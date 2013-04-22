Intel Pentium G2020 işlemci video inceleme "Ekonomik Ivy Bridge testte"

Tensi Islemci hakkinda saat carpani, frekans, calisma voltaji gibi bilgilerin hicbirine ulasamadim. Testte kullanilan ekran karti nedir bu arada? Cinebenchte i5 3550s 6,1 puandi, g2020 2,3 basarim almis. Olurda bu islemci 4.5 e OC edilebilirse 3,5 leri bulabilir. 2 cekirdekle bu hizi yakalamasi hala 4 cekirdek icin optimize edilmemis oyunlarin ( buyuk kismi oyle ) neredeyse orta sinif ekran kartlarinin tumunde darbogaz olmadan calisabilmesi demek. Cok iyi bir F/P islemcisi olur.
FX8150 nin modül başına bir çekirdeğini iptal edince(yani 4 çekirdek modu) 3.6GHz de 3.5 puan civarında alıyor. Direk bunun 1 çekirdeği fx8150 nin 2 çekirdeğine bedel o zaman.
oyunlardaki işlemci ve ekran kartı performanslarını görebilirler...
Mesela i3 işlemci alıp hd5450gibi bir ekran kartı yerine G2020 alıp hd7770 gibi bir ekran kartı alınabilir. Orta karar bir oyun makinesi elde edilmiş olur. İşin bir de bu yönüne bakmak lazım.
G2020 cpu + B75 çipli anakart + 4gb ram + 500gb hdd + amd hd7770li bir sistem ucuz yollu oyun makinesi olarak kullanılabilir.
İşlemcinin boşta ve yük altında ne kadar güç çektiği de belirtilseydi daha iyi olurdu.
İndirimdeki fiyatı 120 TL kadar düşebiliyor, B75 çipsetli anakartlar da 100 TL civarında bulunabiliyor.
F/P olarak gerçekten uygun ofis, download sistemler kurulabilir, orta seviye ekran kartlarıyla çok büyük beklentilere girmeden oyun bilgisayarında bile tercih edilebilir. Kendinden 4 kat pahalı işlemcilerle arasındaki birkaç fps yi önemsemezseniz eğer...