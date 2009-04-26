Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel Clarkdale; Entegre grafik işlemcili ilk işlemciye G45 çipsetinden teknoloji transferi

10 yıl
7,2b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel Clarkdale; Entegre grafik işlemcili ilk işlemciye G45 çipsetinden teknoloji transferi
Tam Boyutta Gör

Yıl sonuna doğru veya önümüzdeki yılın hemen başlarında Clarkdale kod adını taşıyan entegre grafik özellikli ilk işlemcilerini kullanıma sunmayı planlayan Intel'in takip edeceği strateji de netleşiyor. Gelen bilgilere göre entegre grafik yongasına sahip olacak çift çekirdekli Clarkdale ailesi diğer bazı açılardan da yılın ikinci yarısında anons edilmesi beklenen Nehalem tabanlı Lynnfield işlemci ailesinden farklı olacak. Yapılan açıklamalara göre IGP'nin yanı sıra seriler arasında bellek kontrolcü farkı da bulunacak.

Üç kanal DDR3 bellek desteğine sahip kontrolcü ile donatılan Core i7 işlemci ailesinden farklı olarak çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsü ile gelecek Lynnfield kod adlı Core i5 serisi, genel hatları itibariyle Nehalem jenerasyonu için hazırlanan bellek kontrolcü tasarımına sahip olacak. Entegre grafik özellikli Clarkdale ailesinde ise, Core ix serisinden farklı olarak Intel'in G45 yonga setinde kullandığı bellek kontrolcü tasarımının güncellenmiş bir versiyonuna yer verileceği söyleniyor ki bu IGP'den sonra ödünç alan bir diğer detay olacak.

Clarkdale ailesinde kullanılacak entegre grafik işlem yongası da G45'deki mevcut çekirdeğin revize edilmiş bir versiyonu olacak. IGP gibi Clarkdale işlemcisindeki bellek kontrolcüsü de G45'teki mevcut tasarımın geliştirilmiş bir versiyonu olacak ve DDR3 bellek desteği sınacak.Tabii Lynnfield ve Clarkdale serisi için takip edilecek farklı bellek kontrolcüsü kullanım stratejisinin performansa etkisi de merak edilmiyor değil.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
max975 10 yıl
bakalım intel ne işler yapacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gordon01 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

bakalım intel ne işler yapacak.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fettah34 10 yıl
O olacak, bu olacak, şu olacak bla bla bla...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aoguz 10 yıl
Demek ki Intel bizi aynı tarih öncesi GMA'lar ile süründürmeye devam edecek. Napalım Intel çipset kullanan dizüstü üreticileri utansın..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Knisath 10 yıl
Önümüzdeki iki sene içerisinde çok büyük gelişmelerle karşılaşabiliriz.Demirbaş olan üreticiler (NVidia,Intel ) birbirlerinin alanına el atmak ve ikiside bu alanlarlardan büyük payı kapmak istiyor.Daha doğrusu Nvidia daha hevesli ve inteli köşeye sıkıştırmak istiyor.

Konuda tam olarak entegre grafik özellikleri açıklanmamış,bant genişliği vb ne olacak neye karşılık gelecek gibi.Bekleyip göreceğiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adilazimdegilx 10 yıl
Nvidia Physx ile CPUların yetersizliğini ortaya koyarken Intel de entegre grafik işlemcileri ile CPU-GPU birleşimi yapıp ekran kartlarının papucunu dama atmak istiyor. Önümüzdeki sene içinde çok fazla yenilik görebiliriz firmalardan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim