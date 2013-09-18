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Intel Geliştiriciler Konferansı: DDR4 bellekler, Bay Trail platformu, yeni Chromebook'lar ve dahası

5 yıl
4,3b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel uzun süredir merakla beklenen Bay Trail kod adlı yeni nesil Atom platformunu, IDF etkinliği kapsamında lanse etti. 2008 yılında lanse edilen Atom işlemci ailesinin 5 yıllık tarihindeki en büyük değişimi simgeleyen Bay Trail ailesi, ARM hakimiyetindeki tablet bilgisayar pazarına Intel'in en büyük yatırımı. Rakibine kıyasla daha yüksek performans ve düşük güç tüketimi iddiasında olan Bay Trail platformuna ek olarak DDR4 bellekler, Haswell tabanlı işlemci kullanan yeni nesil Chromebook'lar hakkında merak edilen her şey bu videomuzda. 
 

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WinteR 5 yıl en beğenilen
Video izlemek zor geliyor.
1 Yanıt Yanıtla +16
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1Kedi7Beni 5 yıl
İntel çalışıyor amd yerinde sayıyor
uyan amd bizi intel tek elinden kurtar rekabet iyidir
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rezes 5 yıl
DDR4 dediniz video da atom u yedirdiniz yine
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colt18 5 yıl
6. dakikada bir bardak su doldurmaya gittim Erdi Beye. Ağzı kurumuştur ne performans maşallah.
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blank42 5 yıl
Bu Bay Trailer ultrabooklara gelecek mi ? Laptop görebilecek miyiz yani
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Gerginix 5 yıl
Ddr4 dediler geldim. Atomu gordum kactim
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1Kedi7Beni 5 yıl
İntel çalışıyor amd yerinde sayıyor
uyan amd bizi intel tek elinden kurtar rekabet iyidir
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Ryzen Tevfik 5 yıl
Intel yine plartform değiştirirse şaşmayın.
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cagataykoroglu 5 yıl
Bay Trail z3770 in performansı haddinden fazla iyi. Bkz anandtech ayfon 5s incelemesi.
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