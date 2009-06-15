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Intel çift işlemcili Skulltrail 2 platformunu hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,1b
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16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel çift işlemcili Skulltrail 2 platformunu hazırlıyor
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Yüksek performans arayışındaki oyuncular ve profesyonel kullanıcılar için sunucu teknolojilerinden uyarlanarak hazırlanan çift işlemcili Skulltrail platformunun ikinci jenerasyonu yolda. Intel yüksek performans takımının başındaki isim olan ayrıca Skulltrail platformunun geliştirilmesine öncülük eden Francois Piednoel ve ekibi Nehalem tabanlı Skulltrail 2 platformunın hazırlık çalışması içerisindeler.

Yine çift işlemcili tasarıma sahip olacağı söylenen Skulltrail 2 platformunun detayları henüz netleşmiş olmasa da sunucular için hazırlanan Nehalem EP tabanlı işlemcilerin çiftinin kullanılacağı sistemin hem performans hem de maliyet anlamında zirveyi zorlayacağı belirtiliyor. Yaz dönemi sona ermeden gün ışığına çıkması beklenen yeni platformun performans anlamında Skulltrail platformunun çok ötesinde olması beklenirken maliyetlerin de doğal olarak daha yüksek olması da kuvvetle muhtemel görünüyor.


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sertacaygun 10 yıl
Yazılım desteği olmayan haberler :)))
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HOTEN 10 yıl
ohaaa be kardeşim hem çift işlemcili ana kart hem de kagıt kapasitörler :D:D:D:D hiç gülcegim yoktu 2.000-3.000 saate kalmaz şişer onlar söyliyim :)hayattta 5 kuruş wermem :@
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Quad_core2 10 yıl
ya 4 cekırdeklere bıle dogru duzgun oyun cıkarmıyorlar kaldıkı bunun ıcın cok erken ama oyunlarda ıyı perfonmas verılse fıyat konusundada ıyı orta duzeyde olursa kapıs kapıs satılır ama ıntel cok ıyı ve herzamankı gıbı pahalı fıyat konusunda bıseyler yapmalıı
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karmaşık 10 yıl
prestij amaçlı çıkan bir seri alt segmentteki işlemcilerin satışını artıracaktır amd de birara böyle bir sistemle ilgileniyordu çıktı çıkacak ertelendi derken iptal oldu intelcilere şimdi laf anlatmak iyicw zorlaşacak intel çift işlemci çalıştıran sistem yapmış diye kafa ütüleyecekler
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theyapici 10 yıl
piyasada yolunacak kaz çok var demek ki ben hala 4 çekirdeğe bile geçemedim
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Batuist 10 yıl
server desen server değil.. ev desen evde kullanılmaz.. iş desen kim alır ne işe yarar bu sistem .. ilkini kim almış kullanmışta bunu alsınlar??
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sadtneverdie 10 yıl
ıntel ılk platformda ıstedıgı satısı yaklayamasa ıkıncısını cıkartmaz. ayrıca tamamen prestıj meselesı 1 mılyon tane satılsın dıye cıkartılan bır sıstem degıl. bazıları hemen atlamış satılmaz cok pahalı dıye.
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sendemail 10 yıl
@ilkercom up+
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ilkercom 10 yıl
intel en iyisi diyen forum bebelerini sevindirecek bir sistem. gerçek kullanıcılar dönüp bakmaz bile. asla ucuzlamayacak bir sistem.
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saidakkas 10 yıl
Arşivimden Nehalem analizini okursanız tahmin etmeniz zor olmaz, benim beklentim bu platformun eski Core 2 QX Skulltrail'e fark atması. Nedeni ise eski mimarinin çok işlemci ile çalışmasında FSB darboğazına takılması. Nehalem mimarisi ile işlemciler arası iletişim daha kuvvetli ve etkin. Zaten böyle birşeyin çıkmasını bekliyordum, çünkü bence Skulltrail zaten güç gösterisinden öte olmayan verimsiz, mantıksız ve aşırı pahalı bir sistemdi. Ama beklediğim gibi olursa, bu sistem hakkını verir.
Ayrıca 500-600 dolara çift soketli anakartını ve extreme olmayan (Skulltrail'deki işlemciler 1000 doların üzerindeydi) modellerinden kullanırsanız iyi performans alırsınız. Yani ucuz SK2 olur.
Ama asıl performansını oyunlarda değil de, işistasyonu ve sunucu bazında bekleyin. Oyunlarda da bilgi işleme gücü yine SK1'e göre daha fazla olur diye tahmin ediyorum, hatta ağır fizik hesapları devreye girerse fark bile atabilir.
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Towarscke 10 yıl
bu sistemin calisma diagramini gormek lazim... ama gercekten fiyat olarak dudak ucuklatacak bir sistem olacak... Turkiye'ye gelmemesini umut ediyorum... parasi olan yurt disindan getirtiyor zaten.... onun yerine daha f/p seyler gelsin... ne bileyim 45watt 2 cekirdekli islemciler gelsin ve performans bakimindan e8600'u gecsinler...

veya boyle bir anakart olsun 180 dolar'i gecmesin... tek adet 1366soket islemci ile calissin ama ikinci islemci de takilabilsin.... butun i7 islemcileri desteklesin ama onboard ekran karti da olsun...
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ozzzy222 10 yıl
bence farklı bir çift cpu çalışması olacak .. yazıcaklar i 7 crossfiresli yaptık % 80 performans artışı felan diye :D ozaman nasıl satılıyor görün D:D:
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resler 10 yıl
Öncelikle ilkinden kaç tane satılmış ondan haber versin.
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Eşref_37 10 yıl
ÇOOOK ilginç olcak bence.
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