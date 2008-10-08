Intel: AMD'ye karşı patent haklarımızı koruyacağız

AMD dün yaptığı resmi açıklama ile şirket tarihinin en önemli değişikliklerinden birini duyurarak üretim ayağından çekildiklerini, yeni nesil cpu ve gpu mimarilerinin tasarımına yoğunlaşacaklarını belirtirken, Abu Dabili Advanced Technology Investment Company (ATIC) firması ile yapılan anlaşma doğrultusunda ABD merkezli yeni bir yarıiletken üretim şirketi kuracaklarını açıkladı. Peki bu anlaşma neleri kapsıyor?

Foundry Company adı verilen yeni küresel şirket, gelişmiş üretim teknolojisi ve yeni üretim tesisleriyle bağımsız döküm şirketlerine olan ihtiyacı karşılamayı hedeflerken Mubadala firması da AMD'deki yatırımını %19,3'e çıkaracak. Tüm bunlara ek olarak AMD'nin yeni kurulacak firmaya yapacağı katkı Dresden'deki iki fabrikasını da kapsayan üretim tesisleri ve bunlarla ilgili varlıklar ile fikri mülkiyet haklarından oluşacak.

Peki bunun karşılığında AMD ne kazanacak? ATIC, Döküm Şirketi'ndeki (Foundry Company) hisselerini satın almak için 2,1 milyar dolar ödeyecek. Bunun 1,4 milyar doları doğrudan yeni şirkete yatırılırken, kalanı Döküm Şirketi'nde yeni hisseler almak için AMD'ye ödenecek. Döküm Şirketi ayrıca AMD'nin mevcut borcunun yaklaşık 1,2 milyar dolarını da devralacak.

Tüm bu gelişmelere ek olarak ATIC, Döküm Şirketi'nin yonga üretim kapasitesini, AMD'nin sağladığı mevcut kapasitenin üzerine çıkarmak için önümüzdeki beş yılda şirkete en az 3,6 milyar, en çok 6 milyar dolar sermaye katkısında bulunmayı da taahhüt ederken bu katkılar Dresden'deki fabrikaların kapasite artışını sürdürmek ve fabrikalardan birinin son teknolojiye yükseltilmesini sağlamak ayrıca New York Eyaleti'nin daha önce onaylamış olduğu teşviklerin devredilmesi kaydıyla, eyaletin Saratoga kentinde yeni bir son teknoloji tesisinin inşaatına başlamak için kullanılacak.

Peki bu durum Intel'i neden ilgilendiriyor? Bilindiği üzere bugün endüstri standardı olan x86 mimarisinin arkasındaki isim Intel. AMD de x86 tabanlı işlemcilerini Intel'in masaya koyduğu şartnamayi imzalayarak ve gerekli ödemeleri yaparak elde etti. Kısacası firmanın fikri haklarını devrettiği x86 tabanlı işlemci üretimi yapabilen tesislerin el değişimi sürecinde hak ihlali olup olmayacağı konusu Intel'i endişelendiriyor.

Intel'in basın sözcüsü Chuck Mulloy yaptığı açıklamasında, Intel ve AMD arasında karşılıklı lisans anlaşması olduğunun altını çizerken AMD'nin giriştiği bu dönüşüm planıyla ilgili olarak ciddi soru işaretlerine sahip olduklarını, rakiplerinin bu noktada yaşanan gelişmeleri ve yapılan anlaşmayı somut bir şekilde ortaya koyması gerektiğini belirtirken sözlerine firma haklarına da yaşanacak gelişmeler çerçevesinde sahip çıkacaklarını dile getirerek devam etti.

Kısacası AMD'nin dün duyurduğu stratejik hareket, rakip olmasına karşın x86 mimarisinin lisansörü olan Intel'i de yakından ilgilendiriyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili ne tür gelişmeler yaşanacak, bekleyip göreceğiz.