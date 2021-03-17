Intel 11. nesil Core işlemci ailesini duyurdu: %19 IPC artışı geldi, fiyatlar resmileşti

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Mavi ekibin Rocket Lake işlemcileri donanımseverler tarafından bir süredir heyecanla bekleniyor. Firma Cypress Cove çekirdekli yeni çözümlerini detaylandırdı.

Nesiller sonra IPC artışı

Rocket Lake ailesinde yıllardır kullanılagelinen 14 nm+++ süreci tercih edilirken yeni mimariye geçiş yapılması sayesinde %19’luk IPC artışı sunacak.

Orta segment anakartlara RAM hız aşırtma desteği

Core i5 üzeri işlemcilerde DDR4 3200 MHz RAM’lerin kullanılabileceği platformda H570 ve B560 yongasetleri de RAM hız aşırtma desteğine yer verilmiş.

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AVX 2 komutseti ve hız aşırtma operasyonlarında AVX-512 komutsetine dayalı gerilim kilidini kaldırma imkanını da beraberinde getiren Rocket Lake işlemcileri AMD’nin uzun süredir sunduğu güncel PCIe 4.0 standartını da destekliyor.

Ek olarak Intel Deep Learning Boost ve Vector Neural Network komutsetleriyle derin öğrenme algoritmalarında performans artışı sağlanacak.

Xe mimarili iGPU %50 daha hızlı

20 PCIe 4.0 kanalına yer verilen yongalar Xe mimarili UHD750 iGPU’suyla geliyor ki yeni iGPU %50’ye kadar performans artışı sunacak.

Ayrıca Bkz. "4800 MHz DDR5 RAM’ler %28 performans artışı sunuyor"

10-bit AV1 ve 12-bit HEVC kodeklerini hızlandırabilen yeni entegre grafik biriminin yanı sıra HDMI 2.0 ve DP tarafında HBR3 destekleyen yongalar Thunderbolt 4.0 ve Wi-Fi 6e standartlarıyla da zenginleştirilmiş.

https://www.techpowerup.com/279806/intel-launches-11th-gen-core-processors-unmatched-overclocking-and-gaming-performance

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