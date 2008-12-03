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Intel çocuklarımızı Dijital Dünyaya Dahil Ediyor!

Milli Eğitim bakanlığı ve Intel; öğretmen ve öğrencilerin sürekli etkileşim halinde olacakları bir platform geliştiriyor.
11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Intel, bugün Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri yanı sıra Intel'in Yönetim Kurulu Başkanı Craig Barret'in de yer aldığı bir toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürüttükleri "Dijital Dünyana Beni Dahil Et" isimli projenin duyurusunu yaptı.

Intel çocuklarımızı Dijital Dünyaya Dahil Ediyor!
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Dijital Dünyana Beni Dahil Et'de amaç; ilk ve orta öğretim öğrencilerinin öğretmenleriyle bir araya gelerek içerik paylaşımı yapabilecekleri bir platformu hayata geçirmek. Bir anlamda Facebook benzeri bir yapılanma çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenci ve öğretmenlere dağıtacağı şifrelerle dâhil olunan platformda; içerik üretimi ve üretilen içeriğin paylaşımı öncelikli hedefler arasında.

Sisteme www.benidahilet.org adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapan öğrenciler, ödevlerin ve sunumların paylaşıldığı, öğrenciler tarafından üretilen içeriğin, yine sisteme kayıtlı diğer öğrenciler tarafından değerlendirilebildiği bir platforma girmiş oluyorlar.

Intel çocuklarımızı Dijital Dünyaya Dahil Ediyor!
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Projenin amaçlarından bir tanesi de ilk ve orta öğretim seviyesindeki çocuklara, Facebook, Second Life ve benzeri yaşça çok daha büyük insanlarla bir araya geldikleri platformlar yerine yaşıtlarıyla bir araya gelecekleri, bilgi paylaşımında bulunabilecekleri bir platform sunmak. Küçük çocuklarla, yetişkinlerin bir araya geldiği platformlarda çocuklar büyüklere özel hazırlanmış içeriklere herhangi bir sınırlama olmadan erişebiliyorlar. Bu genç beyinlerin çok erken yaşta boş bilgilerle dolması, meşgul edilmesi anlamına geliyor.

Benidahilet.org'da ise yayınlanacak ve erişilebilecek içerikler, tamamıyla Milli Eğitim Bakanlığı kontrolünde olan öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanmış içerikler olacakları için; çocukların zarar görmeleri gibi bir durum söz konusu değil. Burada geçirilen her dakika çocuklara bilgi olarak geri dönüyor.

Intel çocuklarımızı Dijital Dünyaya Dahil Ediyor!
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Sistemde öğrencilere etkileşimli içeriklerle eğlence ve bilgi bir arada sunulabiliyor. Toplantıda yapılan örnek gösterimlerde pilot okullarca hazırlanmış olan sanal Anıtkabir Müzesi ve okul gezisi, sistemin öğrenciler tarafından etkin bir şekilde kullanılabileceğini açık ve net şekilde ortaya koyacak türdeydi.

Beni Dahil Et'in ileri aşamalarında; öğrencilerin sorun yaşadıkları anlarda (bu bir matematik sorusu olabileceği gibi, okul ile ilgili genel bir konu da olabilir) sistemde sürekli erişilebilir olarak duran nöbetçi öğretmenlere erişerek bire bir yardım alabilmeleri, öğretmenlerin öğrencilerine sistem üzerinden ödevlerini iletebilmeleri gibi yüksek seviyede etkileşim sağlanması amaçlanıyor.

Gösterilen örnekler arasında derse hastalığı nedeniyle katılamayan bir öğretmenin, öğrencilerine uzaktan sunum yapması da yer alıyordu. Böylece derslerin boş geçmesi sorunu da en aza indirgenmiş oluyor.

Intel çocuklarımızı Dijital Dünyaya Dahil Ediyor!
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Intel'in fikir babalığını yaptığı sistemi Milli Eğitim Bakanlığı'nın sahiplenmiş olması ve çalışmalara başlanması üzerinden sadece 2 ay geçmesine rağmen, benidahilet.org üzerinden gösterilen örnek çalışmaların kalitesi umut vericiydi.

Görünen o ki oldukça yakın bir gelecekte çocuklarımız, yaşıtlarıyla ve öğretmenleriyle sürekli bilgi alış verişinde bulunabilecekleri, arkadaş listelerinde kendi yaşıtlarında arkadaşların yer alacağı, ürettikleri bilimsel veya sanatsal içeriğin o yaş için değerini bilen kişiler tarafından değerlendirileceği bir platforma sahip olacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı'nı, Intel'i ve projede yer alan diğer kuruluşları tebrik ediyor ve konuya olan ilgilerinin ilk günkü gibi devamını diliyoruz.


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DavutGENC 11 yıl
Cok İyi Ya Genclerin Bilgisayarla ve bilişim sektörü ile tanışması gelecegimiz acısından ilerlemekte olduğumuzu gösterir. Ama birde su mevki sahibi insanların zihni gelişse 10 numara bi ülkemiz olucak
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natcenk 11 yıl
vatana millete hayırlı uğurlu olsun :)
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Trecc11 11 yıl
güzel haber hayırlı olsun
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01Mrt 11 yıl
güzel projeler fakat görevsiz bir öğretmen olarak şunu söylemek istiyorum... öğrencilere verilen ödevleri, kopyala yapıştır olarak kabul etmeyip kendi el yazılarıyla kabul etse öğretmenler, öğrenciler daha iyi öğrenecektir bundan şüpheniz olmasın...
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mistercado 11 yıl

Orjinalden alıntı: 01mrt

güzel projeler fakat görevsiz bir öğretmen olarak şunu söylemek istiyorum... öğrencilere verilen ödevleri, kopyala yapıştır olarak kabul etmeyip kendi el yazılarıyla kabul etse öğretmenler, öğrenciler daha iyi öğrenecektir bundan şüpheniz olmasın...


Zaten öyle yapıyorlar, geçen sene haziranda sınav varken nisanda performans ödevi -en az 5 sayfaydı-
yazıyorduk, kabus gibiydi. Yararı olabilir ama, öğretmenin doğru düzgün konular seçmesi lazım.
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c4timer 11 yıl
Sistem güzelde; acaba bu iş firmalardan bağımsız, devlet tarafından yaptırılamaz mıydı? Çok büyük bir kitleyi - eğer hayata geçerse - ellerinde tutacaklar..



@01mrt; bence el yazısı ile kabul etmek ; artık mantıksız..
Olması gereken öğretmenin fazladan eforla, öğrencinin plagiarism yapıp yapmadığını tespit etmek olmalı.. Bunun içinde öğretmenlerimize; gerekli eğitim verilmelidir. Yoksa bir öğrenci için ha bilgisayardan çıkardığı yazıyı almış, ha ona bakarak el yazısı ile yazmış, sonuçta 2side kopya oluyor.
Orjinalden alıntı: 01mrt

güzel projeler fakat görevsiz bir öğretmen olarak şunu söylemek istiyorum... öğrencilere verilen ödevleri, kopyala yapıştır olarak kabul etmeyip kendi el yazılarıyla kabul etse öğretmenler, öğrenciler daha iyi öğrenecektir bundan şüpheniz olmasın...

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BroK€NSaf€ty 11 yıl
Güzel Haber Teşekkürler :)
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