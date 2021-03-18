Intel Adaptive Boost Technology'i duyurdu

Tam Boyutta Gör

Yarı iletken üreticisi geçtiğimiz günlerde 11. nesil Core işlemci ailesini detaylandırdı. Firma yeni duyurusunda Adaptive Boost Technology'e yer verdi.

Adaptive Boost Technology

Adaptive Boost Technology Thermal Velocity Boost'un da üzerine eklenen bir boost payı olarak düşünülebilir. Yalnızca Core i9-10900K/F işlemcilerinde yer alacak teknoloji eğer termal şartların yanı sıra güç bütçesi de elverişli ise işlemciyi tüm çekirdekleriyle 5.1 GHz'e kadar taşıyacak.

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Thermal Velocity Boost'tan farklı olarak Adaptive Boost Technology'de 70 derece yerine 100 dereceyi sınır olarak kabul edilmiş. Ayrıca Tek çekirdekle 5.1 GHz ve tüm çekirdeklerle 4.8 GHz'lik değerler de yukarıya taşınmış. Son olarak Adaptive Boost Technology'nin işlemcinin belirlenen özellikleri içerisinde çalışıp hız aşırtma sayılmayacağını da ekleyelim.

https://videocardz.com/newz/intel-introduces-adaptive-boost-technology-for-11th-gen-core-i9-series

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