullanıcının pek bi işine yaramayacak gibi. 4 çekirdekli uygulamalardaki performans artışı ancak belli başlı uygulamalarda hissediliyor. Yazılımlar değişmedikçe kullanıcılar çok çekirdek için sistem yenilemez diye düşünüyorum.
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drkayzer 11 yıl
8 çekirdeğin artısı ne olucakki onu merak ediyorum 4 çekirdeğe göre
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pcenginer 11 yıl
her sene artıcakmı çekirdekler çok ilginç teknoloji çok hızlı gidio hadi hayırlısı
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arda1811 11 yıl
amd 12 çekirdekten bahsederken intel 8 çekirdekten bahsediyor aslında sanıldıgı gibi sayılar anlam ifade etmiyor intel yavaş yapıp işinin özüne giriyor amd biraz fazla uçmaya başladı bu sektörde ama bence intel daha iisini yapıyor
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