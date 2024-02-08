Intel işlemciler Almanya’da yasaklandı! Etkisi çok büyük olabilir

Tam Boyutta Gör Almanya'da bir mahkeme, Intel'i kendi patentetlerini ihlal etmekle suçlayan rakip bir ABD şirketinin lehine karar vererek Intel'in bazı işlemci çiplerinin satışına karşı ihtiyati tedbir kararı aldı. Aktarılanlara göre Intel, R2 Semiconductor'a ait bir patenti ihlal ettiği için Ice Lake, Tiger Lake ve Alder Lake olarak bilinen 10., 11. ve 12. nesil Core işlemcilerinin yanı sıra Ice Lake Xeon sunucu modellerinin de satışı yasaklanıyor.

Etkisi çok daha büyük olabilir

Intel’in R2 Semiconductor'a ait bir patenti ihlal ettiği gerekçesiyle bazı işlemcilerin satışına tedbir kararı alan mahkeme kararı daha yeni işlemci nesillerini (13., 14., vb.) etkilemiyor. Bu nesillerde bir ihlal olmadığı belirtiliyor.

Intel kararı temyize götürmeyi planladığını belirtmiş olsa da, bunun sonuçları şirketin ötesine geçebilir. Sektör uzmanları mahkeme kararının, HP ve Dell gibi büyük üreticilerin dizüstü bilgisayarları ve önceden üretilmiş bilgisayarları da dahil olmak üzere ihtilaflı Intel çiplerini içeren ürünlere kapsamlı bir yasak getirebileceği konusunda uyarıyor. R2, fikri mülkiyetini savunmak için birçok yargı alanında devam eden bir yasal mücadele yürütüyor.

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İlk olarak ABD’de Intel'e karşı dava açan R2, patentinin ülke içinde geçersiz kılınmasının ardından çabalarını Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine kaydırdı. Intel, R2'nin patent ihlali iddialarını şiddetle reddederken, R2'nin tüm iş modelinin seri davalar yoluyla yasal uzlaşmalar elde etmeye dayandığını iddia etti. Intel, ihtiyati tedbir kararının tüketicilere, işletmelere ve ekonomiye zarar verirken yalnızca R2'nin mali çıkarlarına hizmet ettiğine inanıyor.

“Şaşırtıcı değil ama hayal kırıklığı yaratıyor”

Tam Boyutta Gör İki firma dava ile ilgili resmi açıklamalarında karşılıklı atışmalarda bulunuyor. R2'nin CEO'su David Fisher, Intel'in şirketine yönelik nitelemesini reddederek, yalnızca açık fikri mülkiyet haklarının ihlali nedeniyle Intel'i hedef aldığını söyledi. Fisher, Intel'in bu nitelemesine karşı çıkarak "Intel'in patentlerimizi tekrar tekrar ve kronik bir şekilde ihlal etmesinin sorumluluğunu üstlenmek yerine yanlış söylemlerini sürdürmesinin şaşırtıcı olmadığını ancak hayal kırıklığı yarattığını" belirtti. R2 aynı zamanda patent ihlali nedeniyle dava açtığı tek kuruluşun Intel olduğunu söylüyor.

Alman mahkemesi, Intel'in patent ihlali yapan tüm ürünleri geri çağırmasına ve satmamasına karar vermenin yanı sıra, şirketin R2'ye Mart 2020'den bu yana Almanya'da hangi patent ihlali yapan ürünleri sattığına dair bilgi vermesini ve böylece zararların hesaplanabilmesine olanak sağlamasını talep etti. Söz düellosu devam ederken, Alman mahkemesinin kararının pratikteki etkisi Intel'in temyiz başvurusunu beklediği için belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte, ihtiyati tedbir kararı, teknolojik patentler üzerindeki savaşlarda söz konusu olan büyük mali sonuçları ortaya koyabiliyor. Son olarak R2'nin İngiltere'de de benzer bir davası bulunuyor.

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Intel işlemciler Almanya’da yasaklandı! Etkisi çok büyük olabilir