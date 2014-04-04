Intel Pentium G3430 video inceleme "20.yılını kutlayan Pentium işlemci ailesinin yeni modeli testte"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'in Pentium işlemci ailesi bu sene 20. yılını kutluyor. Serinin en yeni modellerinden biri olan ve Haswell mimarisini kullanan, çift çekirdekli Pentium G3430'u masaya yatırdık ve hem işlemci hem de dahili grafik biriminin performansını test ettik, rakipleriyle kıyasladık. Merak edilen her şey video incelememizde.
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ben anahtarlık yapmaya bile başladım.
2 senedir benimle, INTEL Pentium 4 630 SL729 - 3.00 Ghz, 2 mb L2 önbellek
yakında core serisine de geçerim, şöyle olursa yanmışından veya çalışan farketmez core 2 duo falan aslında yanına bir de gpu planlıyordum ama
harbiden aga ya bende hissettim seviyenin düştüğünü ben bu konuşmadan çekiliyom
Intel AMD'nin Athlon işlemcilerini beklemiyordu. AMD P4 serisine ciddi fark atınca (güç tüketiminden overclock avantajı, %20 ucuz olması, daha guclu olması)mücadele edebilmek için Intel Pentium 4 serisine uzun pipeline'lar ve yüksek saat hızları koydu ancak yine yetişemedi. Çünkü uzun pipeline'lar yüksek saat hızı sağlasa da işlemciye bilgiler daha geç ulaşıyordu.
Ekleme: Ataları gibi yine rezil bir işlemci olmuş
Hala mı pentium? =)
Hangi oyunları oynuyorsun bilmiyorumda online Battlefield ya da CoD oynamadığın belli. Her oyuna yetmiyor bu işlemciler. İnsanları yanlış yönlerdirmemek lazım. Bende de G3220 var, işlemci kullanımı %100'de iken BF3'te ve 4'te ekran kartı kullanımım %60-70lerde kalıyor. Yani bildiğin ekran kartıma bottleneck yapıyor. Ekran kartımda öyle über bişey değil HD5770 var. Senin o işlemcin o ekran kartına hayli hayli bottleneck yapar hangi oyun olursa olsun. Önemli olan 1920*1080 oyun oynamak değil kaç fps aldığın önemli. Kısacası oyun oynamak isteyenler bu işlemcilerden uzak dursun. Ben şahsen Amd FX6300 öneririm, illaki intel isteniyorsa da en az i3 4130 lazım oyun için. Aşağısı olmuyor malesef.
Bf4 crysis3 te nasıl performans?İşlemci ve gpu kullanımı %kaç?