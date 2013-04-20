Intel, Android işletim sistemli dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar hazırlığında

Windows 8 işletim sisteminin bilgisayar dünyasında beklenen hareketlenmeyi sağlayamadığı yönündeki tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Microsoft'un yeni işletim sistemi, hem tabletler hem de geleneksel bilgisayarlar için radikal değişiklikler sunarken, başlat menüsünün kaldırılması ve yeni arayüzün dokunmatik ekran olmadan çok fazla kullanışlı olmaması gibi nedenlerden ötürü son kullanıcılar temkinli yaklaşıyor.

Diğer taraftan Android işletim sisteminin tablet pazarındaki gelişen pozisyonu da dikkatlerden kaçmıyor. İşte bu noktadan hareket eden Intel, döndürülebilir ekrana sahip dizüstü bilgisayarlar için Windows 8'in yanında Android platformunu da gündemine almış durumda. Çok uzun süredir Android 4.1 ve 4.2'nin x86 uyumluluğu üzerine mesai yapan Intel, kapalı kapılar ardında dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar modelleri için hazırlıklarına sürdürüyor.

Digitimes'ın haberine göre Intel'in bu hazırlıkları, ilk olarak Lenovo tarafından lanse edilebilir. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Lenovo'nun, Android işletim sistemini kullanan Intel tabanlı yeni bir Yoga modeli hazırladığı bildiriliyor. 11-inç boyutunda ekrana sahip olan bilgisayarın hangi donanıma sahip olacağı bilinmese de 2GB bellek ve Intel'in Atom Z2000 serisi işlemciler en güçlü ihtimal olarak karşımıza çıkıyor.

Android işletim sistemli dizüstü bilgisayarlar için 500 dolar fiyat seviyesini hedef belirleyen Intel aynı zamanda üreticilere, yeni bilgisayarlar için çıkartılabilir klavye tasarımını da şart koşabilir. Bu sayede dilendiği zaman klavyesi çıkartılarak cihazlar Android tablet olarak ta kullanılabilecekler. Windows RT ile birlikte ARM platformuna da destek vermeye başlayan Microsoft'a karşı Intel de Android silahını sahaya sürecek gibi görünüyor. Lenovo'nun başlatacağı düşünülen Intel tabanlı Android bilgisayar akımına hemen ardından HP, Toshiba ve Acer gibi isimlerin de dahil olması bekleniyor.



