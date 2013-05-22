Intel Core i5-4670K video ön inceleme "Haswell ilk testlerle mercek altında"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Millet Ryzen ile intelin 2013 de çıkarttığı işlemciyi kıyaslayıp haswell e çöp diyor. Hani ben fanboy değilim de, arada 4 sene var AMD anca yetişiyor...
|Intel az performans artışı veriyor diye eleştiriliyor ama ryzenlerin verdiği oyun performansını adamlar bu çöplerle 2013 te verdi Hatta i7 4790 ı geçemediler hala.
Al Swearengen
Ama ama çok çekirdek
Ama ama deiks on iki
Ama ama daha fe/pe
Ama ama amede en bi züper
| çöp işlemci
amd ryzen yokken intel bu çöpleri zorla kazık fiyata satıyordu
|Yorumlar bomba.Günümüze çok benziyor.
|HOOOOOOORRRRRTT!
Al Swearengen
+1
Biri ryzenboyları çağırsın
|bu mimariden en büyük beklentim enerji verimliliği üzerineydi ama güç tüketimine paralel performans artışı sağlanamamış. güç verimliliği tamamen yalan oluyor bu durumda. Performans olarak ise tam beklediğim yerde, i7-3770k'yı devirmesi mümkün olmazdı zaten.
Bi de anakart değiştirmek gerekmeseydi bile mevcut durumda işlemci güncellemek için hiç mantıklı bir işlemci değil; mevcut 3. nesil i7 serisi işlemcilerle Haswell i5 işlemciler aynı fiyatta olacaktır. TDP olarak 6 watt avantaj sağlıyor, performansta ise geride kalıyor.
en iyisine sahip olmak isteyenler yeni i7 serisini alır, onlar zaten anakart fiyatına da bakmaz ;)
| 2011 socket harici intel alınmaz....
FX 8350 yeter hepimize.
GTX61
O olay masaüstü değil, dizüstü işlemcilerinde geçerli. Dizüstü cihazlarının güç tüketimi işlemci üzerinde kullanılan güç regülatörleri sayesinde şarj etmeden kullanım süresini arttıracak.
|fx6100 candır
|intel pişmanlıktır... bakın hem boş bir işlemci hemde anakart masrafı... 84W ne oldu? para tuzağı intel...
|haswell kader :D
|Hyper-Threading olmamasına rağmen test sonuçlarında 3570k dan bu kadar iyi ama sıcaklıklar Hyper-Threading olsa nasıl olacaktı kim bilir.. sıcaklık konusunda haswell işlemciler de ivybridge'ler gibi o zaman
|2500k gözünü seveyim :)
şuanda İvy yada sandy bridge kullanıcılarının işlemci ve anakart değiştirmesine değecek bir performans farkı yok yapılan masraf tamamen boşa yapılır değiştirmeyi düşünenler için ancak yeni sistem kuranlar için ideal
Merak ettiğim tek nokta İntel IVY bridge'de oduğu gibi işlemci metal plakası arasına lehim mi yoksa yine aynı hatayı yaparak macun mu koydu bunu merak ediyorum
+1