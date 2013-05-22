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Intel Core i5-4670K video ön inceleme "Haswell ilk testlerle mercek altında"

6 yıl
20,5b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in yeni nesil Haswell mimarisini kullanan Core i5-4670K işlemcisi, hem çekirdek hem de GPU performansını gösteren detaylı testlerle ön inceleme konuğumuz. Bakalım yeni işlemci, yerini aldığı Core i5-3570K ve AMD FX-8350'ye karşı neler yapıyor.
 

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gcb1903 6 yıl en beğenilen
Bu haberde 4670 değilde fx8350 göz doldurmuş ve kendinden daha pahalı olan rakibi 3570k ile arasındaki performans farkını ortaya koymuş. Testin tek galibi FX8350.
Bu haberde 4670 değilde fx8350 göz doldurmuş ve kendinden daha pahalı olan rakibi 3570k ile arasındaki performans farkını ortaya koymuş. Testin tek galibi FX835...
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2 Yanıt Yanıtla +36
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Patronage 6 yıl
2500k ile yola devam :)

şuanda İvy yada sandy bridge kullanıcılarının işlemci ve anakart değiştirmesine değecek bir performans farkı yok yapılan masraf tamamen boşa yapılır değiştirmeyi düşünenler için ancak yeni sistem kuranlar için ideal


Merak ettiğim tek nokta İntel IVY bridge'de oduğu gibi işlemci metal plakası arasına lehim mi yoksa yine aynı hatayı yaparak macun mu koydu bunu merak ediyorum
2500k ile yola devam :)şuanda İvy yada sandy bridge kullanıcılarının işlemci ve anakart değiştirmesine değecek bir performans farkı yok yapılan masr...
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KaleyDeskop 6 yıl
Brn_Kvn25
Hangi anakartı kullandınız ?

+1
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acaluka 1 yıl
Millet Ryzen ile intelin 2013 de çıkarttığı işlemciyi kıyaslayıp haswell e çöp diyor. Hani ben fanboy değilim de, arada 4 sene var AMD anca yetişiyor...
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Al Swearengen 1 yıl
Intel az performans artışı veriyor diye eleştiriliyor ama ryzenlerin verdiği oyun performansını adamlar bu çöplerle 2013 te verdi
Hatta i7 4790 ı geçemediler hala.
1 Yanıt Yanıtla +1
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John Greer 1 yıl Al Swearengen
Al Swearengen
Intel az performans artışı veriyor diye eleştiriliyor ama ryzenlerin verdiği oyun performansını adamlar bu çöplerle 2013 te verdi
Hatta i7 4790 ı geçemediler hala.

Ama ama çok çekirdek

Ama ama deiks on iki

Ama ama daha fe/pe

Ama ama amede en bi züper
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Jon SNOW 37 1 yıl
çöp işlemci
amd ryzen yokken intel bu çöpleri zorla kazık fiyata satıyordu
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Al Swearengen 1 yıl
Yorumlar bomba.Günümüze çok benziyor.
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ßekir 1 yıl Al Swearengen
HOOOOOOORRRRRTT!
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John Greer 1 yıl Al Swearengen
Al Swearengen
Yorumlar bomba.Günümüze çok benziyor.


+1
Biri ryzenboyları çağırsın
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Guest 5 yıl
bu mimariden en büyük beklentim enerji verimliliği üzerineydi ama güç tüketimine paralel performans artışı sağlanamamış. güç verimliliği tamamen yalan oluyor bu durumda. Performans olarak ise tam beklediğim yerde, i7-3770k'yı devirmesi mümkün olmazdı zaten.
Bi de anakart değiştirmek gerekmeseydi bile mevcut durumda işlemci güncellemek için hiç mantıklı bir işlemci değil; mevcut 3. nesil i7 serisi işlemcilerle Haswell i5 işlemciler aynı fiyatta olacaktır. TDP olarak 6 watt avantaj sağlıyor, performansta ise geride kalıyor.
en iyisine sahip olmak isteyenler yeni i7 serisini alır, onlar zaten anakart fiyatına da bakmaz ;)
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R e a L i z m 5 yıl
2011 socket harici intel alınmaz....
FX 8350 yeter hepimize.
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480p 5 yıl
GTX61

bu mimariden en büyük beklentim enerji verimliliği üzerineydi ama güç tüketimine paralel performans artışı sağlanamamış. güç verimliliği tamamen yalan oluyor bu durumda. Performans olarak ise tam beklediğim yerde, i7-3770k'yı devirmesi mümkün olmazdı zaten.

Bi de anakart değiştirmek gerekmeseydi bile mevcut durumda işlemci güncellemek için hiç mantıklı bir işlemci değil; mevcut 3. nesil i7 serisi işlemcilerle Haswell i5 işlemciler aynı fiyatta olacaktır. TDP olarak 6 watt avantaj sağlıyor, performansta ise geride kalıyor.
en iyisine sahip olmak isteyenler yeni i7 serisini alır, onlar zaten anakart fiyatına da bakmaz ;)

O olay masaüstü değil, dizüstü işlemcilerinde geçerli. Dizüstü cihazlarının güç tüketimi işlemci üzerinde kullanılan güç regülatörleri sayesinde şarj etmeden kullanım süresini arttıracak.
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DonsuzBalık 6 yıl
fx6100 candır
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grezimonk 6 yıl
intel pişmanlıktır... bakın hem boş bir işlemci hemde anakart masrafı... 84W ne oldu? para tuzağı intel...
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frostburn 6 yıl
haswell kader :D
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drserk 6 yıl
Hyper-Threading olmamasına rağmen test sonuçlarında 3570k dan bu kadar iyi ama sıcaklıklar Hyper-Threading olsa nasıl olacaktı kim bilir.. sıcaklık konusunda haswell işlemciler de ivybridge'ler gibi o zaman
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kmlhyt 6 yıl
2500k gözünü seveyim :)
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