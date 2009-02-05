Intel çift çekirdekli iki işlemcisi için emeklilik programını açıkladı

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Core 2 Quad Q6600 ile yollarını ayırmaya, Core 2 Quad Q7500 modelini ise kullanıma sunmaya hazırlanan Intel, giriş seviyesindeki maliyet odaklı sistemler için hazırladığı çift çekirdeki iki işlemcisi için belirlenen emeklilik planını açıkladı.

Çift çekirdekli Celeron ailesinin ilk temsilcisi olan ve 1.6GHz'de çalışan Celeron E1200 ile sunduğu hız aşırtma potansiyeliyle dikkat çeken Pentium E2180 (2GHz) işlemcileri için 5 Haziran tarihine kadar siparişlerin devam edeceği açıklandı. Tray modellerin 2 Şubat 2010 tarihine kadar sağlanacağı belirtilirken, işlemcilerin kutulu modellerinin satışı ise 4 Eylül 2010'a kadar devam edecek.