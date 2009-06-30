Intel Braidwood teknolojisi ile masaüstü PC'lerde SSD benzeri performans hedefliyor

Tam Boyutta Gör

Önümüzdeki aylarda Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil işlemcilerini ve P55 yonga setini lanse etmeyi planlayan Intel, Braidwood isimli yeni bellek teknolojisini devreye sokmayı ve sistem performansını arttırmayı hedefliyor. Intel'in P57 yonga setiyle birlikte önümüzdeki yılın ilk aylarında lanse etmeyi planladığı Braidwood teknolojisi aslında firmanın yıllar önce tanıttığı Robson veya Turbo Memory olarak bilinen teknolojinin geliştirilmiş ve masaüstü sistemlere uyarlanmış yeni bir versiyonu olarak ta tanımlanmıyor değil.

Nehalem mimarisini temel alacak işlemciler, 32nm üretim teknolojisi, P55 yonga seti ve anakart üreticileri tarafında SATA-III ara birimine geçiş gibi yeniliklerle orta segmentte ciddi performans artışı yaşanması beklenirken Intel, Braidwood teknolojisi ile özellikle sistem açılışı ve/veya uygulama başlangıçlarda ciddi hız kazandırmayı amaçlıyor. P57 yonga setli anakartlarda olması beklenen Braidwood teknolojisinde Intel, flash bellek teknoolojisini masaüstü PC'lerde de kullanarak performans seviyesini arttırmayı hedefliyor.

Firmanın 34nm üretim teknolojisi ile hazırlayacağu 4GB, 8GB ve 16GB kapasiteli bellek modüllerinin kullanılacağı Braidwood teknolojisi ile özellikle SSD'lerin sunacağı performansın en azından sistem açılışlarında orta segment sistemlerde de sağlanabilmesi diğer ihtiyaçların ise kullanılacak ana depolama ünitesinden karşılanması hedefleniyor. NAND flash bellek yongası üretiminde iddialı olan Intel, Braidwood teknolojisi ile hem performans noktasında önemli bir gelişim göstermeyi hedefliyor hem de doğal olarak daha fazla NAND flash yongası satmayı.

SSD benzeri performans göstereceği söylenen Braidwood teknolojisi, P57 yonga seti ile birlikte önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde endüstrinin beğenisine sunulacak.