Intel Clarkdale; Entegre grafik işlemcili ilk işlemciye G45 çipsetinden teknoloji transferi

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Yıl sonuna doğru veya önümüzdeki yılın hemen başlarında Clarkdale kod adını taşıyan entegre grafik özellikli ilk işlemcilerini kullanıma sunmayı planlayan Intel'in takip edeceği strateji de netleşiyor. Gelen bilgilere göre entegre grafik yongasına sahip olacak çift çekirdekli Clarkdale ailesi diğer bazı açılardan da yılın ikinci yarısında anons edilmesi beklenen Nehalem tabanlı Lynnfield işlemci ailesinden farklı olacak. Yapılan açıklamalara göre IGP'nin yanı sıra seriler arasında bellek kontrolcü farkı da bulunacak.

Üç kanal DDR3 bellek desteğine sahip kontrolcü ile donatılan Core i7 işlemci ailesinden farklı olarak çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsü ile gelecek Lynnfield kod adlı Core i5 serisi, genel hatları itibariyle Nehalem jenerasyonu için hazırlanan bellek kontrolcü tasarımına sahip olacak. Entegre grafik özellikli Clarkdale ailesinde ise, Core ix serisinden farklı olarak Intel'in G45 yonga setinde kullandığı bellek kontrolcü tasarımının güncellenmiş bir versiyonuna yer verileceği söyleniyor ki bu IGP'den sonra ödünç alan bir diğer detay olacak.

Clarkdale ailesinde kullanılacak entegre grafik işlem yongası da G45'deki mevcut çekirdeğin revize edilmiş bir versiyonu olacak. IGP gibi Clarkdale işlemcisindeki bellek kontrolcüsü de G45'teki mevcut tasarımın geliştirilmiş bir versiyonu olacak ve DDR3 bellek desteği sınacak.Tabii Lynnfield ve Clarkdale serisi için takip edilecek farklı bellek kontrolcüsü kullanım stratejisinin performansa etkisi de merak edilmiyor değil.