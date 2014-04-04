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Intel Pentium G3430 video inceleme "20.yılını kutlayan Pentium işlemci ailesinin yeni modeli testte"

5 yıl
72,4b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Pentium işlemci ailesi bu sene 20. yılını kutluyor. Serinin en yeni modellerinden biri olan ve Haswell mimarisini kullanan, çift çekirdekli Pentium G3430'u masaya yatırdık ve hem işlemci hem de dahili grafik biriminin performansını test ettik, rakipleriyle kıyasladık. Merak edilen her şey video incelememizde.
 

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DraGonS 5 yıl en beğenilen
ahah donanım incelemesi la. Ağlayacağım.
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ObjektifPoint.Net 5 yıl
Abi uyusana yaa sen uyumuyon bizi de uyutmuyon :D şaka bi yana inceleme için çok teşekkürler. hele de inceleme donanımla alakalı ki özledik böyle incelemeleri :)
Abi uyusana yaa sen uyumuyon bizi de uyutmuyon :D şaka bi yana inceleme için çok teşekkürler. hele de inceleme donanımla alakalı ki özledik böyle incelemeleri ...
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Yanıtla +14
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GylR? 5 yıl
Oyuncaklar donanımla iyi olmuş.
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Blood Money 5 yıl
Pentium serisi başlayalı 20 sene olmuş. Vay be.
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yasin.25 5 yıl Blood Money
Blood Money

Pentium serisi başlayalı 20 sene olmuş. Vay be.

ben anahtarlık yapmaya bile başladım.


2 senedir benimle, INTEL Pentium 4 630 SL729 - 3.00 Ghz, 2 mb L2 önbellek

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


yakında core serisine de geçerim, şöyle olursa yanmışından veya çalışan farketmez core 2 duo falan
aslında yanına bir de gpu planlıyordum ama
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nepasvior 5 yıl
o soketi değiştirdikten sonra bi anlamı kalmadı yeter be kardeşim bi 1156 olmadı 1155 gene olmadı 1150 t.şşak geçiyorlar bizle resmen her işlemci çıktığında anakartı olmadı sistemi komple değiştirecez de mi
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CoreXXX 5 yıl
aaa kavurma :))
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Saab9000 5 yıl
Keşke biri alıp da şunu bi E8400 ve Q6600 ile detaylı oyun testi yapsa :(
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Mobile Prof. 5 yıl
Pentium'u da çok özlemiştik yahu.. 2 halen aklımdan çıkmaz..
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Haşin_ErKeK 5 yıl
Yine donanım cahilleri toplanmış mahalle bilgisayarcılarından farkınız yok.
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21olcaybaba21 5 yıl Haşin_ErKeK
Haşin_ErKeK

Yine donanım cahilleri toplanmış mahalle bilgisayarcılarından farkınız yok.

harbiden aga ya bende hissettim seviyenin düştüğünü ben bu konuşmadan çekiliyom
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Elsa 5 yıl
Pentium her zaman rezil bir seriydi.

Intel AMD'nin Athlon işlemcilerini beklemiyordu. AMD P4 serisine ciddi fark atınca (güç tüketiminden overclock avantajı, %20 ucuz olması, daha guclu olması)mücadele edebilmek için Intel Pentium 4 serisine uzun pipeline'lar ve yüksek saat hızları koydu ancak yine yetişemedi. Çünkü uzun pipeline'lar yüksek saat hızı sağlasa da işlemciye bilgiler daha geç ulaşıyordu.

Ekleme: Ataları gibi yine rezil bir işlemci olmuş
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ayhanbilgin 5 yıl Elsa
adı pentium kendi ht siz i3
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orronur 5 yıl
Hala mı pentium diyen arkadaşlar. Siz ne saçmalıyorsunuz? İsimden bahsediyorsanız ona birşey diyemem ama performans konusunda hiçte kötü değil. Pentium G2020+hd7870 ekran kartı ile bütün oyunları ultra grafiklerde 1920x1080 oynuyorum. Al sana performans. Günlük kullanım ve oyun için almayacaksan bu işlemci sana hitap etmiyor demektir. O zaman farklı segmentteki işlemcilere bak.
Hala mı pentium? =)
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Appetite 5 yıl orronur
orronur

Hala mı pentium diyen arkadaşlar. Siz ne saçmalıyorsunuz? İsimden bahsediyorsanız ona birşey diyemem ama performans konusunda hiçte kötü değil. Pentium G2020+hd7870 ekran kartı ile bütün oyunları ultra grafiklerde 1920x1080 oynuyorum. Al sana performans. Günlük kullanım ve oyun için almayacaksan bu işlemci sana hitap etmiyor demektir. O zaman farklı segmentteki işlemcilere bak.



Hala mı pentium? =)

Hangi oyunları oynuyorsun bilmiyorumda online Battlefield ya da CoD oynamadığın belli. Her oyuna yetmiyor bu işlemciler. İnsanları yanlış yönlerdirmemek lazım. Bende de G3220 var, işlemci kullanımı %100'de iken BF3'te ve 4'te ekran kartı kullanımım %60-70lerde kalıyor. Yani bildiğin ekran kartıma bottleneck yapıyor. Ekran kartımda öyle über bişey değil HD5770 var. Senin o işlemcin o ekran kartına hayli hayli bottleneck yapar hangi oyun olursa olsun. Önemli olan 1920*1080 oyun oynamak değil kaç fps aldığın önemli. Kısacası oyun oynamak isteyenler bu işlemcilerden uzak dursun. Ben şahsen Amd FX6300 öneririm, illaki intel isteniyorsa da en az i3 4130 lazım oyun için. Aşağısı olmuyor malesef.
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Bir Acayip Adamm 5 yıl orronur
orronur

Hala mı pentium diyen arkadaşlar. Siz ne saçmalıyorsunuz? İsimden bahsediyorsanız ona birşey diyemem ama performans konusunda hiçte kötü değil. Pentium G2020+hd7870 ekran kartı ile bütün oyunları ultra grafiklerde 1920x1080 oynuyorum. Al sana performans. Günlük kullanım ve oyun için almayacaksan bu işlemci sana hitap etmiyor demektir. O zaman farklı segmentteki işlemcilere bak.



Hala mı pentium? =)

Bf4 crysis3 te nasıl performans?İşlemci ve gpu kullanımı %kaç?
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Darklord Sauron 5 yıl
adamlar bize nostalji yaşatmaya gayretli :)
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Appetite 5 yıl
Bende Pentium G3220 bulunmakta, oyun performansıyla igili olarak şunu söyleyeyim; işlemciye yük bindiren oyunlarda afallıyor. bf3, bf4 ve CoD Ghosts oynuyorum, bf3'te 32ye kadar sorunsuz 64te işlemci bottleneck yapıyor 60 fps alabileceğim yerde 30 fpslere düşüyor. Bf4 stutteringden dolayı oynanmıyor kaç kişi olursa olsun, CoD Ghosts oynanabilir seviyede fakat bazen onda da anlık takılmalar oluyor. Fakat onun haricinde işlemciye yüklenmeyen her oyuna çatır çuturda yetiyor. Yani online oyun oynanmıyacaksa çoğu oyuna yetecek işlemci. Online oyun için i3 serisinden aşağısını tavsiye etmem. Ben hata yaptım siz yapmayın.
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