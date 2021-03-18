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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Adaptive Boost Technology'i duyurdu

    Rocket Lake işlemcilerinin tanıtımının ardından mavi ekip üst segment işlemcilerine yönelik yeni bir boost teknolojisi daha duyurdu. Yeni teknik yongaları daha da ileriye taşıyacak.
    18 Mart 2021, 17:15 (9 sa.)
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Adaptive Boost Technology'i duyurdu
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    Yarı iletken üreticisi geçtiğimiz günlerde 11. nesil Core işlemci ailesini detaylandırdı. Firma yeni duyurusunda Adaptive Boost Technology'e yer verdi.

    Adaptive Boost Technology

    Adaptive Boost Technology Thermal Velocity Boost'un da üzerine eklenen bir boost payı olarak düşünülebilir. Yalnızca Core i9-10900K/F işlemcilerinde yer alacak teknoloji eğer termal şartların yanı sıra güç bütçesi de elverişli ise işlemciyi tüm çekirdekleriyle 5.1 GHz'e kadar taşıyacak.

    Ayrıca Bkz. "Intel 11. nesil Core işlemci ailesini duyurdu: %19 IPC artışı geldi, fiyatlar resmileşti"

    Thermal Velocity Boost'tan farklı olarak Adaptive Boost Technology'de 70 derece yerine 100 dereceyi sınır olarak kabul edilmiş. Ayrıca Tek çekirdekle 5.1 GHz ve tüm çekirdeklerle 4.8 GHz'lik değerler de yukarıya taşınmış. Son olarak Adaptive Boost Technology'nin işlemcinin belirlenen özellikleri içerisinde çalışıp hız aşırtma sayılmayacağını da ekleyelim.



    https://videocardz.com/newz/intel-introduces-adaptive-boost-technology-for-11th-gen-core-i9-series
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    Red_devil33 6 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 7 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 9 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 20 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    yc#1 (Yavuz Can) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güç kaynağı ve soğutma üreticileri bunu beğendi.
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Termal şartlar ??? Yani hiçbir zaman.

    Bunun yanına bir r9 290 takıp kombiyi söktürün.
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