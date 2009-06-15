Intel çift işlemcili Skulltrail 2 platformunu hazırlıyor

Yüksek performans arayışındaki oyuncular ve profesyonel kullanıcılar için sunucu teknolojilerinden uyarlanarak hazırlanan çift işlemcili Skulltrail platformunun ikinci jenerasyonu yolda. Intel yüksek performans takımının başındaki isim olan ayrıca Skulltrail platformunun geliştirilmesine öncülük eden Francois Piednoel ve ekibi Nehalem tabanlı Skulltrail 2 platformunın hazırlık çalışması içerisindeler.
Yine çift işlemcili tasarıma sahip olacağı söylenen Skulltrail 2 platformunun detayları henüz netleşmiş olmasa da sunucular için hazırlanan Nehalem EP tabanlı işlemcilerin çiftinin kullanılacağı sistemin hem performans hem de maliyet anlamında zirveyi zorlayacağı belirtiliyor. Yaz dönemi sona ermeden gün ışığına çıkması beklenen yeni platformun performans anlamında Skulltrail platformunun çok ötesinde olması beklenirken maliyetlerin de doğal olarak daha yüksek olması da kuvvetle muhtemel görünüyor.
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Ayrıca 500-600 dolara çift soketli anakartını ve extreme olmayan (Skulltrail'deki işlemciler 1000 doların üzerindeydi) modellerinden kullanırsanız iyi performans alırsınız. Yani ucuz SK2 olur.
Ama asıl performansını oyunlarda değil de, işistasyonu ve sunucu bazında bekleyin. Oyunlarda da bilgi işleme gücü yine SK1'e göre daha fazla olur diye tahmin ediyorum, hatta ağır fizik hesapları devreye girerse fark bile atabilir.
veya boyle bir anakart olsun 180 dolar'i gecmesin... tek adet 1366soket islemci ile calissin ama ikinci islemci de takilabilsin.... butun i7 islemcileri desteklesin ama onboard ekran karti da olsun...