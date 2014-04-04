Intel Pentium G3430 video inceleme "20.yılını kutlayan Pentium işlemci ailesinin yeni modeli testte"

Intel'in Pentium işlemci ailesi bu sene 20. yılını kutluyor. Serinin en yeni modellerinden biri olan ve Haswell mimarisini kullanan, çift çekirdekli Pentium G3430'u masaya yatırdık ve hem işlemci hem de dahili grafik biriminin performansını test ettik, rakipleriyle kıyasladık. Merak edilen her şey video incelememizde.

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