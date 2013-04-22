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Intel Pentium G2020 işlemci video inceleme "Ekonomik Ivy Bridge testte"

6 yıl
14,8b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği en ekonomik işlemci modellerinden çift çekirdekli Pentium G2020 test masamızda. Bakalım Ivy Bridge mimarisini kullanan ve 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ekonomik işlemci neler vaad ediyor.

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sacid55 6 yıl en beğenilen
donanımhaber bardağı istiyorum, satmıyor musunuz :D
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DH Misafiri 6 yıl
Videonun sonundaki yorumlarınız çok güzel olmuş Erdi bey, hakikatten ihtiyaca göre işlemci almak gerekiyor.
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DH Misafiri 4 yıl
Basit deyip geçmeyin. Entegre grafik birimi CS:GO , Portal 2 , Half Life 2 , Modern Warfare 3 baya iş görüyor.
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Tensi 6 yıl
Islemci hakkinda saat carpani, frekans, calisma voltaji gibi bilgilerin hicbirine ulasamadim. Testte kullanilan ekran karti nedir bu arada? Cinebenchte i5 3550s 6,1 puandi, g2020 2,3 basarim almis. Olurda bu islemci 4.5 e OC edilebilirse 3,5 leri bulabilir. 2 cekirdekle bu hizi yakalamasi hala 4 cekirdek icin optimize edilmemis oyunlarin ( buyuk kismi oyle ) neredeyse orta sinif ekran kartlarinin tumunde darbogaz olmadan calisabilmesi demek. Cok iyi bir F/P islemcisi olur.
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Tugrul_512bit 6 yıl Tensi
Tensi

Islemci hakkinda saat carpani, frekans, calisma voltaji gibi bilgilerin hicbirine ulasamadim. Testte kullanilan ekran karti nedir bu arada? Cinebenchte i5 3550s 6,1 puandi, g2020 2,3 basarim almis. Olurda bu islemci 4.5 e OC edilebilirse 3,5 leri bulabilir. 2 cekirdekle bu hizi yakalamasi hala 4 cekirdek icin optimize edilmemis oyunlarin ( buyuk kismi oyle ) neredeyse orta sinif ekran kartlarinin tumunde darbogaz olmadan calisabilmesi demek. Cok iyi bir F/P islemcisi olur.

FX8150 nin modül başına bir çekirdeğini iptal edince(yani 4 çekirdek modu) 3.6GHz de 3.5 puan civarında alıyor. Direk bunun 1 çekirdeği fx8150 nin 2 çekirdeğine bedel o zaman.
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kenctn 6 yıl
oyun performansını merak edenler youtube girip arama kısmına G2020 yazarak güncel
oyunlardaki işlemci ve ekran kartı performanslarını görebilirler...
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RaptorFX 6 yıl
G2020 işlemci seçip parayı ekran kartına yatırarak giriş seviye ekran kartı yerine orta seviye ekran kartı alınabilir.
Mesela i3 işlemci alıp hd5450gibi bir ekran kartı yerine G2020 alıp hd7770 gibi bir ekran kartı alınabilir. Orta karar bir oyun makinesi elde edilmiş olur. İşin bir de bu yönüne bakmak lazım.
G2020 cpu + B75 çipli anakart + 4gb ram + 500gb hdd + amd hd7770li bir sistem ucuz yollu oyun makinesi olarak kullanılabilir.
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Roark 6 yıl
Phenom ii x4 mu 2020 mi almami onerirsiniz? Anakart dahil phenom secenegi bana kaca patlar?
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pars.42 6 yıl
günümüzde multitasking Çok önemli.Oyun oynarken arka planda çalışan uygulamalar ne olacak.Bence hyper therading özelliği olmayan 2 çekirdekli işlemcilere para harcanmaz.
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Nokia Specialist 6 yıl
aynı fiyata daha iyi bir amd işlemci alınır.
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zymrdvn 6 yıl
Güzel inceleme olmuş, teşekkürler.
İşlemcinin boşta ve yük altında ne kadar güç çektiği de belirtilseydi daha iyi olurdu.
İndirimdeki fiyatı 120 TL kadar düşebiliyor, B75 çipsetli anakartlar da 100 TL civarında bulunabiliyor.
F/P olarak gerçekten uygun ofis, download sistemler kurulabilir, orta seviye ekran kartlarıyla çok büyük beklentilere girmeden oyun bilgisayarında bile tercih edilebilir. Kendinden 4 kat pahalı işlemcilerle arasındaki birkaç fps yi önemsemezseniz eğer...
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Geltuzat 6 yıl
giriş-orta seviye sistemlerle ilgili pek fazla karşılaştırmalı performans testi bulunamıyor. örneğin g2020 + b75 anakart + hd6670 yada hd 7750 yahut gt 630 gibi. mesela ben bu tarz bi kombinle düşük-orta çözünürlük değerlerinde kullanıcı testlerini merak ediyorum. üstte yazdığım tarz bir sistemle apu lu bir sistem in karşılaştırılması gibi şeyler de olabilir. ayrıyetten bu işlemcilerin son besleme ve darboğaz noktaları değişik kartlarla değişik çözünürlük değerleriyle test edilip bulunabilir. en azından bu tarz bir kombin yapmayı düşünen insan önünde ne derece bi upgrade imkanı olduğunu görür. g2020 yahut x3 alıp üstüne gtx470 - 570 takan ve sonra hüsrana uğrayıp bunları satmak isteyen bir çok insana rastlıyorum. bu tarz giriş seviyesi sistemler için biraz daha fazla inceleme olsa çok yararlı olabilir aslında . dediğim beklentiler tamamen donanımhaber ekibinden birebir videolu testler değil elbette . forumda bu tarz sistemler hakkında kullanıcı değerlendirmeleri biraz sıklaşsa çok güzel olur. titan sli ile oluşan sistemin i7 3960 la hangi oyunda kaç fps vericeğini ezbere bilip, kendi kurucağım sistem hakkında yüzbin tane soru işaretine düşmek gerçekten çok acayip
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edi_büdü 6 yıl
11:26 daki degerlere göre i5 3550 ile 2020 arasındaki 6 karelik fark sizce fiyat farkına deger mi ? ben değmeyecegini düşündüm. gittim 2020 aldım .
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DH Misafiri 6 yıl
Detaylari bol, guzel bir inceleme olmus. Emeğinize saglik.
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Swothra 6 yıl
Erdi abi o kadar hızlı anlatıyorki bi yerden sonra inceleme değil baş ağrısından başka bir şey olmuyor. 5dk daha uzatın ama yavaş, sakince anlatın.
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