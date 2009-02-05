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Intel çift çekirdekli iki işlemcisi için emeklilik programını açıkladı

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel çift çekirdekli iki işlemcisi için emeklilik programını açıkladı
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Core 2 Quad Q6600 ile yollarını ayırmaya, Core 2 Quad Q7500 modelini ise kullanıma sunmaya hazırlanan Intel, giriş seviyesindeki maliyet odaklı sistemler için hazırladığı çift çekirdeki iki işlemcisi için belirlenen emeklilik planını açıkladı.

Çift çekirdekli Celeron ailesinin ilk temsilcisi olan ve 1.6GHz'de çalışan Celeron E1200 ile sunduğu hız aşırtma potansiyeliyle dikkat çeken Pentium E2180 (2GHz) işlemcileri için 5 Haziran tarihine kadar siparişlerin devam edeceği açıklandı. Tray modellerin 2 Şubat 2010 tarihine kadar sağlanacağı belirtilirken, işlemcilerin kutulu modellerinin satışı ise 4 Eylül 2010'a kadar devam edecek.


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Batuist 10 yıl
adamlar sadece yok haritasını hazırlıyorlar.. basın açıklaması yapıpta duyurmuyorlar.. haber olarak ise böyle sitelere düşüyor sonra..
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fahrencelcius 10 yıl
ben bu intel politikasının 0010111000010110001011010011010101000010101000010110 ... oh be rahatladım
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Master_Evil 10 yıl
bu durumu anlamıyorum taa 2 yıl sonra gerçekleşecek olayı şimdiden açıklıyor
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max975 10 yıl
şimdiden hazırlanın diyor yani
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