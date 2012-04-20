Intel, bu yıl 20-30 milyon ünite Ultrabook sevkiyatı bekliyor

Geçen yıl teknoloji dünyasına kazandırdığı Ultrabook konseptinin geliştirilmesi için 300 milyon dolarlık bir fon ayıran Intel, bu yıl Ivy Bridge platformu ve HD 4000 grafik birimi desteğiyle satışları katlama hesapları yapıyor.





Digitimes sitesinin tedarik zincirindeki kaynaklarından aktardığına göre Intel bu yıl için 20-30 milyon arası bir sevkiyat bekliyor. Sonraki yıl ise tedarik zincirinin büyümesiyle bu rakam ikiye hatta üçe katlanacak.





Ultrabook modellerinin ikinci dalgası Mayıs ayından sonra raflardaki yerini alacak. Windows 8'in çıkışı ile birlikte yılın sonlarına doğru IdeaPad Yoga gibi tablet/ultrabook hibridlerini de görme imkanı yaklayacağız.





Intel'in konsepti geliştirme konusunda iki önemli adımı daha bulunuyor. Bunlardan birincisi kasa ile ilgili. Kısa süre önce geliştirici konferansında tanıttığı güçlendirilmiş plastik kasa ile Intel, hafifliği muhafaza ederken, metal kasalar kadar kaliteli ve sağlam modeller üretmeyi planlıyor.





İkinci adım ise optik sürücü konusunda. Optik disk sürücüsü firmalar ile dirsek teması halinde olan Intel, ultra ince sürücü modülleri geliştirme konusunda oldukça istekli. Bu da inceliğini etkilemeden Ultrabook modellerine optik sürücü eklemeyi mümkün kılacak.