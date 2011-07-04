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Intel, Ultrabook sınıfı dizüstü bilgisayarlar için ciddi yatırım planlıyor

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayarların orta-uzun vadede netbook ve notebook satışlarına olumsuz etki edeceği çeşitli analistler tarafından sık sık dile getirilirken, bu alanlarda pazarın lideri olan Intel, Computex 2011'de tanıttığı Ultrabook konseptiyle, dizüstü bilgisayarların popülaritesini korumayı hedefliyor. MacBook Air'in sadece bu yıl içerisinde Apple'a 2 milyar dolar civarında gelir kazandıracağı yönündeki projeksiyonlar dikkate alındığında, tüketicilerin ultra-ince tasarımlı ve performans odaklı dizüstü bilgisayarlara olan ilgisi çok daha net bir şekilde ortaya çıkarken, Intel de yeni konseptiyle bu eğilimi gözüne kestirmiş durumda. 

Uzakdoğu kaynaklı üreticilerden alınan bilgilere göre Intel, Ultrabook konseptini pazarda yaygınlaştırabilmek için agresif bir strateji uygulamayı hedefliyor. Hatırlanacağı üzere firma son kullanıcılar için hazırladığı ultra-düşük güç tüketimli işlemcilerle (CULV serisi) ince tasarımlı dizüstü bilgisayar denemelerini 2009 yılında yapmış ancak hem pazarın buna hazır olmaması hem de ekonomik kriz gibi nedenlerden dolayı bu deneme başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Aynı hatayı bir kez daha tekrarlamak istemeyen Intel, çok yoğun bir yatırım ile önde gelen bilgisayar üreticilerinin hızlı bir şekilde yeni konsepte adapte olmasını hedefliyor.

Önümüzdeki yılın sonuna kadar tüm dizüstü bilgisayarların %40'ını Ultrabook konseptini temel alan dizüstü bilgisayarların oluşturması beklenirken, Intel'in bu noktada iş ortaklarına ciddi bir bütçe ile katkı sağlayacağı ifade ediliyor. Ancak daha küçük üreticilerin yeni konsepte adapte olması biraz zaman alacak gibi görünüyor zira ultra-ince tasarımlı sistemler için hazırlanan Sandy Bridge tabanlı ULV işlemcilerin yüksek fiyatlandırması, küçük ölçekli sistem üreticilerinin adapte olmasını güçleştirecek gibi görünüyor. Diğer taraftan dünya devi isimlerin Ultrabook modellerinin kısa süre içerisinde pazarda boy göstermeye başlaması bekleniyor.

Netbook alanında Intel'in ilk iş ortağı olan Asus, aynı şekilde Ultrabook konsepti için de firmanın ilk iş ortağı olmayı başardı. Computex 2011 Fuarı'nda, UX21 model isimli Ultrabook sınıfı dizüstü bilgisayarını tanıtan Asus, 1000$ civarında bir fiyatlandırma ile sunacağı yeni sistemiyle MacBook Air'a rakip olmayı ve yüksek satış başarısı elde etmeyi hedefliyor. Diğer üreticilerin de Ultrabook sınıfı sistemler sunması beklenirken, yukarıda belirttiğimiz daha küçük ölçekli sistem üreticilerinin bu alan giriş yapabilmesi için Sandy Bridge tabanlı Celeron ULV işlemcilerinin de önümüzdeki aylarda yaygın bir şekilde pazara sürülmesi bekleniyor. 

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tahir40 7 yıl
Sanki millet macbook air'i sadece ince diye alıyor. Sonuçta Mackintosh, snow leopard için alıyor. Macların donanımı taklit edilebilir ama yazılım konusu başka tabi... Tablet PC'ler ise PC'lerin yerini tutmaz, tabi donanımı güçlü olup, windows7 çalıştıranlar hariç... Sonuçta yeni telefonlar tabletlerin yaptığı her işi yapıyor.
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séquestre 7 yıl
Akıllıca bir yatırım olur..
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Rainbow6 7 yıl
Uc kurusluk atom islemciden 1 yil daha fazladan kar elde edecem diye isleciyi tiktok yapmadilar simdide pacalari tutusuyo seneye 1000 dolarlik laptop o zamana arm 4 cekirdekli islemcileri cikarir tegrada da cok buyuk gelismeler var AMD cok basarili degil yeni islemciler ile ama yinede piayasaya girdi ..yakinda ultra mobil laptoplar icin firmalarin tercihleri degisebilir
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mistifa 7 yıl
intel gelecekte TMSC ile kapışır artık
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Batuist 7 yıl
intelin böyle bir adım atması beni hiç şaşırtmadı. Çünkü gelecek olan yeni windows 8 ile ARM işlemcilere verilecek destek sayesinde üreticiler içerisinde intel işlemci kullanmadanda ultra ince tasarımlı dizüstleri çıkarabilecekler. Hemde kullanılacak olan ARM işlemciler hem çok daha az güç tüketecek hemde intel kadar ısınmayacak. Bunu önceden farkeden intel kolları şimdiden sıvıyor ki anca ARM platformuna yetişebilsin. Ki yetişir mi orasıda zor. Çünkü intel aynı verimlilikte işlemci üretemiyor. Hem güçlü br işlemci üreteceksiniz hemde çok az güç tüketecek. Önümüzdeki yıl ile beraber nvidianın 4 çekirdekli işlemci tasarımları intelin gözünü korkutmuş olmalı. Birçok arm tabanlı ultraince dizüstü göreceğiz. ARMnin bu konuda çok büyük avantajları olacak. Uzun pil süresi gibi.. işte intelde ilerideki tüm bu gelişmelere şimdiden hazırlanıyor.
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