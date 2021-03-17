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    Intel 11. nesil Core işlemci ailesini duyurdu: %19 IPC artışı geldi, fiyatlar resmileşti

    Intel’in uzun süredir merakla beklediğimiz 11. nesil Core işlemci ailesi detaylandı. Yongalar beraberinde getirdiği yeni mimari sayesinde hacimli IPC artışı sunarken Xe mimarili iGPU ile geliyor.
    17 Mart 2021, 16:18 (5 sa.)
    1,1b
    24
    9
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel 11. nesil Core işlemci ailesini duyurdu: %19 IPC artışı geldi, fiyatlar resmileşti
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    Mavi ekibin Rocket Lake işlemcileri donanımseverler tarafından bir süredir heyecanla bekleniyor. Firma Cypress Cove çekirdekli yeni çözümlerini detaylandırdı.

    Nesiller sonra IPC artışı

    Rocket Lake ailesinde yıllardır kullanılagelinen 14 nm+++ süreci tercih edilirken yeni mimariye geçiş yapılması sayesinde %19’luk IPC artışı sunacak.

    Orta segment anakartlara RAM hız aşırtma desteği

    Core i5 üzeri işlemcilerde DDR4 3200 MHz RAM’lerin kullanılabileceği platformda H570 ve B560 yongasetleri de RAM hız aşırtma desteğine yer verilmiş.

    İlginizi Çekebilir Avatar 11. nesil Core işlemcilerinin fiyatı sızdı: Fiyat artışı yolda

    AVX 2 komutseti ve hız aşırtma operasyonlarında AVX-512 komutsetine dayalı gerilim kilidini kaldırma imkanını da beraberinde getiren Rocket Lake işlemcileri AMD’nin uzun süredir sunduğu güncel PCIe 4.0 standartını da destekliyor.

    Ek olarak Intel Deep Learning Boost ve Vector Neural Network komutsetleriyle derin öğrenme algoritmalarında performans artışı sağlanacak.

    Xe mimarili iGPU %50 daha hızlı

    20 PCIe 4.0 kanalına yer verilen yongalar Xe mimarili UHD750 iGPU’suyla geliyor ki yeni iGPU %50’ye kadar performans artışı sunacak.

    Ayrıca Bkz. "4800 MHz DDR5 RAM’ler %28 performans artışı sunuyor"

    10-bit AV1 ve 12-bit HEVC kodeklerini hızlandırabilen yeni entegre grafik biriminin yanı sıra HDMI 2.0 ve DP tarafında HBR3 destekleyen yongalar Thunderbolt 4.0 ve Wi-Fi 6e standartlarıyla da zenginleştirilmiş.



    https://www.techpowerup.com/279806/intel-launches-11th-gen-core-processors-unmatched-overclocking-and-gaming-performance
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    fiyatlar çok iyi. 14nm+++++++++++++++ olsun farketmez 157 dolara 11400f alınır geçilir
    zaten planar 28nmden sonra realitesini kaybeden bir ölçüden bahsediyoruz. alacaklar için öncelik nm değil fiyat olur o sebeple.
    3600'den bile ucuza geliyor. amd dedik ryzende öptük kokladık kafamıza pisledi
    fiyatlar çok iyi. 14nm+++++++++++++++ olsun farketmez 157 dolara 11400f alınır geçilir zaten planar 28nmden sonra realitesini kaybeden bir ölçüden bahsediyor...
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    Z zdniz (dniz yıldırım) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    off süper alıcağım işlemci 11400f yada 11500 ekran kartı alamıyoruz alınacak gibide durmuyor madenciler bitse stokcular stokcular bitse firmalar düşürmücek fiyatları
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    İ İburakonal (Burak Önal) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tüm yeni nesillere bakıp 9900k yurtdışından getirmeye karar verdim çok daha ucuz ve iyi daha iyi
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Avx-512 eski xeon larda mı vardı, vay anasını teknoloji ne çabuk ilerliyor.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    fiyatlar çok iyi. 14nm+++++++++++++++ olsun farketmez 157 dolara 11400f alınır geçilir
    zaten planar 28nmden sonra realitesini kaybeden bir ölçüden bahsediyoruz. alacaklar için öncelik nm değil fiyat olur o sebeple.
    3600'den bile ucuza geliyor. amd dedik ryzende öptük kokladık kafamıza pisledi
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    crashris (Mahmut Karaca) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Schtroumpf Grognon
    şimdi mevcut 1200pin anakartlarda çalışacak mı bayadır ryzen dayım intelden koptuk. bu işlemci mevcuttaki hangi anakartlara uyuyor ve tahmini sizce kaç yıl sürer bu destek?
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    W WmGMD (.. ..) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Schtroumpf Grognon
    Gerçekten en mantıklısı 11400F alıp hızlı ramlerle kullanmak gibi duruyor. X370 lere üvey evlat muamelesi yaptılar zaten fiyatlar da aldı başını gitti. Biraz da intel e bakarız.
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    A Asehan (Asehan Korkut) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hani resmileşen fiyat bilgisi nerede?
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