Intel işlemciler Almanya’da yasaklandı! Etkisi çok büyük olabilir

Etkisi çok daha büyük olabilir
Intel’in R2 Semiconductor'a ait bir patenti ihlal ettiği gerekçesiyle bazı işlemcilerin satışına tedbir kararı alan mahkeme kararı daha yeni işlemci nesillerini (13., 14., vb.) etkilemiyor. Bu nesillerde bir ihlal olmadığı belirtiliyor.
Intel kararı temyize götürmeyi planladığını belirtmiş olsa da, bunun sonuçları şirketin ötesine geçebilir. Sektör uzmanları mahkeme kararının, HP ve Dell gibi büyük üreticilerin dizüstü bilgisayarları ve önceden üretilmiş bilgisayarları da dahil olmak üzere ihtilaflı Intel çiplerini içeren ürünlere kapsamlı bir yasak getirebileceği konusunda uyarıyor. R2, fikri mülkiyetini savunmak için birçok yargı alanında devam eden bir yasal mücadele yürütüyor.
İlk olarak ABD’de Intel'e karşı dava açan R2, patentinin ülke içinde geçersiz kılınmasının ardından çabalarını Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine kaydırdı. Intel, R2'nin patent ihlali iddialarını şiddetle reddederken, R2'nin tüm iş modelinin seri davalar yoluyla yasal uzlaşmalar elde etmeye dayandığını iddia etti. Intel, ihtiyati tedbir kararının tüketicilere, işletmelere ve ekonomiye zarar verirken yalnızca R2'nin mali çıkarlarına hizmet ettiğine inanıyor.
“Şaşırtıcı değil ama hayal kırıklığı yaratıyor”
Alman mahkemesi, Intel'in patent ihlali yapan tüm ürünleri geri çağırmasına ve satmamasına karar vermenin yanı sıra, şirketin R2'ye Mart 2020'den bu yana Almanya'da hangi patent ihlali yapan ürünleri sattığına dair bilgi vermesini ve böylece zararların hesaplanabilmesine olanak sağlamasını talep etti. Söz düellosu devam ederken, Alman mahkemesinin kararının pratikteki etkisi Intel'in temyiz başvurusunu beklediği için belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte, ihtiyati tedbir kararı, teknolojik patentler üzerindeki savaşlarda söz konusu olan büyük mali sonuçları ortaya koyabiliyor. Son olarak R2'nin İngiltere'de de benzer bir davası bulunuyor.Kaynakça https://www.techpowerup.com/318867/german-court-prohibits-intel-processor-sales-amid-patent-dispute#g318867 https://www.anandtech.com/show/21258/german-court-bans-sales-of-select-intel-cpus-in-germany Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.