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Intel Atom Z500 serisi işlemcilerin satışına son veriyor

9 yıl
4,9b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Atom Z500 serisi işlemcilerin satışına son veriyor
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Pine Trail kod adını taşıyan yeni nesil Atom platformunu yıl sona ermeden lanse etmeyi planlayan Intel, yeni jenerasyon öncesinde mevcut ürün gamında düzenlemelere başladı. Gelen bilgilere göre firma, Atom Z500 serisi ultra-düşük güç tüketimli işlemcilerin satışını yıl sona ermeden sonlandırmış olacak. Atom markası altında anons edilen ilk işlemci ailesi olarak 800MHz'den 2GHz'e kadar farklı segmentler için alternatif modellere (11 işlemci) sahip olan seri dahilindeki Silverthrone kod adlı işlemciler için sipariş alımının yakın zamanda sona erdirilmesi planlanıyor.

Özellikle MID yani mobil internet cihazları için hazırlanan ancak Acer, Asus ve Dell gibi üreticiler tarafından kimi netbook modellerinde de kullanılan Atom Z500 işlemci ailesi, kullanım yaygınlığı açısından malesef Atom N serisi ile rekabet edebilecek düzeye gelemedi. Z500 serisi için sipariş alımını durdurarak satışına son vermeyi planlayan Intel, mini-bilgisayar pazarı için yıl sonuna doğru anons edeceği entegre grafik özellikli yeni nesil Pineview işlemcilerine ağırlık verecek.


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