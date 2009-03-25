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Intel, Core 2 Duo E7000 serisinde 3GHz barajını aşıyor

10 yıl
7,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, Core 2 Duo E7000 serisinde 3GHz barajını aşıyor
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Nehalem mimarisini temel alan Core i7 serisi için 950 ve 975 Extreme Edition modellerini hazırlayan Intel, LGA775 formundaki Core 2 jenerasyonu için de yeni model çalışmalarını sürdürüyor. Dört çekirdekli işlemci segmentinde Core 2 Quad Q7500 ve Q8400 modelleriyle dikkat çekmesi beklenen firma, çift çekirdek arenasında ise fiyat/performans odaklı işlemcilerini konumlandırdığı Core 2 Duo E7000 serisinin 3GHz barajını aşan ilk modeli E7600'ü pazara sunmaya hazırlanıyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core 2 Duo E7000 serisinin en hızlı üyesi olarak lanse edilecek E7600 modeli 3.06GHz'de görev yapıyor. FSB hızı 1066MHz olarak belirlenen işlemcinin seviye 2 bellek kapasitesi ise 3MB. Isıl güç tasarımı (TDP seviyesi) 65 Watt olan Core 2 Duo E7600 modelinin pazara sürülmesiyle birlikte serinin şu anki en hızlı modeli olan ve 2.93GHz'de görev yapan Core 2 Duo E7500 modelinin fiyatında da indirim gidilmesi bekleniyor.

Intel'in ikinci çeyrekte duyurmayı planladığı Core 2 Duo E7600 modelinin aynı Core i7 975 Extreme Edition modelinde olduğu gibi Nisan ayında satışa sunulması da beklenebilir.


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sertacaygun 10 yıl
Inventor'a katılıyorum. AMD sevmeme rağmen E8400 ve üzeri işlemciler benim çok ilgimi çekiyor.
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Master_Evil 10 yıl
bence gereksiz bir model
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Inventor 10 yıl
E7000 serisinin hızını E8400'den daha yükseğe bile çıkartsa. FSB ve Cache'i E8400'den düşük bunlarıda hesaba katarsan iş değişir!
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K.Kahriman 10 yıl
1066 fsb ile 3ghz barajı aşıldı yani overclockçulara gün doğdu 11.5 çarpan

şu q7500 çıkarsa zaten amd büyük darbe alacağa benziyor neden derseniz en ucuz 4 çekirdekli işlemci olacak
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ali277 10 yıl
ben olsam E8400 hızından daha yüksek E7XXX serisi çıkarmazdım... onun yerine E8400 fiyatını biraz daha düşürürdüm...
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