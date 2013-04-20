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Intel, Android işletim sistemli dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar hazırlığında

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
934
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, Android işletim sistemli dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar hazırlığında
Windows 8 işletim sisteminin bilgisayar dünyasında beklenen hareketlenmeyi sağlayamadığı yönündeki tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Microsoft'un yeni işletim sistemi, hem tabletler hem de geleneksel bilgisayarlar için radikal değişiklikler sunarken, başlat menüsünün kaldırılması ve yeni arayüzün dokunmatik ekran olmadan çok fazla kullanışlı olmaması gibi nedenlerden ötürü son kullanıcılar temkinli yaklaşıyor.
Diğer taraftan Android işletim sisteminin tablet pazarındaki gelişen pozisyonu da dikkatlerden kaçmıyor. İşte bu noktadan hareket eden Intel, döndürülebilir ekrana sahip dizüstü bilgisayarlar için Windows 8'in yanında Android platformunu da gündemine almış durumda. Çok uzun süredir Android 4.1 ve 4.2'nin x86 uyumluluğu üzerine mesai yapan Intel, kapalı kapılar ardında dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar modelleri için hazırlıklarına sürdürüyor.
Digitimes'ın haberine göre Intel'in bu hazırlıkları, ilk olarak Lenovo tarafından lanse edilebilir. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Lenovo'nun, Android işletim sistemini kullanan Intel tabanlı yeni bir Yoga modeli hazırladığı bildiriliyor. 11-inç boyutunda ekrana sahip olan bilgisayarın hangi donanıma sahip olacağı bilinmese de 2GB bellek ve Intel'in Atom Z2000 serisi işlemciler en güçlü ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. 
Android işletim sistemli dizüstü bilgisayarlar için 500 dolar fiyat seviyesini hedef belirleyen Intel aynı zamanda üreticilere, yeni bilgisayarlar için çıkartılabilir klavye tasarımını da şart koşabilir. Bu sayede dilendiği zaman klavyesi çıkartılarak cihazlar Android tablet olarak ta kullanılabilecekler. Windows RT ile birlikte ARM platformuna da destek vermeye başlayan Microsoft'a karşı Intel de Android silahını sahaya sürecek gibi görünüyor. Lenovo'nun başlatacağı düşünülen Intel tabanlı Android bilgisayar akımına hemen ardından HP, Toshiba ve Acer gibi isimlerin de dahil olması bekleniyor.


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Moribito 6 yıl en beğenilen
Android aslinda altyapi olarak rakiplerine gore geride ve daha performansiz olmasina ragmen, pazari domine ediyor. Cunku Android kullanan firmalarin reklam ve fiyat politikasi uzerine politika yok. Sonucta urunden cok, urunu nasil tanittidigin onemli. Birde Google rakiplerine gore cok sevilen bir firma, onlarca servisi bedava (Gmail, Blogger, Translate, Analiz servisleri vs vs...), rakipleri halen $5 dolarlik kablolari $35 dolara satma pesinde.
Android aslinda altyapi olarak rakiplerine gore geride ve daha performansiz olmasina ragmen, pazari domine ediyor. Cunku Android kullanan firmalarin reklam ve ...
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metinolmetin 6 yıl
Win8' i çıkartıp ARM işlemcili sistemlere de destek vermesiyle Microsoft, kendi kuyusunu kazıyor. Google' da bu yeni oluşuma destek verirse rekabet asıl o zaman başlar. Bence Microsoft'un etekleri şimdiden tutuşmuştur. :)
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LightningRaven 6 yıl
Gelsin gelsin
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GetSomeRest 6 yıl
Microsoftun tutuşmasını görmek çok hoş olur. Windowsa biraz daha özen gösterip fiyatları daha aşağıya çekerler artık. Meydanı boş bulup sömürdü yıllardır. Android çıktı 200 tl(windows lisans ücretine) tablet alır olduk.
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demo22 6 yıl
O kadar donanim var ama oyunlar yinede bir kaç oyun oynanmasi imkansiza yakin bir standart yok oyunlar çok şişirilmiş çünkü eğer çok rahat kaldirirsa insanlar oyunun grafiklerinden kuskulaniyor ama bu her kullanici için geçerli değil yani grafikler gelisirse en güçlu cihaz bile sorunsuz oynatmasi mümkun değil ama bazi kullanicilar bunu anlamiyor eğer bir oyun kasarsa daha iyi grafiklere sahip saniliyorlar oyun yapimcilari ve cihaz üreticileri bu straji den vaz geçeceklerini hiç sanmiyorum bu imkansiz.
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Zenci Forvet 6 yıl
Tutmaz bu alet.
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HeArTbAnG 6 yıl
Android işletim sisteminin nüfuz alanını x86 tabanlı PC'lere genişletmesi masaüstü işletim sistemi piyasasında ÇOK büyük alan sahibi olan Microsoft'un iki ayağını bir pabuca sokacak.Ancak bütün bunların gerçekleşmesi için Google tarafından birinci elden müdahele şart.Eğer Google böyle bir şeye sıcak bakmazsa maalesef böyle bir girişim kalıcı olmayacaktır.
Kısacası bilgisayar yazılımları tarihinde bir dönüm noktası üzerindeyiz.Fanatik Linux sempatizanlarının hayalini kurduğu "Windows'suz bir dünya" orta vadede kısmen,uzun vadede ise tamamen gerçekleşebilir.
Microsoft'la Google'a bu son ışın kılıcı düellosunda bol şans.
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foz54 6 yıl
Ne yaman çekişkidir ki androide yazılım yükleme-root işlemleri için her zaman bir windows lazım ama Android popülerliği sayesinde yakında dokunmatik dizüstü pazarında windowsa rakip olacak seviyeye geldi
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Yaratık00 6 yıl
IhtiyarDelikanli
daha çok çeşit lazım iyidir iyi

"iyidir iyi" harekatımı başlattınız :)
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..dEnZeL.. 6 yıl
ekranı dönüyor diye bin tl daha fiyat koyarlar
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MxFxOx 6 yıl
haberin başlığını enteresan, dönüştürülebilir dizüstü. Alt tarafı ekranı dönebiliyor :D
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iboocum 6 yıl
2GB ram oldukca iyi ama diger ozellikler merak konusu
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
daha çok çeşit lazım iyidir iyi
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