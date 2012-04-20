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Intel, bu yıl 20-30 milyon ünite Ultrabook sevkiyatı bekliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl teknoloji dünyasına kazandırdığı Ultrabook konseptinin geliştirilmesi için 300 milyon dolarlık bir fon ayıran Intel, bu yıl Ivy Bridge platformu ve HD 4000 grafik birimi desteğiyle satışları katlama hesapları yapıyor.

Digitimes sitesinin tedarik zincirindeki kaynaklarından aktardığına göre Intel bu yıl için 20-30 milyon arası bir sevkiyat bekliyor. Sonraki yıl ise tedarik zincirinin büyümesiyle bu rakam ikiye hatta üçe katlanacak.

Ultrabook modellerinin ikinci dalgası Mayıs ayından sonra raflardaki yerini alacak. Windows 8'in çıkışı ile birlikte yılın sonlarına doğru IdeaPad Yoga gibi tablet/ultrabook hibridlerini de görme imkanı yaklayacağız. 

Intel'in konsepti geliştirme konusunda iki önemli adımı daha bulunuyor. Bunlardan birincisi kasa ile ilgili. Kısa süre önce geliştirici konferansında tanıttığı güçlendirilmiş plastik kasa ile Intel, hafifliği muhafaza ederken, metal kasalar kadar kaliteli ve sağlam modeller üretmeyi planlıyor.

İkinci adım ise optik sürücü konusunda. Optik disk sürücüsü firmalar ile dirsek teması halinde olan Intel, ultra ince sürücü modülleri geliştirme konusunda oldukça istekli. Bu da inceliğini etkilemeden Ultrabook modellerine optik sürücü eklemeyi mümkün kılacak.

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TeamAnimus 7 yıl
Ultrabook fiyatları ve grafik güçleri bu düzeydeyken daha çok beklerler.
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E_Aydin35 7 yıl
Intel, Nvidia ve bir çok firma için fırtına öncesi sessizlik bu özellikle Intel bu sene bitiminde rekor gelirlerle kapatıcak yılı, hak ediyormu ne yazııkki evet, ne yazııkki diyorum çünkü bilndiği üzere işlemci sektöründe resmen melz oldu artık fiyatlar alır başını gitmez inşallah Ivy Bridge platformu en çok ultrabookşara yarıyıcak temeller şimdiden atılıyor maraton yakında başlıyıcak..
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fendur 7 yıl
İyi güzel de fiyatlar uçuk yaw. Biraz uygun fiyata çıkartında alalım bizde.
Fiyatlar 2000-3500 tl yani.....
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osooso148 7 yıl
Bu kdr ince bilgisayar için çok güçlü CPU ya gerek olduğunu düşünmüyorum 1000+ $ verip de hd4000 grafikli bir taşınabilir bilgisayar almak hiç mantıklı gelmiyor. AMD li çözümlerin daha ucuz ve daha tatminkar sonuçlar vereceğini düşünüyorum
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VokalAnestezi 7 yıl
AMD ultrathin tercih ederim. Tabi gelirse. Notebook'ta güçlü işlemci değil güçlü gpu istiyoruz. AMD fusion bu konuda oldukça başarılı ama piyasada bulamıyoruz.
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the_hornet 7 yıl
Şu Ivy Bridge ve HD 4000 olan versiyonları çıksın alacağım, bekliyorum.
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bayraak 7 yıl
Intel parayı götürdü AMD uyusun
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