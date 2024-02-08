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    Anlık Bildirim

    Intel işlemciler Almanya’da yasaklandı! Etkisi çok büyük olabilir

    Almanya’da ABD'li çip üreticisi Intel’in R2 Semiconductor'a ait bir patenti ihlal ettiği iddiasıyla bazı işlemcilerinin satışı yasaklandı. Karar, 10.,11. ve 12. Nesil işlemcileri etkiliyor.
    Intel işlemciler Almanya’da yasaklandı! Etkisi çok büyük olabilir Tam Boyutta Gör
    Almanya'da bir mahkeme, Intel'i kendi patentetlerini ihlal etmekle suçlayan rakip bir ABD şirketinin lehine karar vererek Intel'in bazı işlemci çiplerinin satışına karşı ihtiyati tedbir kararı aldı. Aktarılanlara göre Intel, R2 Semiconductor'a ait bir patenti ihlal ettiği için Ice Lake, Tiger Lake ve Alder Lake olarak bilinen 10., 11. ve 12. nesil Core işlemcilerinin yanı sıra Ice Lake Xeon sunucu modellerinin de satışı yasaklanıyor.

    Etkisi çok daha büyük olabilir

    Intel’in R2 Semiconductor'a ait bir patenti ihlal ettiği gerekçesiyle bazı işlemcilerin satışına tedbir kararı alan mahkeme kararı daha yeni işlemci nesillerini (13., 14., vb.) etkilemiyor. Bu nesillerde bir ihlal olmadığı belirtiliyor.

    Intel kararı temyize götürmeyi planladığını belirtmiş olsa da, bunun sonuçları şirketin ötesine geçebilir. Sektör uzmanları mahkeme kararının, HP ve Dell gibi büyük üreticilerin dizüstü bilgisayarları ve önceden üretilmiş bilgisayarları da dahil olmak üzere ihtilaflı Intel çiplerini içeren ürünlere kapsamlı bir yasak getirebileceği konusunda uyarıyor. R2, fikri mülkiyetini savunmak için birçok yargı alanında devam eden bir yasal mücadele yürütüyor.

    İlk olarak ABD’de Intel'e karşı dava açan R2, patentinin ülke içinde geçersiz kılınmasının ardından çabalarını Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine kaydırdı. Intel, R2'nin patent ihlali iddialarını şiddetle reddederken, R2'nin tüm iş modelinin seri davalar yoluyla yasal uzlaşmalar elde etmeye dayandığını iddia etti. Intel, ihtiyati tedbir kararının tüketicilere, işletmelere ve ekonomiye zarar verirken yalnızca R2'nin mali çıkarlarına hizmet ettiğine inanıyor.

    “Şaşırtıcı değil ama hayal kırıklığı yaratıyor”

    Intel işlemciler Almanya’da yasaklandı! Etkisi çok büyük olabilir Tam Boyutta Gör
    İki firma dava ile ilgili resmi açıklamalarında karşılıklı atışmalarda bulunuyor. R2'nin CEO'su David Fisher, Intel'in şirketine yönelik nitelemesini reddederek, yalnızca açık fikri mülkiyet haklarının ihlali nedeniyle Intel'i hedef aldığını söyledi. Fisher, Intel'in bu nitelemesine karşı çıkarak "Intel'in patentlerimizi tekrar tekrar ve kronik bir şekilde ihlal etmesinin sorumluluğunu üstlenmek yerine yanlış söylemlerini sürdürmesinin şaşırtıcı olmadığını ancak hayal kırıklığı yarattığını" belirtti. R2 aynı zamanda patent ihlali nedeniyle dava açtığı tek kuruluşun Intel olduğunu söylüyor.

    Alman mahkemesi, Intel'in patent ihlali yapan tüm ürünleri geri çağırmasına ve satmamasına karar vermenin yanı sıra, şirketin R2'ye Mart 2020'den bu yana Almanya'da hangi patent ihlali yapan ürünleri sattığına dair bilgi vermesini ve böylece zararların hesaplanabilmesine olanak sağlamasını talep etti. Söz düellosu devam ederken, Alman mahkemesinin kararının pratikteki etkisi Intel'in temyiz başvurusunu beklediği için belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte, ihtiyati tedbir kararı, teknolojik patentler üzerindeki savaşlarda söz konusu olan büyük mali sonuçları ortaya koyabiliyor. Son olarak R2'nin İngiltere'de de benzer bir davası bulunuyor.

    Kaynakça https://www.techpowerup.com/318867/german-court-prohibits-intel-processor-sales-amid-patent-dispute#g318867 https://www.anandtech.com/show/21258/german-court-bans-sales-of-select-intel-cpus-in-germany
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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