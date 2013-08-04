Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Intel Core i7-4770K işlemci video inceleme

5 yıl
23,2b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel'in yeni nesil Haswell mimarisini kullanan en hızlı masaüstü işlemci modeli Core i7-4770K test masamızda. Standart olarak 3.5GHz'de çalışan ve Turbo Boost 2.0 ile 3.9GHz'e kadar çıkabilen 4 çekirdek, 8 izlekli işlemcinin hem genel performansını hem de sahip olduğu HD 4600 entegre grafik biriminin yeteneklerini detaylı bir şekilde bu videomuzda bulabilirsiniz.
 
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fx57 5 yıl en beğenilen Darkknight02
Darkknight02

erdi abi resmen intelci olmus.x264 pas2 de fx-8350 geçmiş hiç caktırmadan hala inteli öne geçiriyor.pass 2 de fx-8350 geçdiğini söylemiyor .amdyi yerin dibine sokuyor daima.lütfen yancı olmayın


Merhaba,

Yorumunuzu gözden geçirmeniz gerekiyor. Yancı demişsiniz, öyle bir tutum ve davranış içerisinde isem, belirttiğiniz tabloyu neden testlerde kullanayım? Ayrıca FX-8350 ile ilgili olarak hem ilgili incelemesini, hem Intel 4670K incelemelerimizi izlemenizi tavsiye ederim, bakın bakalım nasıl yorumlar yapıyoruz. Üzülerek görüyorum ki, bazı yorumlar amacını aşan ifadeler taşıyor. Bir veriyi eleştirmek ayrıdır, yancı diye suçlamak, karalamak ayrı şeylerdir.

Fiyat/performans konusuna gelecek olursak, görülebileceği üzere Core i7-4770K'ya fiyat-performans işlemcisi diyen yok zaten. Ama bu durum, Extreme Edition serisindeki işlemciler haricinde, hem Intel hem de AMD'nin diğer tüm işlemci modelleri arasında genel oılarak en hızlı işlemci olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Teşekkürler.
Darkknight02erdi abi resmen intelci olmus.x264 pas2 de fx-8350 geçmiş hiç caktırmadan hala inteli öne geçiriyor.pass 2 de fx-8350 geçdiğ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +50
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
calhanre 5 yıl
siz şu sorunlu player olayını ne zaman değiştireceksiniz merak ediyorum.izlemek için önce firefox üzerinden indirip öyle izlemek zorunda kalıyorum.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
helloween 5 yıl RushEpicsTR
RushEpicsTR

helloween

ne emeği kardeş. 4770k çıkalı kaç ay oldu? bu incelemenin bir reklam incelemesi olduğunu göremiyormusun? 420 liralık işlemci 850 liralık işlemci ayarında fakat koskoca videoda adı bir kez geçmiyor. anca karalama yapılıyor. winrarda 1 saniye daha önde diye 4770k, 3770k sahiplerine 4770k alın öğüdü veriliyor. x264 ve diğer testlerdeki amd başarısı görmezden geliniyor. amd apusunun intel grafik birimine olan devasa üstünlüğü görmezden geliniyor. sanki arada hiç fark yokmuş gibi lanse ediliyor. aynı durum intelin lehine olsaydı, amdyi yerin dibine sokardılar. ayrıca videodaki testler eski testler yeni yapılmamış. yahu ne oldu bu donanımhabere ya. para bukadarmı önemli artık insanlar için. bu incelemeyi yapan admin eğer donanımhaber kullancılarını 1 gram düşünseydi, veya onlara yol göstermek niyetinde olsaydı amdnin fiyat performans üstünlüğünden 1 gram bahsetmezmiydi?? amd-apunun üstünlüğü, çoklu çekirdek performansı herşey ortadayken amdye yapılan bu haksızlık nedir arkadaş. 1 ay önce başka bir admin video yüklüyor 8350, 3770k ve 4670k da dahil olmak üzere tüm inteli dağıtmış. sonra 1 ay geçiyor 4770k çıkalı yıl olacak nerdeyse bir video geliyor ekrana 4.8ghz ye OC edilmiş yok winrarda 1 saniye üstün yok amd hep geride yok efendim amd yine ezilmiş. şu donanımhaber üyesi vatandaşları bir gram düşünseydi bu adminler, fiyat performans sunan %80i fakir insanlardan oluşan oyuncu caimasına yol gösterirlerdi. 300-400 lıralık işlemciler aynı işi yaparken 4770kyı 4.8ghzye çıkarıp intel reklamı yapmazlardı. madem kendinize güveniyorsunuz sayın adminler hodri meydan amd fx serisi ve intel i5 i7 serisini bir güzel test edin ve f/p kimmiş, çoklu çekirdekte kim üstünmüş, renderde kim ne yapıyormuş görelim.


Belki reklam amaçlı yapılmış olabilir ancak sana bunu al demiyor parası olan alsın bunu es geçtim bu işlemciyi alan, 100 kat daha büyük bir dosyayı işlediğini düşünelim arada 1 dakika 40 saniye gbi bir fark oluyor siz küçük çaplı değerlendiriyorsunuz olay, yüzde kaç daha hızlı. küçük kulvardaki koşular değil geniş kapsamlı kulvarlar. Ayrıca bu işlemciyi alan kişinin entegre grafik birimini kullanacağını hiç zannetmiyorum. BU ARADA UNUTMA HİÇ KİMSE BURADA BEDAVAYA KALKIPTA İNCELEME YAPMAZ. VESSELAM.



kim bedava inceleme yapmaz kardeş. donanımhaberin yaptığı işlemci incelemesi 3-5'se, kullanıcıların yaptıkları inceleme en az 100'dür yahu. kimse kimseyi kandırmasın. testler cpular eski. verilen mesaj belli. INTEL ALIN. bir inceleme yaparken cımbızla seçilmiş kelimeleri ezberleyip,sunuma profosyonellik katılmış imajı vererek göz boyamak donanımhabere hiç yakışmıyor. gerçekten "tarafsız" bir test yapılsaydı, o testlerde OC edilmiş amd işlemcileri apuları yer alırdı. testlerde 8320 6300 4100 bile yok yahu! 4130 6100 ve a10-6700 eski işlemciler. süs olarak konulmuş oraya. tahminen eski bir incelemeden alınmış, zamandan kazanmak ve "amaca ulaşmak için" 4770k eklenmiş.

varan 1

12:30: "Tablolara baktığımız zaman Core 7 4770K bir kez daha en hızlı işlemci oluyor. 3770k ile arasında çok fazla performans farkı olmasa bile core 7 2770k ile kıyaslandığı zaman arada yine kayda değer bir performans farkı var. Eğer 2770k sahibiyseniz, sistem güncellemesini planlıyorsanız core 7 4770k bir sonraki işlemciniz olmaya aday."

bakın şimdi. 2770k 11 saniyede sıkıştırmış. 4770k ise 9 saniyede sıkıştırmış dosyayı. wow be ne büyük bir fark var!. hemen 2700k'mı satıp 4770k alayım bari.. şimdi gelelim püf noktasına. eğer tarafsız olunsaydı testler yeni ve güncel olurdu. ve 2700k'nın OC'li hali teste eklenir. çok ufak bir hız aştırmayla 4770k seviyesine geldiği gözlemlenebilirdi... ve yine tarafsız ve reklamsız bir video izleseydik eğer, paranız cebinizde kalsın 2700k ufak bir oc ile 4770k oluyor denilebilirdi..

varan 2

18:00: "Ancak 2770k ve diğer sandybridge tabanlı işlemcilerle kıyaslandığı zaman sistem güncellemek isteyenler için ideal durak olabilir."

Tomb Raider 1680x1050'de

4770k 65,5fps 4.8OC'li hali 67,9fps almış 2700k ise 63fps almış. (DIKKAT! 4770k ve 2770k arasında 2,5fps fark var!)
8350 63,6fps 6100 ise 61fps almış (DİKKAT! 6100 ile 4770k arasında 4,5fps fark var!)

yahu. vallahi insanın gülesi geliyor. 2,5fps fark için 4770k alın demek bizim yararımıza mı yoksa zararımıza mı arkadaşlar. bunu bir düşünün. 6100'le 4770k arasında bile 4,5fps kadar fark var sadece yahu
RushEpicsTRhelloweenne emeği kardeş. 4770k çıkalı kaç ay oldu? bu incelemenin bir reklam incelemesi olduğunu...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
WhiteJAWS 5 yıl
Çok detaylı vede harika bir inceleme, çok teşekkürler :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar 4 nesil işlemciler 3 nesil ile çok bir fark yok ama olay kullanılan anakart z87 anakartlar 6 sata 3.0 2 adet pcı ex 3.0 desteği veriyor hatırlarsanız z77 ile z68 anakartlar arasında sadece pcı ex 3.0 olayı dışında birde usb 3.0 z77 yongası destekliyordu bunun dışında bir fark yoktu aldığınız hddler 4 adet diskin sadece 2 adet (üst düzey anakartlar hariç ) sata 3 çıkışı kullanılıyordu 2. takılan ekran kartı pcı ex 2.0 çalışıyordu z87 anakartlar ile bunlar çözülmüş ama fiyatları açıkça kol gibi orta düzeyler bile 280-350 tl gibi rakamlar o.c. için 500 tl gibi unutmayın biz sadece işlemci almıyoz ayrıca testler 2 nesil kullanan arkadaşlar sistem güncelleme için pek gerek yok Erdi abimize video için teşekürler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasan07-36 5 yıl
CXY07
Öncelikle merhaba aklıma takılan bir soru var ve yeterli bilgiye ulaşamadım bir türlü burada sizlere sormaya karar verdim. Örneğin İntel tarafında 4770-K ve 3770-Knın entegre grafik birimi var ve bunlarla çok iyi bir oyun deneyimi yaşayamıyoruz bildiğim kadarıyla.Şimdi tutup 4770-Kya HD3650 seviyesi giriş bir kart taksak entegreyle aynı anda çalışır mı yoksa hangisi daha güçlüyse onu mu kullanır çünkü aynı anda çalışırsa iyi bir fps alabiliriz ucuz bir karttan
. Laptoplarda enerji verimliliği için entegreyi kullanıp güç gerektiği zaman normal ekran kartına geçtiğini biliyorum fakat entegre kapanıyor mu emin değilim. Saygılar...

Evet Intel dizüstülerde yük altında değilken dahili GPU çalışır. Oyun vs. gibi GPU'ya yük getiren işlemlerde harici AMD veya Nvidia GPU çalışır ve bu sırada Intel dahili grafik birimi kendini kapatır. Benzer AMD GPU'lar Crossfire düzeninde ve aynı Nvidia GPU'lar SLI düzeninde birlikte çalışır ama Intel, AMD veya Nvidia ile beraber çalışamaz. Çünkü mimarisi en önemlisi de markası farklı.
Bu dediğiniz AMD tarafında oluyor yalnız. AMD APU sistemler yük altında değilken sadece AMD APU içerisindeki dahili grafik birimi çalışıyor. Sistem yük altındayken ise harici bir AMD ekran kartı varsa (her model olmuyor tabi.) bu ekran kartı açılıyor ama APU içerisindeki dahili grafik birimi Intel tarafındaki gibi kendisini kapatmıyor. Harici ekran kartıyla beraber çalışıyor. Tabi AMD APU yanına Nvidia ekran kartı veya Crossfire için desteklenmeyen bir AMD kart takılırsa sistem yine Intel'deki gibi oluyor. Yük altındayken AMD APU'nun grafik birimi kapanıyor ve ekran kartı tek başına görev yapıyor.
Bu arada inceleme için teşekkürler. Bazı arkadaşlar AMD'yi kötülemiş ama AMD gayet yeterli işlemciler yapıyor. İnsanlar aklını başına almadıkça yani internette gezinmek, bir kaç ofis belgesi çalıştırmak için Core i7 alırsa Intel o fiyatlarla daha çok öper. Halbuki bu gibi işlerde en mantıklı seçenek AMD APU'ları. Bir tane A10 6700 (OC yapanlar A10 6800K) alınır ve paşa paşa kullanılır. Zaten 65 watt TDP değeri var ve Core i3'den biraz fazla tüketiyor. Ama o tükettiğini fazlasıyla veriyor. Hem çok çekirdek gereken uygulamalarda biraz öne geçiyor hem de grafik birimi olarak Intel'den birkaç gömlek daha üstün.
Testlerde sıcaklıklar dikkatimi çekti. AMD 83 derecedeyken Intel 74 derecede çalışıyor. OC olmadan bu kadar ısınıyorlarsa iyi bir soğutucuyla test edilmemiş demektir. Benim AMD FX 8350, Corsair H80i ile hiç yoksa bu sıcaklıktan 30 derece serindir. Diyelim ki iyi bir soğutucuyla test edilmedi. Bu durumda neredeyse dibine kadar OC edilmiş bir i7 4770K nasıl oluyor da sadece 89 derecede kalabiliyor? FX 8350'nin 83 derece olduğu yerde 4,8 GHz'de çalışan Intel Core i7 4770K'nın 100 dereceyi geçip kendini korumaya alması gerekiyor. Forumda görüyoruz. Normal halde bu işlemciler 50 derece gibi çalışırken OC yapılınca 80 derecelere dayanıyor ve hatta geçiyor. Bana sıcaklık testlerinde bir hata var gibi geliyor ya da ben yanlış biliyorum. Bilgi verirseniz sevinirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CXY07 5 yıl
Teşekkür ederim AMD APU destekli bir işlemci alırsak Radeon'un yanına büyük ihtimalle modeli desteklerse beraber çalışıp fps oranını bir miktar daha arttırabiliyor galiba bir sonraki sistemi amd toplamak için bir neden daha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MALTHAEL 5 yıl
Bence gereksiz bir işlemci ama alacak olanlara şimdiden hayırlı olsun demek düşer .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 5 yıl
İncelemede fark edilmesi güç olan noktalarda sürekli intel tarafına yorumlar yapılmış. 1 puan fark için önemli değil, 2 puan fark için işlemcilerini güncelleme yapmaları iyi olur deniyor resmen. Bayağı sıkıntılı bir inceleme olmuş...
Ayrıca yorumlarda körü körüne marka savunmayı bırakın artık. Amd performans olarak intel'e yaklaşamıyor artık. Bunu kabul edin. Eskiden phenom II işlemciler zamanı olsa maliyet odaklı bilgisayarda bile AMD tercihini düşünebilirdim ama şuan i7 serisi gerçekten çok yol aldı. Performans için topladığım maliyeti yüksek bilgisayarda AMD nin 900$ lık işlemcisini kullanmak gibi bir hata yapmam. Fakat 1000-1500 TL arası bir sistem toplayacaksam tercihim AMD yana olabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OBA INC 5 yıl
Merhaba Erdi bey

İşlemci ve ekran kartı incelemelerinizde premiere, after effects ve 3dsmax gibi yazımlarda render sürelerini yayınlayarakta testleri profesyönel kullanıcı kitlesi içinde iyileştirebilirmisiniz? İnsan gözü zaten 24 fpsden sonrasının anlamadığı için 24 yerine 50 fps oyunlarda sonuç vermesinin hem benim hemde oyuncular açısından hiç bir önemi yok zira ancak render süresinin kısalması her kullanıcı için büyük önem taşıyacaktır :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OBA INC 5 yıl OBA INC
OBA INC

Merhaba Erdi bey

İşlemci ve ekran kartı incelemelerinizde premiere, after effects ve 3dsmax gibi yazımlarda render sürelerini yayınlayarakta testleri profesyönel kullanıcı kitlesi içinde iyileştirebilirmisiniz? İnsan gözü zaten 24 fpsden sonrasının anlamadığı için 24 yerine 50 fps oyunlarda sonuç vermesinin hem benim hemde oyuncular açısından hiç bir önemi yok zira ancak render süresinin kısalması her kullanıcı için büyük önem taşıyacaktır :)

Merhaba Erdi bey,

Önceki mesajımı gördünüz mü acaba? Gördüğüm kadarıyla genelde eleştirelere cevap yazıyorsunuz. Acaba olumlu yada olumsuz bir cevap vermeniz mümkün mü?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kcankaynak 5 yıl
"AMD üvey evlat hiç ondan bahsedilmemiş" diyen arkadaşlar sanırım kör. Ya da gözleri 97 derece bozuk. İnceleme Intel işlemci incelemesi AMD'nin en işi var burada yahu ? Çok AMD görmek isteyen için bir sürü AMD incelemesi de var. Yapıcı eleştiriler ya da fikirler ortaya atacağınıza 24 saat zırvalıyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nehalem 5 yıl
Erdi Bey Merhaba.
Yapmış olduğunuz testlerde i7 4770K CPU'sunu 4.8 Ghz'e hız aşırtılmışsınız bu değerlere stok soğutucu ile çıkmamıştırsınız büyük ihtimal. CPU OC'lu iken hangi voltaj aralığında ve sıcaklık değerlerinde kaldığını bahsedebilir misiniz. Birde o hıza OC yapmak için IHS mod falan yaptınız mı?
Cevabınız için şimdiden teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CXY07 5 yıl
Öncelikle merhaba aklıma takılan bir soru var ve yeterli bilgiye ulaşamadım bir türlü burada sizlere sormaya karar verdim.
Örneğin İntel tarafında 4770-K ve 3770-K'nın entegre grafik birimi var ve bunlarla çok iyi bir oyun deneyimi yaşayamıyoruz bildiğim kadarıyla.Şimdi tutup 4770-K'ya HD3650 seviyesi giriş bir kart taksak entegreyle aynı anda çalışır mı yoksa hangisi daha güçlüyse onu mu kullanır çünkü aynı anda çalışırsa iyi bir fps alabiliriz ucuz bir karttan
. Laptoplarda enerji verimliliği için entegreyi kullanıp güç gerektiği zaman normal ekran kartına geçtiğini biliyorum fakat entegre kapanıyor mu emin değilim. Saygılar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RushEpicsTR 5 yıl
helloween
ne emeği kardeş. 4770k çıkalı kaç ay oldu? bu incelemenin bir reklam incelemesi olduğunu göremiyormusun? 420 liralık işlemci 850 liralık işlemci ayarında fakat koskoca videoda adı bir kez geçmiyor. anca karalama yapılıyor. winrarda 1 saniye daha önde diye 4770k, 3770k sahiplerine 4770k alın öğüdü veriliyor. x264 ve diğer testlerdeki amd başarısı görmezden geliniyor. amd apusunun intel grafik birimine olan devasa üstünlüğü görmezden geliniyor. sanki arada hiç fark yokmuş gibi lanse ediliyor. aynı durum intelin lehine olsaydı, amdyi yerin dibine sokardılar. ayrıca videodaki testler eski testler yeni yapılmamış. yahu ne oldu bu donanımhabere ya. para bukadarmı önemli artık insanlar için. bu incelemeyi yapan admin eğer donanımhaber kullancılarını 1 gram düşünseydi, veya onlara yol göstermek niyetinde olsaydı amdnin fiyat performans üstünlüğünden 1 gram bahsetmezmiydi?? amd-apunun üstünlüğü, çoklu çekirdek performansı herşey ortadayken amdye yapılan bu haksızlık nedir arkadaş. 1 ay önce başka bir admin video yüklüyor 8350, 3770k ve 4670k da dahil olmak üzere tüm inteli dağıtmış. sonra 1 ay geçiyor 4770k çıkalı yıl olacak nerdeyse bir video geliyor ekrana 4.8ghz ye OC edilmiş yok winrarda 1 saniye üstün yok amd hep geride yok efendim amd yine ezilmiş. şu donanımhaber üyesi vatandaşları bir gram düşünseydi bu adminler, fiyat performans sunan %80i fakir insanlardan oluşan oyuncu caimasına yol gösterirlerdi. 300-400 lıralık işlemciler aynı işi yaparken 4770kyı 4.8ghzye çıkarıp intel reklamı yapmazlardı. madem kendinize güveniyorsunuz sayın adminler hodri meydan amd fx serisi ve intel i5 i7 serisini bir güzel test edin ve f/p kimmiş, çoklu çekirdekte kim üstünmüş, renderde kim ne yapıyormuş görelim.

Belki reklam amaçlı yapılmış olabilir ancak sana bunu al demiyor parası olan alsın bunu es geçtim bu işlemciyi alan, 100 kat daha büyük bir dosyayı işlediğini düşünelim arada 1 dakika 40 saniye gbi bir fark oluyor siz küçük çaplı değerlendiriyorsunuz olay, yüzde kaç daha hızlı. küçük kulvardaki koşular değil geniş kapsamlı kulvarlar. Ayrıca bu işlemciyi alan kişinin entegre grafik birimini kullanacağını hiç zannetmiyorum. BU ARADA UNUTMA HİÇ KİMSE BURADA BEDAVAYA KALKIPTA İNCELEME YAPMAZ. VESSELAM.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fatih54102 5 yıl
Amd nin entegre grafik birimine sahip işlemcilerinin grafik performansı fazla işlemci performansı 4770k ile kıyaslanamaz durumda. Hem grafik hem işlemci birimlerinin yüksek performans olmasını beklemeyin. Zaten öyle bir şey olsaydı Amd 8350 ye de entegre grafik birimi koyardı ki koyamadığı için 4770k grafik ile apu karşılaştırması yapılmış.

Ancak fiyatı çok fazla Amd daha ucuz olduğu için 8 çekirdek Amd alınmalı multithreading destekleyen uygulamalar için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
helloween 5 yıl RushEpicsTR
RushEpicsTR

helloween

ne emeği kardeş. 4770k çıkalı kaç ay oldu? bu incelemenin bir reklam incelemesi olduğunu göremiyormusun? 420 liralık işlemci 850 liralık işlemci ayarında fakat koskoca videoda adı bir kez geçmiyor. anca karalama yapılıyor. winrarda 1 saniye daha önde diye 4770k, 3770k sahiplerine 4770k alın öğüdü veriliyor. x264 ve diğer testlerdeki amd başarısı görmezden geliniyor. amd apusunun intel grafik birimine olan devasa üstünlüğü görmezden geliniyor. sanki arada hiç fark yokmuş gibi lanse ediliyor. aynı durum intelin lehine olsaydı, amdyi yerin dibine sokardılar. ayrıca videodaki testler eski testler yeni yapılmamış. yahu ne oldu bu donanımhabere ya. para bukadarmı önemli artık insanlar için. bu incelemeyi yapan admin eğer donanımhaber kullancılarını 1 gram düşünseydi, veya onlara yol göstermek niyetinde olsaydı amdnin fiyat performans üstünlüğünden 1 gram bahsetmezmiydi?? amd-apunun üstünlüğü, çoklu çekirdek performansı herşey ortadayken amdye yapılan bu haksızlık nedir arkadaş. 1 ay önce başka bir admin video yüklüyor 8350, 3770k ve 4670k da dahil olmak üzere tüm inteli dağıtmış. sonra 1 ay geçiyor 4770k çıkalı yıl olacak nerdeyse bir video geliyor ekrana 4.8ghz ye OC edilmiş yok winrarda 1 saniye üstün yok amd hep geride yok efendim amd yine ezilmiş. şu donanımhaber üyesi vatandaşları bir gram düşünseydi bu adminler, fiyat performans sunan %80i fakir insanlardan oluşan oyuncu caimasına yol gösterirlerdi. 300-400 lıralık işlemciler aynı işi yaparken 4770kyı 4.8ghzye çıkarıp intel reklamı yapmazlardı. madem kendinize güveniyorsunuz sayın adminler hodri meydan amd fx serisi ve intel i5 i7 serisini bir güzel test edin ve f/p kimmiş, çoklu çekirdekte kim üstünmüş, renderde kim ne yapıyormuş görelim.


Belki reklam amaçlı yapılmış olabilir ancak sana bunu al demiyor parası olan alsın bunu es geçtim bu işlemciyi alan, 100 kat daha büyük bir dosyayı işlediğini düşünelim arada 1 dakika 40 saniye gbi bir fark oluyor siz küçük çaplı değerlendiriyorsunuz olay, yüzde kaç daha hızlı. küçük kulvardaki koşular değil geniş kapsamlı kulvarlar. Ayrıca bu işlemciyi alan kişinin entegre grafik birimini kullanacağını hiç zannetmiyorum. BU ARADA UNUTMA HİÇ KİMSE BURADA BEDAVAYA KALKIPTA İNCELEME YAPMAZ. VESSELAM.



kim bedava inceleme yapmaz kardeş. donanımhaberin yaptığı işlemci incelemesi 3-5'se, kullanıcıların yaptıkları inceleme en az 100'dür yahu. kimse kimseyi kandırmasın. testler cpular eski. verilen mesaj belli. INTEL ALIN. bir inceleme yaparken cımbızla seçilmiş kelimeleri ezberleyip,sunuma profosyonellik katılmış imajı vererek göz boyamak donanımhabere hiç yakışmıyor. gerçekten "tarafsız" bir test yapılsaydı, o testlerde OC edilmiş amd işlemcileri apuları yer alırdı. testlerde 8320 6300 4100 bile yok yahu! 4130 6100 ve a10-6700 eski işlemciler. süs olarak konulmuş oraya. tahminen eski bir incelemeden alınmış, zamandan kazanmak ve "amaca ulaşmak için" 4770k eklenmiş.

varan 1

12:30: "Tablolara baktığımız zaman Core 7 4770K bir kez daha en hızlı işlemci oluyor. 3770k ile arasında çok fazla performans farkı olmasa bile core 7 2770k ile kıyaslandığı zaman arada yine kayda değer bir performans farkı var. Eğer 2770k sahibiyseniz, sistem güncellemesini planlıyorsanız core 7 4770k bir sonraki işlemciniz olmaya aday."

bakın şimdi. 2770k 11 saniyede sıkıştırmış. 4770k ise 9 saniyede sıkıştırmış dosyayı. wow be ne büyük bir fark var!. hemen 2700k'mı satıp 4770k alayım bari.. şimdi gelelim püf noktasına. eğer tarafsız olunsaydı testler yeni ve güncel olurdu. ve 2700k'nın OC'li hali teste eklenir. çok ufak bir hız aştırmayla 4770k seviyesine geldiği gözlemlenebilirdi... ve yine tarafsız ve reklamsız bir video izleseydik eğer, paranız cebinizde kalsın 2700k ufak bir oc ile 4770k oluyor denilebilirdi..

varan 2

18:00: "Ancak 2770k ve diğer sandybridge tabanlı işlemcilerle kıyaslandığı zaman sistem güncellemek isteyenler için ideal durak olabilir."

Tomb Raider 1680x1050'de

4770k 65,5fps 4.8OC'li hali 67,9fps almış 2700k ise 63fps almış. (DIKKAT! 4770k ve 2770k arasında 2,5fps fark var!)
8350 63,6fps 6100 ise 61fps almış (DİKKAT! 6100 ile 4770k arasında 4,5fps fark var!)

yahu. vallahi insanın gülesi geliyor. 2,5fps fark için 4770k alın demek bizim yararımıza mı yoksa zararımıza mı arkadaşlar. bunu bir düşünün. 6100'le 4770k arasında bile 4,5fps kadar fark var sadece yahu
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ecs_elite_group 5 yıl
şu i7 serisine gpu suz bir işlemci seçeneği sunsalar olmaz mı? hem tdp 65 watt civarı.
mimari açıdan mümkün değil mi böyle bir işlemci ?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
02:45
Intel Core i9-9900K özellikleri, fiyatı ve ilginç kutu tasarımı
15b izlenme · 7 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
34:47
Kısa Devre | PC Donanımları ve teknolojileri programı
14,4b izlenme · 7 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,3b izlenme · 2 gün
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
1,5b izlenme · 15 sa. yeni video
18:46
AMD Ryzen Threadripper 1950x inceleme "Bir devir kapandı, yenisi başladı!"
42,5b izlenme · 1 yıl
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9b izlenme · 2 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
08:07
Intel, Ryzen ateşini söndürmek istiyor: 8. nesil işlemciler yolda
33,1b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,7b izlenme · 3 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
14,7b izlenme · 1 gün
04:25
Intel ve AMD güçlerini birleştirdi: AMD grafikli Intel işlemciler geliyor
33,4b izlenme · 1 yıl
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,3b izlenme · 1 hf.
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,4b izlenme · 2 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,6b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim