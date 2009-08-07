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Intel Atom N450 işlemcisinin maliyeti Atom N270'ten 20$ daha yüksek

9 yıl
11,8b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Atom N450 işlemcisinin maliyeti Atom N270'ten 20$ daha yüksek
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Yıl sonuna doğru Pine Trail kod aldı yeni nesil Atom platformunu duyuracak olan Intel, yeni platform kapsamında entegre bellek kontrolcüsü ve entegre grafik özelliklerine sahip yeni Atom işlemcilerini de lanse edecek. Firmanın Pineview kod adlı yeni nesil Atom işlemci ailesinin pazara giriş yapacak ilk temsilcilerinden birisi de Atom N450 modeli olacak.

Önümüzdeki Ocak ayında çıkması beklenen yeni işlemcinin 64$ seviyesinden satışa sunulacağı belirtilirken bu fiyatın, Atom N270 modelinden 20$ daha pahalı olduğu bildiriliyor. Gelişmiş entegre özellikleriyle dikkat çeken yeni işlemcinin platform bazında güç tüketim avantajı sunması beklenirken, performans noktasında ciddi bir fark yaratmayacağı düşünülüyor.

Atom N270 modelinden 20$ daha pahalı olan yeni işlemci, CULV platformu kapsamında satılan en ucuz Celeron işlemcisinden ise yaklaşık 40$ daha ucuz. Mevcut çözümler ile kıyaslandığında yüksek maliyetler nedeniyle en azından ilk dönemde netbook üreticilerinin yaygın anlamda Atom N270 işlemcisiyle yola devam etmesi ve zamanla Atom N450'ye geçilmesi beklenebilir.


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artenis 9 yıl
statıko hocam
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fgezgini 9 yıl
Intel'i bodrumunda kalmış ürünleri ürettiği zamandan kat ve kat düşük maliyetlerle tekrar üretip sattığı için tebrik ediyorum. Yaşasın tüketim ve bunun için pazar oluşturan dinamikler.
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