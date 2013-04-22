Intel Pentium G2020 işlemci video inceleme "Ekonomik Ivy Bridge testte"

Intel'in masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği en ekonomik işlemci modellerinden çift çekirdekli Pentium G2020 test masamızda. Bakalım Ivy Bridge mimarisini kullanan ve 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ekonomik işlemci neler vaad ediyor.

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