Intel Core i7-4770K işlemci video inceleme

Intel'in yeni nesil Haswell mimarisini kullanan en hızlı masaüstü işlemci modeli Core i7-4770K test masamızda. Standart olarak 3.5GHz'de çalışan ve Turbo Boost 2.0 ile 3.9GHz'e kadar çıkabilen 4 çekirdek, 8 izlekli işlemcinin hem genel performansını hem de sahip olduğu HD 4600 entegre grafik biriminin yeteneklerini detaylı bir şekilde bu videomuzda bulabilirsiniz.

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