Intel Geliştiriciler Konferansı: DDR4 bellekler, Bay Trail platformu, yeni Chromebook'lar ve dahası

Intel uzun süredir merakla beklenen Bay Trail kod adlı yeni nesil Atom platformunu, IDF etkinliği kapsamında lanse etti. 2008 yılında lanse edilen Atom işlemci ailesinin 5 yıllık tarihindeki en büyük değişimi simgeleyen Bay Trail ailesi, ARM hakimiyetindeki tablet bilgisayar pazarına Intel'in en büyük yatırımı. Rakibine kıyasla daha yüksek performans ve düşük güç tüketimi iddiasında olan Bay Trail platformuna ek olarak DDR4 bellekler, Haswell tabanlı işlemci kullanan yeni nesil Chromebook'lar hakkında merak edilen her şey bu videomuzda.

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