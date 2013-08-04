Intel Core i7-4770K işlemci video inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'in yeni nesil Haswell mimarisini kullanan en hızlı masaüstü işlemci modeli Core i7-4770K test masamızda. Standart olarak 3.5GHz'de çalışan ve Turbo Boost 2.0 ile 3.9GHz'e kadar çıkabilen 4 çekirdek, 8 izlekli işlemcinin hem genel performansını hem de sahip olduğu HD 4600 entegre grafik biriminin yeteneklerini detaylı bir şekilde bu videomuzda bulabilirsiniz.
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Merhaba,
Yorumunuzu gözden geçirmeniz gerekiyor. Yancı demişsiniz, öyle bir tutum ve davranış içerisinde isem, belirttiğiniz tabloyu neden testlerde kullanayım? Ayrıca FX-8350 ile ilgili olarak hem ilgili incelemesini, hem Intel 4670K incelemelerimizi izlemenizi tavsiye ederim, bakın bakalım nasıl yorumlar yapıyoruz. Üzülerek görüyorum ki, bazı yorumlar amacını aşan ifadeler taşıyor. Bir veriyi eleştirmek ayrıdır, yancı diye suçlamak, karalamak ayrı şeylerdir.
Fiyat/performans konusuna gelecek olursak, görülebileceği üzere Core i7-4770K'ya fiyat-performans işlemcisi diyen yok zaten. Ama bu durum, Extreme Edition serisindeki işlemciler haricinde, hem Intel hem de AMD'nin diğer tüm işlemci modelleri arasında genel oılarak en hızlı işlemci olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Teşekkürler.
kim bedava inceleme yapmaz kardeş. donanımhaberin yaptığı işlemci incelemesi 3-5'se, kullanıcıların yaptıkları inceleme en az 100'dür yahu. kimse kimseyi kandırmasın. testler cpular eski. verilen mesaj belli. INTEL ALIN. bir inceleme yaparken cımbızla seçilmiş kelimeleri ezberleyip,sunuma profosyonellik katılmış imajı vererek göz boyamak donanımhabere hiç yakışmıyor. gerçekten "tarafsız" bir test yapılsaydı, o testlerde OC edilmiş amd işlemcileri apuları yer alırdı. testlerde 8320 6300 4100 bile yok yahu! 4130 6100 ve a10-6700 eski işlemciler. süs olarak konulmuş oraya. tahminen eski bir incelemeden alınmış, zamandan kazanmak ve "amaca ulaşmak için" 4770k eklenmiş.
varan 1
12:30: "Tablolara baktığımız zaman Core 7 4770K bir kez daha en hızlı işlemci oluyor. 3770k ile arasında çok fazla performans farkı olmasa bile core 7 2770k ile kıyaslandığı zaman arada yine kayda değer bir performans farkı var. Eğer 2770k sahibiyseniz, sistem güncellemesini planlıyorsanız core 7 4770k bir sonraki işlemciniz olmaya aday."
bakın şimdi. 2770k 11 saniyede sıkıştırmış. 4770k ise 9 saniyede sıkıştırmış dosyayı. wow be ne büyük bir fark var!. hemen 2700k'mı satıp 4770k alayım bari.. şimdi gelelim püf noktasına. eğer tarafsız olunsaydı testler yeni ve güncel olurdu. ve 2700k'nın OC'li hali teste eklenir. çok ufak bir hız aştırmayla 4770k seviyesine geldiği gözlemlenebilirdi... ve yine tarafsız ve reklamsız bir video izleseydik eğer, paranız cebinizde kalsın 2700k ufak bir oc ile 4770k oluyor denilebilirdi..
varan 2
18:00: "Ancak 2770k ve diğer sandybridge tabanlı işlemcilerle kıyaslandığı zaman sistem güncellemek isteyenler için ideal durak olabilir."
Tomb Raider 1680x1050'de
4770k 65,5fps 4.8OC'li hali 67,9fps almış 2700k ise 63fps almış. (DIKKAT! 4770k ve 2770k arasında 2,5fps fark var!)
8350 63,6fps 6100 ise 61fps almış (DİKKAT! 6100 ile 4770k arasında 4,5fps fark var!)
yahu. vallahi insanın gülesi geliyor. 2,5fps fark için 4770k alın demek bizim yararımıza mı yoksa zararımıza mı arkadaşlar. bunu bir düşünün. 6100'le 4770k arasında bile 4,5fps kadar fark var sadece yahu