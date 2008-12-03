Intel çocuklarımızı Dijital Dünyaya Dahil Ediyor!

Intel, bugün Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri yanı sıra Intel'in Yönetim Kurulu Başkanı Craig Barret'in de yer aldığı bir toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürüttükleri "Dijital Dünyana Beni Dahil Et" isimli projenin duyurusunu yaptı.

Dijital Dünyana Beni Dahil Et'de amaç; ilk ve orta öğretim öğrencilerinin öğretmenleriyle bir araya gelerek içerik paylaşımı yapabilecekleri bir platformu hayata geçirmek. Bir anlamda Facebook benzeri bir yapılanma çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenci ve öğretmenlere dağıtacağı şifrelerle dâhil olunan platformda; içerik üretimi ve üretilen içeriğin paylaşımı öncelikli hedefler arasında.

Sisteme www.benidahilet.org adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapan öğrenciler, ödevlerin ve sunumların paylaşıldığı, öğrenciler tarafından üretilen içeriğin, yine sisteme kayıtlı diğer öğrenciler tarafından değerlendirilebildiği bir platforma girmiş oluyorlar.

Projenin amaçlarından bir tanesi de ilk ve orta öğretim seviyesindeki çocuklara, Facebook, Second Life ve benzeri yaşça çok daha büyük insanlarla bir araya geldikleri platformlar yerine yaşıtlarıyla bir araya gelecekleri, bilgi paylaşımında bulunabilecekleri bir platform sunmak. Küçük çocuklarla, yetişkinlerin bir araya geldiği platformlarda çocuklar büyüklere özel hazırlanmış içeriklere herhangi bir sınırlama olmadan erişebiliyorlar. Bu genç beyinlerin çok erken yaşta boş bilgilerle dolması, meşgul edilmesi anlamına geliyor.

Benidahilet.org'da ise yayınlanacak ve erişilebilecek içerikler, tamamıyla Milli Eğitim Bakanlığı kontrolünde olan öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanmış içerikler olacakları için; çocukların zarar görmeleri gibi bir durum söz konusu değil. Burada geçirilen her dakika çocuklara bilgi olarak geri dönüyor.

Sistemde öğrencilere etkileşimli içeriklerle eğlence ve bilgi bir arada sunulabiliyor. Toplantıda yapılan örnek gösterimlerde pilot okullarca hazırlanmış olan sanal Anıtkabir Müzesi ve okul gezisi, sistemin öğrenciler tarafından etkin bir şekilde kullanılabileceğini açık ve net şekilde ortaya koyacak türdeydi.

Beni Dahil Et'in ileri aşamalarında; öğrencilerin sorun yaşadıkları anlarda (bu bir matematik sorusu olabileceği gibi, okul ile ilgili genel bir konu da olabilir) sistemde sürekli erişilebilir olarak duran nöbetçi öğretmenlere erişerek bire bir yardım alabilmeleri, öğretmenlerin öğrencilerine sistem üzerinden ödevlerini iletebilmeleri gibi yüksek seviyede etkileşim sağlanması amaçlanıyor.

Gösterilen örnekler arasında derse hastalığı nedeniyle katılamayan bir öğretmenin, öğrencilerine uzaktan sunum yapması da yer alıyordu. Böylece derslerin boş geçmesi sorunu da en aza indirgenmiş oluyor.

Intel'in fikir babalığını yaptığı sistemi Milli Eğitim Bakanlığı'nın sahiplenmiş olması ve çalışmalara başlanması üzerinden sadece 2 ay geçmesine rağmen, benidahilet.org üzerinden gösterilen örnek çalışmaların kalitesi umut vericiydi.

Görünen o ki oldukça yakın bir gelecekte çocuklarımız, yaşıtlarıyla ve öğretmenleriyle sürekli bilgi alış verişinde bulunabilecekleri, arkadaş listelerinde kendi yaşıtlarında arkadaşların yer alacağı, ürettikleri bilimsel veya sanatsal içeriğin o yaş için değerini bilen kişiler tarafından değerlendirileceği bir platforma sahip olacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı'nı, Intel'i ve projede yer alan diğer kuruluşları tebrik ediyor ve konuya olan ilgilerinin ilk günkü gibi devamını diliyoruz.