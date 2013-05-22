Intel Core i5-4670K video ön inceleme "Haswell ilk testlerle mercek altında"

Intel'in yeni nesil Haswell mimarisini kullanan Core i5-4670K işlemcisi, hem çekirdek hem de GPU performansını gösteren detaylı testlerle ön inceleme konuğumuz. Bakalım yeni işlemci, yerini aldığı Core i5-3570K ve AMD FX-8350'ye karşı neler yapıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.