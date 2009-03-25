Intel, Core 2 Duo E7000 serisinde 3GHz barajını aşıyor

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Nehalem mimarisini temel alan Core i7 serisi için 950 ve 975 Extreme Edition modellerini hazırlayan Intel, LGA775 formundaki Core 2 jenerasyonu için de yeni model çalışmalarını sürdürüyor. Dört çekirdekli işlemci segmentinde Core 2 Quad Q7500 ve Q8400 modelleriyle dikkat çekmesi beklenen firma, çift çekirdek arenasında ise fiyat/performans odaklı işlemcilerini konumlandırdığı Core 2 Duo E7000 serisinin 3GHz barajını aşan ilk modeli E7600'ü pazara sunmaya hazırlanıyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core 2 Duo E7000 serisinin en hızlı üyesi olarak lanse edilecek E7600 modeli 3.06GHz'de görev yapıyor. FSB hızı 1066MHz olarak belirlenen işlemcinin seviye 2 bellek kapasitesi ise 3MB. Isıl güç tasarımı (TDP seviyesi) 65 Watt olan Core 2 Duo E7600 modelinin pazara sürülmesiyle birlikte serinin şu anki en hızlı modeli olan ve 2.93GHz'de görev yapan Core 2 Duo E7500 modelinin fiyatında da indirim gidilmesi bekleniyor.

Intel'in ikinci çeyrekte duyurmayı planladığı Core 2 Duo E7600 modelinin aynı Core i7 975 Extreme Edition modelinde olduğu gibi Nisan ayında satışa sunulması da beklenebilir.