Intel çift işlemcili Skulltrail 2 platformunu hazırlıyor

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Yüksek performans arayışındaki oyuncular ve profesyonel kullanıcılar için sunucu teknolojilerinden uyarlanarak hazırlanan çift işlemcili Skulltrail platformunun ikinci jenerasyonu yolda. Intel yüksek performans takımının başındaki isim olan ayrıca Skulltrail platformunun geliştirilmesine öncülük eden Francois Piednoel ve ekibi Nehalem tabanlı Skulltrail 2 platformunın hazırlık çalışması içerisindeler.

Yine çift işlemcili tasarıma sahip olacağı söylenen Skulltrail 2 platformunun detayları henüz netleşmiş olmasa da sunucular için hazırlanan Nehalem EP tabanlı işlemcilerin çiftinin kullanılacağı sistemin hem performans hem de maliyet anlamında zirveyi zorlayacağı belirtiliyor. Yaz dönemi sona ermeden gün ışığına çıkması beklenen yeni platformun performans anlamında Skulltrail platformunun çok ötesinde olması beklenirken maliyetlerin de doğal olarak daha yüksek olması da kuvvetle muhtemel görünüyor.