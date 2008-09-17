Intel 8 Çekirdekli Nehalem modellerini 2009'da duyuracak

Dunington serisi 6 çekirdekli ilk işlemcilerini pazara sunarak önemli bir ilki gerçekleştiren Intel, çekirdek sayısını arttırmakta kararlı görünüyor. Zira gelen bilgilere göre firma Nehalem mimarisini kullanan 8 çekirdekli işlemcilerini gelecek yılın ikinci yarısında duyurmayı hedefliyor. Muhtemelen 16MB büyüklüğünde L3 belleğe sahip olacak 8 çekirdekli işlemcilerin 150 watt seviyesinde ısıl güç tasarımına sahip olacakları tahmin ediliyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak işlemcilerin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak Core i7 serisi dört çekirdekli işlemcilerden boyut olarak iki kata varan oranda daha büyük olmaları beklenirken artan çekirdek sayısına paralel olarak saat hızlarının performans odaklı masaüstü Nehalem (Bloomfield serisi) işlemcilerine göre ciddi derecede düşük olması bekleniyor. İlk etapta sunucu ve iş istasyonlarına yönelik olarak hazırlanacak 8 çekirdekli işlemciler için Intel'in hedefinde masaüstü sistemlerde bulunuyor.